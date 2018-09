Conozca la “letra” que se utilizó en 2004, para que el Dr. Néstor Cabana, llegara a la presidencia de la OFI

POR EL INTERIOR DE LA OFI. EXCLUSIVO. Desde Canelones/Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

“Pastorini, va a quedar en la historia del fútbol uruguayo, como uno de los destructores número uno del fútbol del interior. Lo utilizaron a él… y no estoy hablando de la persona, pero deportivamente a la OFI la destrozó totalmente!. Y bueno, la OFI, ingenuamente entró en ese tema creyendo que de alguna manera podía irrumpir en el escenario profesional”

No habrá exageraciones en este informe sobre el 58° Congreso Elector de la Organización del Fútbol del Interior 2004. No será necesario.

Porque las exigencias del estilo Cabana al frente de la OFI, una vez que fue aclamado como nuevo presidente del organismo chacarero, nos brindó algo de belleza extra, por el lugar donde se realizó el acto de elecciones de nuevas autoridades. A pocos metros del mar, y en el balneario Salinas, en Canelones, un sitio como “diseñado por la naturaleza” y apenas a una hora de Montevideo, el lugar elegido por la OFI, terminó siendo una combinación de comodidad, buen gusto en la atención a la prensa (sería la última expresión de servicio brindada por el personal administrativo de la sede del fútbol chacarero) y belleza natural. En fin, no faltó nada. Y así lo comprobamos, inspeccionando el lugar y entrevistando a sus responsables y al ideólogo de tal evento. Hasta las comodidades y la solitaria ubicación nos hicieron sentir: en el paraíso. Sólo falta contar con lujos de detalles lo que este encuentro electoral significó para dirigentes y delegados de todo el país futbolero. Y según indica las experiencias recientes, los Congresos de la OFI, suelen ser disfrutables, porque las caras se renuevan, con procesos distintos y con la presión inmediata de elegir al Presidente. En fin, ese día nació un nuevo capítulo político de una historia riquísima y cabía esperar lo mejor. Pero ante todo, hay que saber algunas cosas que sucedieron…

Y hay que saber también que los testimonios que usted tiene en esta página es fruto de un trabajo que hace más de 20 años realizamos para Diario Uruguay, porque sabemos que todo el interior deportivo está pendiente de una pelota que dejará de rodar por un día, sí o sí.

"Se produjo un caso insólito y que el Uruguay no lo ha manifestado claramente, y la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¡menos que menos!… y la prensa mucho menos… sobre el remate que se hizo en un estadio de Maldonado, como lo era el Ginés Cairo Medina. ¡Y que se le va a rematar la sede!, ya que el remate del escenario no fue suficiente para la deuda fenomenal que tenía el Deportivo Maldonado. ¡Y qué la van a tener todos!, a su debido tiempo"

LA AGENDA DE REPORTAJES EN EL ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA LLEGADA DEL DR. NESTOR CABANA, A LA PRESIDENCIA DE LA ORGANIZACIÓN DEL FÚTBOL DEL INTERIOR

“LETRA” Y EL SENTIR DE LA CAMISETA DE LA OFI

Hemos aprendido que la mejor manera de descubrir el sentimiento de los dirigentes es hablando con ellos. Esa parece ser la única apuesta cada dos años cuando todo empieza a explotar a partir del tramo casi final que los lleve a otra instancia electoral en la Organización del Fútbol del Interior.

Es así y solamente así, cuando nos permiten sentir verdaderamente la fiebre de poder que se manifiesta en torno a ellos. Es por ello que hemos decidido reeditar lo que vivimos en el balneario de Salinas, cuando la gran mayoría optó por primera vez en la historia por elegir un presidente para OFI que residiera en el interior de Uruguay.

“La nueva presentación de listas, la prórroga en el horario, y el retiro de listas a última hora, no le hace nada bien a la OFI, con este tipo de actitudes” (Congreso de OFI – en Salinas – setiembre/2004)

Juan Suárez Oviedo (Presidente de la Liga de Fútbol de Artigas)

“SUCEDIERON ALGUNAS COSAS QUE TE DIRÍA EN LO PERSONAL VOY A TRASLADAR A MI LIGA, YA QUE NO ESTÁN AJUSTADAS A LAS NORMAS VIGENTES”

“A MI NO ME PARECE BIEN QUE LA COMISIÓN ELECTORAL PRORROGUE EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LISTAS, CUANDO PRECISAMENTE (EN ESA PRORROGA) ESTA INVOLUCRADO EL ACTUAL PRESIDENTE”

“ME PARECE QUE SI TODOS CUMPLIMOS CON EL HORARIO ESTABLECIDO, Y NO HAY EN EL REGLAMENTO FACULTADES QUE LE PERMITAN CONCEDER PRORROGA… ME PARECE QUE NO ESTA BIEN QUE LO HAGA, TAMPOCO ME PARECE FORMAL CUANDO ESTA POR COMENZAR EL PLENARIO SE RETIRE UNA LISTA”

“LO BUENO SERIA QUE SE DEJARA A CONSIDERACIÓN, PORQUE ALLÍ HAY UNA ACEPTACIÓN Y CREO QUE ASÍ SON LAS REGLAS CLARAS”

“CUANDO UNO ACEPTA LA CANDIDATURA, SIMPLEMENTE, SE EXPONE A CONSIDERACIÓN DE LOS CONGRESALES (QUE ALLÍ ELIGAN), Y SI NO TIENE RESPALDO SERÁ… ¡PORQUE SU PROPUESTA NO HA SIDO DEL GUSTO DE NADIE!”

