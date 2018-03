DENUNCIA: El actual presidente de la OFI, Gustavo Bares, es el único responsable de sabotear el proyecto OFIonline

ARCHOVOCES FUTBOL OFI. EXCLUSIVO. Desde la Redacción de DiarioUruguay |18.09.2014 |21:04.00h

“NO SOY RENUNCIANTE EN OFI. Por error u omisión se manifiesta que renuncié en OFI y ello no es cierto” (Germán Rodríguez Barcos, consejero de la OFI)

La FIFA, quiere un fútbol unido, donde impere el control de todo lo que hacen las Asociaciones. Por eso, en víspera de un Congreso Electoral de la Organziación del Fútbol del Interior, surgen nuevos documentos y nuevas revelaciones sobre el comportamiento de algunos dirigentes que tuvieron tres años para que la OFI creciera, por ende con nuevas disposiciones reglamentarias que tienden a darle mayor cobertura legal – por ejemplo- al fichaje de los futbolistas. Y eso no pasó…

Lo que vamos a transcribir es una nota del consejero de la OFI, Germán Rodríguez Barcos, que tenemos ante nuestros ojos y que con preocupación publicaremos a pocas horas de elegir al nuevo presidente de la Organización del Fútbol del Interior, que destruye la idea del proyecto OFIonline y sus determinaciones que van a generar alarma en todo el territorio del fútbol chacarero, sin duda, porque Rodríguez Barcos, apunta a dos personas que, según él, pasaron por arriba de el organismo que preside Nelder Márquez, y es como que hubieran resuelto tomar el toro por las astas, yendo a la raíz del nacimiento del citado proyecto porque “…no se realizó porque el Sr. Gerente no estaba de acuerdo, avalado por el Sr. Secretario del Consejo Ejecutivo…”



Es muy grave lo que denuncia, porque es como si en el escudo de la OFI se hubiera grabado un nuevo lema: debemos destruir a los destructores. Porque parece que su acción en bien del fútbol chacarero de Uruguay, fueron limitados a proponer y llevar adelante los cambios que pide la FIFA.

Lo dice con todas las letras, y agrava más la situación, cuando el dirigente Rodríguez Barcos sostiene:“quizás sea un desconocimiento de vuestros representantes en el Ejecutivo, desde hace más de un año la FIFA obligó a los 10 países de Sudamérica a que deben estar conectados on line mediante el sistema COMET, que es un software de características similares al que íbamos a implementar en OFI, pero a nivel mundial…”

Y en ese sentido un buen ejemplo es la redacción más clara que hayamos leído en este insoportable gobierno de la OFI, que ya no deja lugar a dudas, de que las novedosas, modernas y específicas recomendaciones de la FIFA, ha tenido dos verdaderos responsables que han frenado el avance tecnológico que se impone hoy en día.

Por eso, reiteramos, que con esto, la mano viene pesada para el Congreso de la OFI, en Melo, donde ya se anuncian ausencias de dirigentes que no quieren dar la cara y menos que menos ser sinceros para escribir que su paso por la OFI significó -por lo menos- para luchar por un fútbol mejor.

Uno de los “verdugos”, que apunta el dirigente que firma esta nota, será el futuro presidente de la Organización del Fútbol del Interior, hasta el 2017, y ante la duda, creemos que el balón no puede seguir su juego. Porque no puede caber en la cabeza de nadie votar a un dirigente para que actúe tramposamente.

“…en el Congreso de Artigas del año pasado se resolvió que este Proyecto se implementara en 60 días, situación que no sucedió, siendo una responsabilidad del área administrativa de la OFI”(Germán Rodríguez Barcos, consejero de la OFI) “Ello implica que la AUF como asociación miembro de la FIFA se debe conectar a este sistema y ahí deben estar registrados todos los jugadores nacionales, incluidos los de OFI.” (Germán Rodríguez Barcos, dirigente de la OFI) AQUI ESTA LA NOTA DEL CONSEJERO DE LA OFI, GERMAN RODRIGUEZ BARCOS:

RECIBIMOS Y PUBLICAMOS

Estimados dirigentes:

Ante comentarios llegados a mi persona – aparentemente realizadas en el reciente Congreso de vuestra Confederación – quisiera aclarar un par de puntos con el simple ánimo de que las cosas se entiendan como son y no se vean distorsionadas:

– NO SOY RENUNCIANTE EN OFI. Por error u omisión se manifiesta que renuncié en OFI y ello no es cierto. Si es cierto que como miembro suplente no tengo la obligación de estar en todas las reuniones y en muchas de ellas no hago presencia, porque en algún caso participo en comisiones, sin participar de las reuniones del Ejecutivo. Cuando se realice el acto eleccionario en setiembre, automáticamente caen los cargos vigentes y ese será el momento real de nuestra última intervención en el fútbol, dado que no encontramos ambientes positivos para el trabajo en equipo y sí demasiado apetito de protagonismo individual.

Si manifesté que no mantenía más la página web de OFI que la hacía en forma honoraria desde varios años, dado mi escaso tiempo al embarcarme en nuevos proyectos laborales.

– Con referencia al Proyecto OfiOnline les quiero aclarar que el mismo se desarrolló en casi un 70%, donde desde marzo de 2013 estaba pronto toda la parte de las consultas, para que los clubes y ligas pudieran consultar la situación de cada jugador, pero dicha puesta en producción no se realizó porque el Sr. Gerente no estaba de acuerdo, avalado por el Sr. Secretario del Consejo Ejecutivo.

Sí digo también que en el Congreso de Artigas del año pasado se resolvió que este Proyecto se implementara en 60 días, situación que no sucedió, siendo una responsabilidad del área administrativa de la OFI, ya que no cumplió una resolución del Congreso.

Por otro lado y quizás sea un desconocimiento de vuestros representantes en el Ejecutivo, desde hace más de un año, la FIFA obligó a los 10 países de Sudamérica a que deben estar conectados on line mediante el sistema COMET, que es un software de características similares al que íbamos a implementar en OFI, pero a nivel mundial. Ello implica que la AUF como asociación miembro de la FIFA se debe conectar a este sistema y ahí deben estar registrados todos los jugadores nacionales, incluidos los de OFI. Que quiere decir esto, que si OFI no se adhería a la AUF y FIFA todos los jugadores de los clubes de OFI quedaban en situación de primarios y sin antecedentes, por lo que cualquier club local o del exterior podía ficharlos. Como eso es inevitable, se tuvo que suspender el Proyecto Ofi Online para embarcarse en el Proyecto Comet de FIFA, que permitirá cumplir el objetivo primario, más la posibilidad de tener en forma automática el pasaporte del jugador y que toda transferencia internacional quede registrada en FIFA, con todos los datos del origen del jugador, cosa que hoy no sucede ya que la AUF solo tiene información desde que el jugador pide pase al club profesional.

Aclarado esto de nuestra parte, les deseo el mayor de los éxitos en este dificultoso y cada vez más político ambiente del fútbol del interior.

Mis atentos saludos

Germán Rodríguez Barcos