El día que Walter Brajús fue sancionado por OFI, y el presidente Nelder Márquez amenazó:“Los que se han portado mal, sé como son, en el mundo siempre nos encontramos”

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Sala de Redacción| Eduardo Mérica para Diario Uruguay |29.7.2014 |11:02.00h.

Con el chasis que le va quedando y el módico coqueteo vanidoso que aprendió en sus tres años inútiles para el fútbol chacarero de Uruguay, Nelder Márquez, el presidente de la Organización del Fútbol del Interior, dio su parecer del conflicto que está en pie entre los árbitros y la propia OFI, en una segunda huelga que soporta el fútbol nacional, por la sanción que le aplicó el Tribunal de Disciplina a Walter Brajús (Presidente del gremio de árbitros del interior), en una entrevista por radio, en el programa Ecos del Deporte (95.1 FM), el jueves 24 de julio, el principal dirigente de la OFI, se lanzó con todo demostrando que no tiene el carácter suficiente para levantar la huelga, pidiéndole a las Ligas que hagan un llamado a nuevos árbitros para integrar los cuadros del organismo futbolero. Porque el quiebre ahora es absoluto de la relación entre los árbitros con el Ejecutivo de la OFI, y trasciende la coyuntura, supera la anécdota, traspasa el presente… Basta leer lo que reprodujo el portal Indirecto, para darse cuenta de muchas cosas más…

“El arreglo entre las Confederaciones que hay le hace mal al fútbol del interior. Porque al haber un convenio, el primer año de trabajo fue notable, ya en el segundo se piensa mucho en la política y hay varios que se quieren acomodar…”

“El tema está bastante claro, el Presidente de la AIAF, el Sr. Walter Brajús, hizo declaraciones bastante fuertes y bastante fuleras respecto al Consejo Ejecutivo (CE) de OFI, acusaciones personales, que salieron en un medio de prensa, las recibimos y en el CE, las derivamos al Tribunal de la OFI que es un órgano totalmente independiente del CE, es un órgano de justicia que se elige en los Congresos, quienes entendieron que lo debía suspender 6 meses” comenzó describiendo Márquez en Ecos del Deporte, consultado por la situación.

“Se le notificó al Presidente (Brajús) vía email para que fuera a hacer su descargo y él no concurrió, tenía que haber ido porque tenía el derecho a defenderse como todo acusado. El mismo reconoció que estuvo mal en no haber asistido. Está enojado por la suspensión. Nosotros, luego de la reunión que tuvimos con Izquierdo y Funggi, le dijimos que las decisiones del tribunal no tenemos manera de quitarlas porque es un órgano de la justicia” indicó.

“Sé que salieron sus declaraciones en dos o tres medios de prensa” subrayó Márquez, puntualizando sobre la ebullición del conflicto. “Si él no hizo esas declaraciones, tendría que iniciarle una demanda al medio. Reitero que son declaraciones bastante fuleras, nosotros tenemos familias, gastamos dinero para ser Consejeros de la OFI y no estamos dispuestos a tolerar ese tipo de actitudes. El Sr. Funggi dijo que para él no existían garantías y que la AIAFF no iba a tener en cuenta las designaciones para el fin de semana” recalcó.

“Esta sanción no se va a levantar porque nosotros no tenemos medios ni fuerza para hacerlo” afirmó el Presidente de la Organización del Interior, al respecto de la suspensión de 6 meses del árbitro de San José Capital. No obstante, aclaró que “El Martes citamos a todas las Ligas de OFI, para saber qué opinan, la idea que tenemos es hacer un nuevo llamado de jueces. Hay 800 jueces en todo el país, la AIAFF tiene 200 asociados”.

“Los Jueces son de las Ligas pero la OFI es un órgano superior. Al estar involucrado el Consejo Ejecutivo pasa al Tribunal de OFI. Los jueces son dependientes de las Ligas, nosotros solamente enviamos las designaciones para que las Ligas las comuniquen. Son sancionados por OFI a través de las Ligas. Los Clubes y en consecuencia las Ligas, son los dueños de la OFI” describió Márquez al respecto de los estatutos de la OFI para sancionar al árbitro.

“Si no tenemos árbitros no podemos jugar. Es el momento de ponerle el cascabel al gato. Vamos a saber dónde estamos parados (…) Nosotros no podemos interferir en las sanciones del Tribunal. No habrá fútbol por seis meses o un año, pero la sanción no la podemos sacar” insistió.

“La única posibilidad que tenemos es que las Ligas hagan llamado a nuevos árbitros (…) Hay 800 árbitros en el país y son 200 afiliados a la AIAFF” resaltó el Presidente.

La repercusión de las declaraciones de las figuras públicas en los medios: “Yo no soy de confrontar con nadie (…) Cuando hice unas declaraciones, no hace mucho, hubo alguien de acá de Maldonado que se encargó de darle manija para todos lados y decir que yo estaba en contra de las Confederaciones. Tuve un problema que me lo banqué. Yo tengo amistad con Funggi, con Izquierdo, con Brajús, simplemente entiendo que Brajús lo debería haber aclarado cuando se lo citó”.

Televisación: “Tengo esperanzas de que va a salir. No sé si en mi período, ya tendría que haber salido hace mucho rato. Pero hay personas que han puesto palos en las ruedas, pero estoy seguro, apenas asuma el otro Ejecutivo se va a aprobar porque son fuentes genuinas para financiar los costos”.

“El arreglo entre las Confederaciones que hay le hace mal al fútbol del interior. Porque al haber un convenio, el primer año de trabajo fue notable, ya en el segundo se piensa mucho en la política y hay varios que se quieren acomodar. Me pregunto, porqué todo el mundo quiere estar en la OFI, si es un cargo honorario (…) Yo hace 14 años que estoy y no me pude negar a un compromiso que de 35 votos me votaron 29. Era una mayoría tan grande que no podía decir que no. No tengo rencor con nadie porque tengo gente amiga. El día que el fútbol para crear enemigos lo dejo. Los que se han portado mal, sé como son, en el mundo siempre nos encontramos. Simplemente tengo palabras de agradecimientos con las personas que me han apoyado” concluyó.