“POR ESO REITERO, LA NUEVA PRESENTACIÓN DE LISTAS, LA PRORROGA EN EL HORARIO, Y EL RETIRO DE LISTAS A ULTIMA HORA, NO LE HACE NADA BIEN A LA OFI, CON ESTE TIPO DE ACTITUDES”

“Tenemos un sabor amargo con toda esta situación que se basa sólo en una lucha de poderes entre los candidatos, y no con propuestas serias detrás de ellos…”

Dr Julio Loggiurato (Presidente Liga Paysandú Capital en Salinas setiembre/2004)

“ACA SE PLANTEO EL CAMBIO DE UN HOMBRE POR OTRO, SIN NINGUNA PROFUNDIDAD Y PROPUESTA DE NINGÚN TIPO”

“PARA NOSOTROS QUE ES LA PRIMERA VEZ QUE VENIMOS, NO TE DIGO QUE ESTOY SORPRENDIDO PERO… TENEMOS UN SABOR AMARGO CON TODA ESTA SITUACIÓN QUE SE BASA SOLO EN UNA LUCHA DE PODERES ENTRE LOS CANDIDATOS, Y NO CON PROPUESTAS SERIAS DETRÁS DE ELLOS…”

“NOSOTROS HEMOS PREGUNTADO QUÉ HAY DETRÁS DE LOS CANDIDATOS, Y TODOS NOS HEMOS OLVIDADO DE ESTABLECER PRIMERO ¡QUÉ QUEREMOS PARA NUESTRO FÚTBOL!, Y CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS, Y DE ESO… ¡ACÁ, NO HUBO NADA DE NADA!!!”

“La OFI en el futuro va a tener serias dificultades. Porque mirando la lista que integran el Dr. Cabana y Aliano, me hace pensar que la OFI no puede ser dirigida a 300 o 500 kilómetros de distancia”

Carmelo Dinardi (presidente de la Liga Ciudad de Durazno, en Salinas setiembre/2004)

“ESTAS SITUACIONES NO SE PUEDEN DAR CON RELACIÓN A LOS NOMBRAMIENTOS Y AL MANOSEO DE PERSONAS QUE TIENEN UN ALTO PODER DENTRO DE LA OFI. POR ESO CREO QUE ES UNA FALTA DE RESPETO LO QUE SUCEDIÓ ANOCHE (VIERNES).”

“NO PUEDE SER QUE SE LE FALTE EL RESPETO AL CORONEL HÉCTOR LAZCANO, UNA PERSONA QUE ESTA BIEN IDENTIFICADA CON TODO EL INTERIOR, Y QUE SE LO HAYA MANOSEADO, DE LA MANERA… ¡COMO SE LE MANOSEO AYER!, POR CIERTOS SECTORES DE DISTINTAS CONFEDERACIONES.”

“LO OTRO QUE HAY QUE DESMENTIR ES LO QUE SE DIJO HOY AQUÍ…”

“YO TE PUEDO GARANTIZAR QUE HUBO UNA REUNIÓN CON LAZCANO (PREVIO AL CONGRESO) QUE LA PIDIÓ FLORIDA, EL CUAL NOS PREGUNTÓ QUÉ POSIBILIDADES HABÍA PARA REALIZARLA EN DURAZNO, INVITANDO A LAZCANO…”

“Y DONDE IBAN A CONCURRIR TODOS LOS SECTORES CAPITALES DEL LITORAL. POR ESO, YO LES DIJE QUE NO HABÍA NINGÚN INCONVENIENTE PARA HACERLO EN DURAZNO”

“PIDIÉNDOME QUE TAMBIÉN INVITARA A FLORES Y A PASO DE LOS TOROS… COSA QUE HICE, Y ALLÍ ESTUVIERON (EN DURAZNO) ESAS DOS LIGAS COMO TODAS LAS DEMÁS, PARA HABLAR DEL TEMA DE PROPONER AL CORONEL LAZCANO, POR PARTE DE LOS SECTORES CAPITALES DEL LITORAL”

“NOSOTROS FUIMOS BIEN CLARITO CON TODOS, DE QUE NOS COMPROMETÍAMOS VOTAR A LAZCANO, PORQUE CREEMOS QUE ES UNA PERSONA TOTALMENTE CAPAZ Y NECESARIA DENTRO DE OFI”

