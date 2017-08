Cuando al expresidente de la OFI, Nelder Márquez, se le dijo: que cuidara las formas y tratara de que sus dichos no le jueguen en contra.

LA OFI DE ANTES. Desde San José, OPINIÓN de Jorge Gutiérrez para Diario Uruguay.

(Hace 4 años le dediqué unas líneas al -en ese entonces- al presidente de OFI Nélder Marquez. Hay que cuidar las formas y tratar de que tus dichos no te jueguen en contra. Y hay que resistir a los archivos…)

“En ese momento le dije a usted que no era serio que el presidente de la organización me dijera eso a minutos de comenzar un partido semifinal, cuando ya estaba prevista la separación de hinchadas”

Si bien reconozco que no es lo que deseaba, me siento en la necesidad de realizar algunas puntualizaciones sobre los últimos hechos que se han dado, vinculados a la institución a la que pertenezco, donde se ha faltado a la verdad, o se han dicho verdades “a medias”.

En primer lugar me quiero referir al día de la disputa de la primera semifinal del torneo nacional de clubes, disputada en San Carlos, referida a la disposición de las parcialidades y a la falta de tribunas para el visitante. Según publica www.derechosexclusivos.com.uy en su sección de entrevistas del día 31/07/13 y reproducido en el diario “Primera Hora” de San José usted indicó: “… los buenos dirigentes no hacen las cosas que hicieron la gente de San José, estaba yo presente la gente de San Carlos le ofreciò la tribuna, el delegado de San José le dijo que no porque estaban del otro lado, en el fùtbol hay que unirse para sumar… no dividir, mientras los dirigentes no comprendan que son dirigentes de fútbol y no hinchas, vamos a seguir teniendo problema… “

Esa es una “verdad a medias”. Hay que contextualizar el ofrecimiento. Faltando pocos minutos para iniciar el encuentro, el dirigente de San Carlos Daniel Machado nos dice que habían realizado una inversión de 3.500 dólares para la instalación de tribunas pre fabricadas y que justo el sábado anterior no se las colocaron. Debo admitir que siendo la única persona de San José del lado de la tribuna principal, recibí un cordial trato de Machado, y valoro el esfuerzo que según dicen habían hecho. Lo cierto es que usted me sugirió, intentando disimular el error, que le dijera a la parcialidad de Central que viniera a la tribuna principal, cuando ya estaba para iniciarse el encuentro y los ánimos de nuestros hinchas ya no eran los mejores al llegar y encontrarse que no tenían lugar para sentarse. En ese momento le dije a usted que no era serio que el presidente de la organización me dijera eso a minutos de comenzar un partido semifinal, cuando ya estaba prevista la separación de hinchadas. Eso en una semifinal del torneo mas importante de la O.F.I. es inadmisible, y más viniendo del presidente de la organización.

Pues bien… le recuerdo que el 27 de julio en declaraciones a www.indirecto.com.uy usted había reconocido: “…San Carlos sabía que tenía que tener una tribuna que fuera exclusiva para la hinchada del equipo visitante y no cumplieron. El reglamento en el artículo 31 especifica claramente que tiene que haber separación de hinchadas. Lo hablamos antes del partido con Central y ellos se comprometieron a tener solucionado ese tema, pero llegó el día del partido y me dijeron que no pudieron contratarla, no sé bien cuál fue el contratiempo que tuvieron…”

¿Que cambió? En esa nota también habla de “mala fe” de los dirigentes de Central. Sepa usted, señor presidente que nada tenemos que decir sobre el Club San Carlos, porque si usted lee bien la nota enviada, ni se pide sanción alguna, ni se habla de falta de agua caliente como usted ha dicho. Dice claramente: “venimos a presentar la presente Queja Formal con el exclusivo propósito de que en el futuro no se vuelvan a repetir habilitaciones de escenarios que no cumplen con las exigencias mínimas previstas en el propio Reglamento de la Organización”.

En ese sentido nos sentimos doblemente perjudicados, ya que veníamos de jugar en la cancha de Piriápolis donde tampoco había tribunas y luego del partido O.F.I. suspendió la cancha, siendo algo anecdótico y si se quiere una burla para nuestra institución. “¿Qué beneficio posterior se puede tener al pedir que se inhabilite un escenario, después que ya jugaste?, NINGUNO. Por eso reitero que jamás estuvo en nuestra mente perjudicar al ocasional rival, sino hacerle ver a la organización que se estaba equivocando al habilitar canchas para jugar instancias definitorias.

No le acepto que haga valoraciones sobre lo actuado por dirigentes del club del que soy parte. Central de San José tiene 104 años de vida y entiendo que se merece el respeto de quien, en teoría, representa a TODOS. La nuestra es una institución señera del fútbol del interior y creo que se merece su respeto.

En la entrevista de www.derechosexclusivos.com.uy y diario Primera Hora, usted señala: “… a veces tenemos problemas en el fútbol del interior porque se defiende la chacrita, los cuadros no cuentan con buenos dirigentes, hay ciertos personajes que tienen que hacer un curso para dirigir de una forma adecuada de lo contrario empiezan los problemas y estamos en el horno”.

Me gustaría saber que curso hizo usted, para evitar hacer el mismo.

Y “la frutilla de la torta” fueron sus dichos a www.indirecto.com.uy el 27 de Julio, el día previo a la segunda semifinal con San Carlos “…DIOS QUIERA QUE SAN CARLOS CLASIFIQUE…” (y está la grabación)

Pregunto: ¿El presidente de TODOS, mas allá que tenga “su corazoncito” puesto en algún lugar… puede exteriorizar su sentimiento y encomendar a DIOS su deseo?, ¿No debería mantener neutralidad, máxime cuando hay un equipo de su ciudad en la definición?, ¿No debe recordar que fue electo, entre otros votos por el de la Liga Mayor de San José de la cual somos parte?.

Aclaro que estas líneas son a título personal, ya que me he visto aludido en sus declaraciones, desmarcando al Club Alético Central de mis dichos.

Le saludo con la estima de siempre, Atte.,

JORGE GUTIÉRREZ PÉREZ