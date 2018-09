Bares lo trató de embustero, y desde la AIAF, Brajús, respondió:”Si él piensa que soy un mentiroso debió venir a OFI y decírmelo en la cara”

Si bien el tema de los árbitros para el comienzo de la Copa Nacional está solucionado, las opiniones vertidas por Gustavo Bares a Primera Hora en la edición de ayer, causaron molestia y asombro en el colegiado quien rápidamente salió a contestarle.

Brajús fue enfático al manifestar que “Gustavo Bares puede decir lo que a él se le antoje, pero me parece que de esta manera se equivocó feo. Como primera cosa quiero decir que yo a él nunca le falté el respeto y lo planteé en la OFI. Aunque a Bares no le guste yo soy una autoridad de los árbitros a nivel nacional, merezco como cualquier persona respeto ante todo, se dirigió a mi de forma equivocada”.

El experiente árbitro agregó que “me explicaron en OFI, donde mostré mi molestia que esos dichos corresponden a nivel personal del señor Bares y que la Organización de Fútbol del Interior no piensa eso de nosotros, lo cual nos deja tranquilos. Si él piensa que soy un mentiroso debió venir hoy acá a la reunión en la OFI y decírmelo en la cara pero no vino, no se porque razón, deberá estar muy ocupado en otros asuntos. A partir de acá lo doy por concluido el tema, está todo bien pero no me gusta que me trate de mentiroso cuando no lo soy ni que me falte el respeto públicamente, eso no se lo permito ni a él ni a nadie. Lo único que hice fue darte una nota el domingo que salió el lunes donde explicábamos porque no estaríamos a las órdenes los árbitros”.

Brajús indicó que “Bares dice eso porque tiene mensajes míos donde le explico que en las dos ocasiones que íbamos a venir no lo pudimos hacer por fuerza mayor, pero igualmente esas eran reuniones informales no como la que se efectuó recién (por la de ayer en OFI) que fue oficial y paradoja el señor Bares no concurrió”. Dijo también que “me hubiese gustado verlo y pedirle explicaciones cara a cara porque es así como se resuelven los temas, frente a frente pero no vino te vuelvo a repetir y por ende le respondo por este medio para decirle que no soy ningún mentiroso”. Sobre el final de la nota Brajús manifestó que “quiero pensar que lo que sostuvo lo hizo dentro de un marco político-deportivo y no de manera personal”.

Fuente: Primera Hora