“FUE TAN ASÍ, QUE POSTERIORMENTE EN EL CONGRESO DEL SUR, CELEBRADO EN SAN JOSÉ, MANIFESTAMOS NUESTRA POSICIÓN: “QUEREMOS QUEDAR CON LAS MANOS LIBRES”, PARA QUE NO VOLVIESE A OCURRIR LO MISMO QUE EN LA ELECCIÓN PASADA EN TRINIDAD”

“Y LE DIJIMOS AL SUR: ESTE AÑO VAMOS A ACOMPAÑAR AL CORONEL LAZCANO, COSA QUE SUCEDIÓ CON CUATRO O CINCO LIGAS QUE APOYARON LA POSICIÓN QUE HOY TRAÍAMOS AL CONGRESO”

“LAMENTABLEMENTE, EN LA NOCHE DE AYER GENTE QUE LO POSTULO SE LE DIO VUELTA, SE FUERON CON OTRA CONFEDERACIÓN, COSA QUE QUEDO MUY MOLESTO EL CORONEL… Y EN EL BUEN SENTIR YO ME COLOCO EN SU LUGAR, TOMÓ LA RESOLUCIÓN DE RETIRAR SU NOMBRE”

“Y NOS PIDIÓ (EL PROPIO LAZCANO), LO CUAL HABLA DE SU BUENA GRANDEZA, QUE NO NOS FUÉRAMOS DEL SUR Y QUE ACOMPAÑÁRAMOS LA POSTULACIÓN DEL DR. BENTANCORT A LA PRESIDENCIA DE OFI”

“ESO DA LA PAUTA DE QUE LAZCANO ES UN TIPO ÍNTEGRO, Y QUE LAMENTABLEMENTE YA NO LO VAMOS A TENER NUNCA MÁS DENTRO DE LA OFI”

“CREO FIRMEMENTE QUE SI NO GANA LA LISTA DEL DR. BENTANCORT, LA OFI EN EL FUTURO VA A TENER SERIAS DIFICULTADES. PORQUE MIRANDO LA LISTA QUE INTEGRAN EL DR. CABANA Y EL INGENIERO ALIANO, ME HACE PENSAR QUE LA OFI NO PUEDE SER DIRIGIDA A 300 O 500 KILÓMETROS DE DISTANCIA”

“EL PRESIDENTE Y EL TESORERO DE OFI, TIENEN QUE ESTAR RADICADOS EN MONTEVIDEO O EN LOS ALREDEDORES DE LA CAPITAL”

“La OFI es una organización representativa, o al menos debería ser representativa del fútbol del interior… Y que da cierto prestigio a las personas que integran su dirección, y bueno… Como que se da una lucha que nosotros no esperábamos, una lucha tan encarnizada por la ocupación de lugares políticos”

Luis Brunereau (delegado del Sector Salto Interior, en Salinas setiembre/2004)

“ESTE CONGRESO FUE UNA EXPERIENCIA… ALGO DIFÍCIL DE ASIMILAR, PORQUE UNO PIENSA DE QUE UN ORGANISMO COMO OFI, QUE NUCLEA AL FÚTBOL DEL INTERIOR EN EL URUGUAY, DONDE SU PRINCIPAL INTERÉS DEBE SER LA GENERACIÓN DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS VEMOS QUE EN ESTOS CONGRESOS EL INTERÉS ESTÁ PUESTO EN OTRO LADO…”

“LA OFI ES UNA ORGANIZACIÓN REPRESENTATIVA O AL MENOS DEBERÍA SER “REPRESENTATIVA” DEL FÚTBOL DEL INTERIOR… Y QUE DA CIERTO PRESTIGIO A LAS PERSONAS QUE INTEGRAN SU DIRECCIÓN, Y BUENO, COMO QUÉ SE DA UNA LUCHA QUE NOSOTROS NO ESPERÁBAMOS, UNA LUCHA TAN ENCARNIZADA POR LA OCUPACIÓN DE LUGARES POLÍTICOS EN ESTA ESTRUCTURA; MÁS QUE APUNTAR AL FIN DE LA ORGANIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS”

“LA CONFEDERACIÓN DEL LITORAL TOMÓ UNA POSICIÓN EN SU CONGRESO REALIZADO EL PASADO 11 DE AGOSTO EN SALTO, QUE TUVO LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES CAPITALES. Y NUESTRA POSICIÓN (QUE LA SEGUIMOS MANTENIENDO) INCLUSO, LOS CONTACTOS QUE HEMOS TENIDO EN ESTE CONGRESO DE OFI… VAN EN EL MISMO SENTIDO. ES SENTARNOS CON LOS SECTORES CAPITALES PARA TRATAR DE RECOMPONER LO QUE ERA EL ANTERIOR CONGRESO DEL LITORAL”

“NOSOTROS (LOS SECTORES INTERIOR) LE PLANTEAMOS QUE LAS COSAS PASADAS SUCEDIERON, COMO EL ENFRENTAMIENTO DE PERSONAS, Y HUBO DETERMINADOS ARGUMENTOS POR LOS CUALES LOS SECTORES CAPITALES SE RETIRARON… QUE DE REPENTE HOY PODRÍAN HABERSE MODIFICADOS”

“EL PLANTEO CONCRETO QUE HICIMOS EN EL CONGRESO DE SALTO, ES QUE LE PEDIMOS A ELLOS (LOS SECTORES CAPITALES), ¿CUÁL ES SU POSICIÓN?, ¿QUÉ ES LO QUE ELLOS PRETENDERÍAN COMO CONDICIÓN PARA VOLVER A COMPETIR CON LOS SECTORES INTERIORES?.”

“TODAVÍA NO HEMOS TENIDO NINGUNA RESPUESTA, PERO HOY SE CONCRETÓ UN ENCUENTRO ENTRE LOS SECTORES CAPITAL E INTERIOR DE SALTO PARA TRATAR ESTE TEMA. CREEMOS QUE LAS CONDICIONES HAN CAMBIADO, HAY ASPECTOS ECONÓMICOS QUE SON PARA TODOS CONDICIONANTES PERO… LA VOLUNTAD NUESTRA ES COMPETIR Y VOLVER A DARLE EL PODERÍO QUE TENIA EL LITORAL.Y ESE ES NUESTRO OBJETIVO”.

“Es algo normal y que sucede hace ya varios años, ¡son las reglas de juego!. Están en el Reglamento y todos las hemos acatado, por lo tanto, todos sabemos a qué venimos”

Ernesto Ubal (presidente de la Liga Mayor de San José, en Salinas setiembre/2004)

“ASUMÍ LA LIGA HACE QUINCE DÍAS PERO ESTA ES LA TERCERA VEZ QUE VENGO A UN CONGRESO DE OFI. YO CREO QUE LO DE ANOCHE VIERNES, FUE ALGO NORMAL Y QUE SUCEDE HACE YA VARIOS AÑOS, ¡SON LAS REGLAS DE JUEGO!. ESTÁN EN EL REGLAMENTO Y TODOS LAS HEMOS ACATADO, POR LO TANTO, TODOS SABEMOS A QUÉ VENIMOS”

“HOY, TE PUEDO DECIR QUE TUVE EL PRIMER CONTACTO CON EL REPRESENTANTE DEL SECTOR INTERIOR DE MI DEPARTAMENTO, DEFINIENDO QUE VAMOS A TENER UN CONTACTO FLUÍDO DE AQUÍ EN ADELANTE…”

“No puede ser que las elecciones de OFI sean para manosear gente. El proyecto es muy sencillo, que vengamos en el futuro a los Congresos de OFI, a votar sólo al presidente, y que cada una de las Confederaciones pongan a sus dos miembros, sin ninguna pelea”

José Tonelli (Sector de Río Negro Capital, en Salinas setiembre/2004)

“ANOCHE (VIERNES) ESTÁBAMOS MUY ENOJADOS PORQUE SE DIERON UNA CANTIDAD DE COSAS QUE NO ESTABAN PREVISTAS. YA QUE NOSOTROS APOYAMOS AL “CHIQUITO” LAZCANO, TODO EL LITORAL ES DECIR… ¡LAS CAPITALES DEL LITORAL!, Y DE BUENAS A PRIMERAS NOS ENTERAMOS QUE UNO DE LOS INTEGRANTES DE ESA LISTA QUE ESTABA, HABÍA ESTADO HACIENDO TRATATIVAS CON OTROS SECTORES, ENTONCES… DEJÓ DE LADO TODO LO QUE HABÍAMOS TRABAJADO POR EL “CHIQUITO” LAZCANO”

“EL SEÑOR WALTER TONEGUZZO (LIGA SORIANO CAPITAL) ESTUVO MÁS TARDE DISCULPÁNDOSE CON NOSOTROS, PERO EN FIN… SON COSAS QUE PASAN”

“DE CUALQUIER MANERA DESPUÉS DE ESTO, YA ESTAMOS ENCARANDO HACER UN PROYECTO PORQUE NO PUEDE SER QUE LAS ELECCIONES DE OFI SEAN PARA MANOSEAR GENTE”

“EL PROYECTO ES MUY SENCILLO, QUE VENGAMOS EN EL FUTURO A LOS CONGRESOS DE OFI, A VOTAR SOLO AL PRESIDENTE, Y CADA UNA DE LAS CONFEDERACIONES PONGAN A SUS DOS MIEMBROS, SIN NINGUNA PELEA!!!”.

“PORQUE ACÁ HOY ES MUY SENCILLO, ¡SON POSICIONES!… HAY CINCO CARGOS!!!, ¿NO?, CINCO CARGOS FUERA DEL PRESIDENTE, Y CON ESTO SERÍAN SEIS. ENTONCES, CADA CONFEDERACIÓN TIENE DOS Y NADIE TERMINA DISCUTIENDO POSICIONES!!!”

“COMO EN EL CASO QUE ESTÁ AHORA SIEMPRE UNA DE LAS CONFEDERACIONES VA A QUEDAR SÓLO CON UN INTEGRANTE. CON EL PROYECTO QUE VAMOS A PRESENTAR DE INMEDIATO CREO QUE SERÁ LA SOLUCIÓN PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS”

“EL ASUNTO DE QUE LAZCANO ESTÉ HOY AQUÍ, ES QUE SALTO CAPITAL Y SORIANO CAPITAL FUERON LOS PROMOTORES DE AUSPICIAR LA CANDIDATURA DEL CORONEL LAZCANO, Y CON EL APOYO DE LAS SIETE LIGAS Y… ¡FUE LO QUE HICIMOS! PERO…”

“TANTO ES ASÍ QUE HICIMOS LA LISTA PARA PRESENTAR QUE ERA PARA NEGOCIAR CON ÉL (LAZCANO) A LA CABEZA Y DISTINTOS MIEMBROS… ESO NO QUIERE DECIR QUE ERA LA DEFINITIVA!!!. TAL ES ASÍ, QUE PARA NEGOCIAR HAY QUE TENER UNA LISTA, Y DENTRO DE ESA LISTA TIENEN QUE ESTAR LOS ELECTORES COMO PARA PODER NEGOCIAR CON LA OTRA LISTA”

“ES DECIR, QUE LOS CARGOS DE LA LISTA QUE PRESENTAMOS NOSOTROS CON EXCEPCIÓN DE LAZCANO, SE PODÍA MODIFICAR TODO. LUEGO SE DEJÓ DE LADO ESO Y MIEMBROS QUE ESTABAN EN NUESTRA LISTA NEGOCIARON APARTE LO QUE SALIÓ AHORA EN LAS OTRAS DOS LISTAS”

“LO OTRO QUE HAY QUE TENER EN CUENTA, ES QUE SE CREÓ LA CONFEDERACIÓN DEL LITORAL NORTE, PERO HASTA AHORA NO HA SIDO APROBADO POR OFI. TAL ES ASÍ, QUE LA MISMA GENTE QUE PARTICIPÓ DE ESO NO PUDO HACER OTRO TORNEO… ¡PARA QUÉ IBAN A HACER OTRO TORNEO! SINO TIENEN REPRESENTACIÓN DESPUÉS PARA JUGAR EN UN TORNEO DE OFI”

“POR ESO NOSOTROS (SECTOR RÍO NEGRO CAPITAL) TENEMOS EL INTERÉS EN PRINCIPIO DE UNIR AL LITORAL. NO SÉ COMO, PORQUE TODAVÍA ESTÁN MUY DISTANCIADOS LOS SECTORES CAPITAL CON LOS DEL INTERIOR, PERO HAY QUE HACER EL ESFUERZO”

“ANOCHE (VIERNES) CUANDO VIMOS CASI TODOS LA BUENA ACCIÓN DEL DR. BENTANCORT AL ACERCARSE PARA HABLAR CON EL “CHIQUITO” LAZCANO, Y EL PROPUSO PRESENTAR UNA LISTA CON LAZCANO A PRESIDENTE Y BENTANCORT A VICEPRESIDENTE, Y CON ELLO AUNAR LAS DOS LISTAS… PERO, LOS QUE YA HABÍAN HECHO LA LISTA CON BENTANCORT Y CON ALIANO, NO QUISIERON QUE ASÍ FUESE…”



“EN CUANTO AL TEMA DE LA QUITA DE PODER A LAS LIGAS FEDERADAS DE MALDONADO, YO NO SÉ… ¡HAY ALGO RARO AHÍ!, SI LAS LIGAS FEDERADAS SON LAS QUE REPRESENTAN Y NO LAS DEJAN ACTUAR!!!… ALGO HAY. Y ÉSTO, TAMBIÉN TIENE QUE CAMBIAR”

“La verdad, ¡no se puede seguir de esta manera!. Para elegir a las autoridades de OFI. Me parece que hay que cambiar, totalmente, porque estos son hechos que en vez de unir nos dividen”

Miguel Sosa (Liga Isabelina – Paso de los Toros, en Salinas setiembre/2004)

“EN ESTE CONGRESO DE OFI, PRÁCTICAMENTE EL SUR ESTA UNIDO NUEVAMENTE, HAY COMO DIEZ VOTOS QUE APOYAN LA REELECCIÓN DEL DR. BENTANCORT. NOSOTROS LE PROPUSIMOS AL LITORAL INTERIOR (EN LA CUAL ELLOS VAN A VOTAR) PARA QUE OCUPARAN EL SEGUNDO CUARTO Y LUGAR DE LA LISTA DE BENTANCORT”

“LO QUE HA SUCEDIDO HOY AQUÍ ES ALGO SIMILAR A LO QUE ACONTECIÓ EN TRINIDAD, HACE DOS AÑOS ATRÁS… LA VERDAD, ¡NO SE PUEDE SEGUIR DE ESTA MANERA!, PARA ELEGIR A LAS AUTORIDADES DE OFI. ME PARECE A MI QUE HAY QUE CAMBIAR TOTALMENTE, PORQUE ESTOS SON HECHOS QUE EN VEZ DE UNIR NOS DIVIDEN”.

“No estoy de acuerdo que se manosee a nadie, por supuesto que no. Lo que pasa que este es un sistema que se cambió hace unos años, porque había otro que aparentemente se pensaba que era peor, ya que se podía negociar hasta la madrugada…”

Dr Néstor Cabana (Consejero de OFI y nuevo Presidente de OFI electo en Salinas).

“CON EL CONSEJERO ALIANO, DESDE EL ACTO ELECTORAL EN EL 2002, EN TRINIDAD, SE DIO QUE EL ESTE Y EL LITORAL NORTE HICIERAN UN ACUERDO. Y LUEGO SE TRABAJÓ EN OFI EN UNA BUENA RELACIÓN”

“ES MUY CLARA NUESTRA POSICIÓN, NOSOTROS LOS DIRIGENTES TENEMOS QUE COMPRENDER QUE NOS DEBEMOS A LAS LIGAS Y A LOS SECTORES QUE SON LOS SOBERANOS. Y ELLOS SON LOS QUE DECIDEN, ¡QUÉ DIRIGENTES VAN A ESTAR EN LA OFI!. Y ESA FUE LA RESPUESTA MÍA (HACE UNOS DÍAS ATRÁS) HACIA EL CORONEL LAZCANO. ADEMÁS, SI CABANA TIENE QUE ENCABEZAR UNA LISTA, ¡LA VA A ENCABEZAR!, PERO SI LOS CONGRESALES DICEN LO CONTRARIO, QUE SE TIENE QUE IR PARA SU CASA… ¡YO ME VOY PARA MI CASA!. QUIERE DECIR, QUE LOS QUE TOMAN LAS DECISIONES SON LOS SECTORES Y LAS LIGAS. Y PIENSO QUE ESO ES LO IMPORTANTE, ¡NOS TIENE QUE QUEDAR BIEN CLARO!, Y ASÍ SE LO HICE SABER AL CORONEL LAZCANO ANTES DE ESTE CONGRESO”

“NO ESTOY DE ACUERDO QUE SE MANOSEE A NADIE, POR SUPUESTO QUE NO. LO QUE PASA QUE ESTE ES UN SISTEMA QUE SE CAMBIÓ HACE UNOS AÑOS, PORQUE HABÍA OTRO QUE APARENTEMENTE SE PENSABA QUE ERA PEOR, YA QUE SE PODÍA NEGOCIAR HASTA LA MADRUGADA… HABÍA MUCHOS DE NOSOTROS QUE PASÁBAMOS LA NOCHE SIN DORMIR… Y POR ESO QUIZÁS SE PENSÓ EN ESTE SISTEMA. ¡YO NO DIGO QUE ÉSTE SEA EL MEJOR!, PORQUE REITERO QUE NO ESTOY DE ACUERDO QUE SE MANOSEE ABSOLUTAMENTE A NADIE… POR ELLO, DEBEREMOS DE TRABAJAR PARA TRATAR DE SOLUCIONAR CUANTO ANTES ESTE SISTEMA”

“HOY POR HOY, LO APROBADO POR EL ULTIMO CONGRESO FUE ESTA FORMA DE DECIDIR LA SITUACIÓN DE LOS DIRIGENTES, EN LO QUE ME ES PERSONAL, NO SE SI TE HAS DADO CUENTA DE QUE NO HE PARTICIPADO EN NADA DE ESTO. AL CONTRARIO, ESTUVE MUY TRANQUILO TODA LA NOCHE, Y PRÁCTICAMENTE NO HABLÉ CON NADIE, PORQUE CONSIDERO QUE ERAN LOS SECTORES LOS QUE TIENEN QUE HABLAR”

“La verdad que estuve participando de una nueva experiencia, por lo tanto no me sentí incómoda, por supuesto, que no sabía que funcionaba de esta forma…”

Celia Vispo (delegado Sector Interior de Rivera – Liga de Tranqueras, en Salinas setiembre/2004)

“ESTOY REPRESENTANDO A RIVERA INTERIOR, A TRANQUERAS Y AL GRUPO QUE ESTÁ CON TRANQUERAS EN LA OFI. PARA MI ES LA PRIMERA EXPERIENCIA YA QUE NUNCA HABÍA PARTICIPADO DE UN CONGRESO DE OFI, Y ES UN TRABAJO A FULL HASTA ULTIMO MOMENTO PARA DEFINIR LAS LISTAS Y HAY UN PLAZO PARA PRESENTARLAS Y SE HIZO TODO CORRECTAMENTE”

“LA VERDAD QUE ESTUVE PARTICIPANDO DE UNA NUEVA EXPERIENCIA, POR LO TANTO NO ME SENTÍ INCOMODA, POR SUPUESTO QUE NO SABIA QUE FUNCIONABA DE ESTA FORMA…”

“EL ESPÍRITU NUESTRO ES JUGAR AL FÚTBOL O SEA, EXCLUSIVAMENTE, ES JUGAR AL FÚTBOL. LO IDEAL SERIA QUE LOS SECTORES CAPITAL E INTERIOR DEL LITORAL ESTUVIERAN UNIDOS. NOSOTROS LO QUE QUEREMOS ES PODER LLEGAR AL FÚTBOL COMPITIENDO LEALMENTE CON TODOS”

“YO CREO QUE AQUELLO DE QUE LAS PERSONAS PASAN Y LAS INSTITUCIONES QUEDAN… Y QUE EN LA MEDIDA QUE UNO PUEDA SENTARSE A CONVERSAR Y A CONCILIAR ENTRE LAS PARTES, TODO ES POSIBLE!!!”

“Ya conocemos estos temas cuando se trata de elegir nuevas autoridades en OFI, y todos sabemos que es así… digamos, que todo sea por el resultado luego eleccionario lo mejor para el fútbol del interior…”

Carlos Rodríguez Soto (gerente de la Asociación de Fútbol de Tacuarembó/ Sector Capital de Tacuarembó, en Salinas setiembre/2004)

“Por supuesto, que vamos a apoyar a Aliano. Porque aparte de ser un amigo, es un dirigente de alta capacidad, y que ha demostrado, primero, con su fútbol de Rivera, donde allí tanto Aliano como sus amigos han logrado mantener arriba lo que es el fútbol de la frontera. Y lo ha demostrado ahora en OFI, trabajando como consejero y llevando adelante esta iniciativa muy clara para el fútbol del interior; defendiendo al fútbol del interior como debe ser”

“Ya conocemos estos temas cuando se trata de elegir nuevas autoridades en OFI, y todos sabemos que es así… digamos, que todo sea por el resultado luego eleccionario lo mejor para el fútbol del interior, más allá de que gane o no, nuestra preferencia”

“La rotura de la Confederación del Litoral, caló muy profundo en el propio fútbol del interior, todo. Creo que hoy, es momento donde aparentemente las aguas volvieron a su cauce que posiciones radicalizadas de aquel entonces, no vuelvan a surgir y así poder seguir conversando para que vuelva a ser la vieja Confederación del Litoral, todo lo fuerte que era…” “

“Nosotros pensamos que el Este (por un lado) merece un Presidente en la OFI. Porque creo que el Dr. Cabana está capacitado para hacerlo. Por lo tanto, creo que el Dr. Bentancort cumplió su ciclo, y por ello, hay que renovar los cuadros”.

“Se produjo un caso insólito y que el Uruguay no lo ha manifestado claramente, y la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¡menos qué menos!… y la prensa mucho menos… sobre el remate que se hizo en un estadio de Maldonado, como lo era el Ginés Cairo Medina.”

Julio César “Cholo” Gutiérrez (Sector Capital de Lavalleja, en Salinas setiembre/2004):

“Con la Asociación Uruguaya de Fútbol, siempre hemos tenido grandes dificultades, yo diría una especie de absorción o intento de absorción y hoy, más intenso que nunca”

“Hoy, lo veo todo bastante interrumpido… sobre todo en el tema más importante, de lograr que la OFI, una vez por todas deje las bermudas y se ponga los pantalones largos. Ya que cuando nos retiramos habíamos dejado una muy buena posibilidad. ¡Y yo insisto en ese tema!, insisto intensamente porque trabajamos con un vigor y con ganas de que la OFI fuera creciendo lentamente… ¡sin la ayuda de nadie!”

“Después, no sé qué pasó! y yo renuncié a eso porque vi notoriamente que nos estaban otra vez poniendo el apero en el lomo, y no me gustó mucho ese tema”

“Aquél hecho que me estás haciendo recordar, cuando en Batlle y Ordoñez, un padre vendió a su hijo por mil pesos, y ese fue un hecho formidable que, incluso, se lo hicimos notar al delegado (Eduardo Rocca Couture) de la AUF ante la OFI, y que fue motivo para que él renunciara a la OFI. Porque no pudo soportar la presión que le estábamos dando por el tema del Pase con consentimiento; y que además, se estuviera burlando de esa manera…”

“No tengo dudas que en el momento que entremos a negociar nuevamente con la AUF, algún día… ¡vamos a lograrlo!, eso sí, mientras tanto, nos van a seguir llevando jugadores hasta de doce años. Y en ese aspecto, hoy estamos en una lucha fenomenal, donde los contratistas, la AUF por medio de sus instituciones, todo esto nos va taladrando, minando… lo más vigoroso que tiene el Uruguay hoy.”

“El fútbol del interior, es lo más limpio, es lo más transparente y bueno… hoy nos están haciendo incursionar en el terreno del profesionalismo, que nos tiene absolutamente:postrados”

“Se produjo un caso insólito y que el Uruguay no lo ha manifestado claramente, y la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¡menos qué menos!… y la prensa mucho menos… sobre el remate que se hizo en un estadio de Maldonado, como lo era el Ginés Cairo Medina. ¡Y qué se le va a rematar la sede!, ya que el remate del escenario no fue suficiente para la deuda fenomenal que tenía el Deportivo Maldonado.¡Y qué la van a tener todos!, a su debido tiempo”

“Naturalmente, ya la van teniendo el Atenas de San Carlos, y luego será Colonia, Paysandú y así todo el interior… las cuales van a quedar postradas para toda la vida”.

“Yo no sé si el Coronel Lazcano propuso ésto, yo no me voy a meter en eso porque no estuve… pero yo creo que la OFI, por lo menos, debió haber argumentado, articulado, ¡no cómo este mamarracho!… de Integración entre la AUF y la OFI, que ha sido un desastre”

“Está visto, que en el escenario profesional el Interior, no está capacitado económicamente, y tampoco tiene conocimiento como para estar en ese fútbol”

“Yo, tengo que decir, que lamentablemente que todo esto es un desastre!. Porque yo conozco lo que son otros países limítrofes con el Uruguay, como en el caso de Paraguay o de Chile, y veíamos cómo se manejaban y con qué seriedad el tema del fútbol amateur, y por otro lado el profesional. Con una total “Integración”, pero Integración desde el punto de vista directriz, sin invadir en ninguno de los escenarios de nadie… Y acá, ¡¡¡ es una cosa bestial!!!, ya que esto no se puede concebir”

“Nosotros fundamos una Confederación (Litoral Norte) que no está avalada por la OFI, donde nos reunimos periódicamente, funcionamos como tal… y bueno, el tiempo dirá qué se podrá hacer porque son posibilidades bastante difíciles”

Walter Toneguzzo (Presidente Liga de Soriano – Sector Capital, en Salinas setiembre/2004

“No sé a que te referís cuando me preguntas ¿por qué cambiamos la posición?. Porque la posición nuestra ha sido en un eje totalmente equilibrado. Es cierto, que el tema comenzó con la postulación del Coronel Héctor Lazcano, que en una reunión del Litoral en Artigas, se propuso el nombre de Lazcano”

“Yo conversé con Lazcano, hasta el día de ayer (viernes 10), lo que pasó es que el Este quería hacer una alianza con nosotros, y viendo la posibilidad de que Lazcano no reunía los Sectores que había prometido él tener… ¡me habló de 20 Sectores!, 20 votos. Por tanto, llegamos a este día donde pudimos comprobar que eran sólo 3 Sectores los que respondían por Lazcano, en vez de los 20 mencionados”

“Como vimos que por ese camino iba a ver cambios en la conducción de OFI, y conociendo que había una buena relación de Franklin Aliano, con el Dr.Cabana, ahí decidimos unirnos para modificar el Ejecutivo de OFI”

“La reunión en el Club Residentes de Soriano (en Montevideo), la organizó el Coronel Lazcano, a pedido… (como estamos en un Congreso de OFI), pero esa fue una reunión en tercera y cuarta instancia…”

“Lo que si es cierto, es que a Lazcano se le llamó a la casa por petición del Sector de Salto Capital, porque Salto lo propuso en una reunión que estábamos todos los del Litoral, ya que ellos veían que el Coronel Lazcano, podía ser la persona indicada para hacer el cambio en OFI; y allí me encargaron en mi persona para que yo pudiera hablar con él…”

“La verdad es que fuimos nosotros los que lo llamamos a Lazcano. Porque consideramos que la mejor manera para con él era cuando bajáramos a Montevideo, a este Congreso de OFI”

“Yo no falté a la palabra con nadie, lo que pasa que el Sector de Río Negro Capital (estoy hablando de las reuniones preliminares con Lazcano) en Salto, ellos no participaron porque están al margen del Litoral nuestro. Y además, entró en las negociaciones con Lazcano, cuando ya estábamos a medio camino del Congreso. Por eso, lo que se manejó en primera instancia era un cambio con Lazcano (a la cabeza) y de una lista única. Hablemos de cambio si había una identidad de todas las Confederaciones, y eso sólo fue lo que se manejó. Aparte en esta reunión y conversación, Río Negro Capital no estuvo…”

“Nosotros fundamos una Confederación (Litoral Norte) que no está avalada por la OFI, donde nos reunimos periódicamente, funcionamos como tal… y bueno, el tiempo dirá qué se podrá hacer porque son posibilidades bastante difíciles,. Porque yo no creo que a corto plazo pueda pasar algo, por eso en general y con la mira puesta al frente nos vamos a tener que conjuntar todos nuevamente en el viejo Litoral”

“Mi inquietud ahora es saber cómo va a hacer Aliano y el Dr. Cabana, para dirigir a la OFI, desde larga distancia. Ya que esto es un dato importante. Yo hablé con Aliano, y él me dijo que sí… que podía estar ya que Cabana estaba en Montevideo, y que por ello podía estar muy cerca de la OFI”

“Lo bravo es que la OFI, es muy grande; y no se puede estar sólo los días martes (día de sesión), porque prácticamente, hay que estar todos los días al tanto de todo lo que ocurre para decidir o modificar algo… Sino se hace muy difícil”