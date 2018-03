(Audios) Las pruebas siguen estando sobre la venta de los derechos de TV de la OFI

POR EL INTERIOR DE LA OFI. De nuestro viaje a Tacuarembó/ Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

NOS CONTESTÓ EN FACEBOOK EL TESORERO DE LA ORGANIZACIÓN DEL FÚTBOL DEL INTERIOR LUEGO DE SU VISITA A TACUAREMBÓ

“Te estoy contestando para demostrarte que estás equivocado casi a diario cuando escribís de la OFI, porque lo haces desde la bronca y el odio” “…usas muchas verdades a medias en tus artículos de la OFI, y sabes que son las peores mentiras…”

Opinable por cierto, el tema de si tengo categoría o no para ejercer la tesorería de la OFI, quizás tengas razón, quizás no, he escuchado a muchos decir que sos pésimo como periodista, quizás tengan razón, quizás no, opinable no?. Comentas que te ignoré, imposible hacerlo porque no me diste la oportunidad, entraste mirando al piso y así estuvistes todo el tiempo .

Enojado con tu medio, no simplemente molesto porque usas muchas verdades a medias en tus artículos de la OFI y sabes que son las peores mentiras, simplemente molesto. Allá tú con el saludo, si hubieras levantado la vista, te habría saludado tranquilamente, todos los que me conocen saben que no tengo complejos sin resolver, ni odios mal curados.

Ahora paso a contestarte sobre las mentiras que escribistes. Es mentira que no presenté el informe de la auditoria, de un año del ejecutivo anterior. SI que lo presenté a todas las ligas en forma escrita y firmado.

Es mentira que no hayamos cobrado el cheque de El Tanque (ejercicio anterior), ya cobramos la mitad en AUF y el día 10/07 debe pagar la otra mitad, gestión que no hice solo porque de una forma u otra participaron varios consejeros.

También por gestión del pro secretario y la Dra. Valiente estamos cobrando los pases de Peñarol, tema que debes tener agendado por ahí.

POLITICA. Podría estar haciendo política si quisiera, porque tengo derecho a hacerla, como cualquiera, pero se equivoca el mal compañero que te informa, porque no pienso ser candidato a presidente porque no tengo el tiempo debido a mi trabajo y no podría dedicarme como se debe a esa tarea , y si quisiera seguir dentro del consejo ,no tengo más que plantearlos a los 70 clubes de mi departamento, que saben muy bien como actúo y quien soy.

Nervioso ???? ni cerca de nervioso estuve, porque sé que he actuado correctamente, porque sé que soy honesto, no necesito que me lo diga nadie y además el disertante es el compañero Germán Rodríguez Barcos y lo importante de la reunión son las preguntas y las dudas de las ligas.

Sabes que pusistes algo que es cierto. SI que critiqué a los integrantes del ejecutivo que se fueron del congreso y lo sigo haciendo. Solo me siento poderoso cuando hablo de mis hijos, como dirigente soy uno más de la enorme cantidad por suerte, que resuelven regalarle al fútbol y al deporte todo, tiempo, esfuerzo, intentando dar lo mejor la capacidad individual.

Te estoy contestando para demostrarte que estás equivocado, casi a diario, cuando escribís de la OFI, porque lo haces desde la bronca y el odio. Y por último, claro que creo que lo mejor para nuestra organización y todas sus ligas es discutir los temas con honestidad intelectual dentro de casa y no hacerlo a través de la prensa como lo hace el papagayo charlatán que se esconde detrás de ti para opinar.

Te deseo la mejor de la suerte . Julio García Bedat

RIVERA DIJO NO A LA TV

¿QUE SE DIJO Y NO SE DIJO EN TACUAREMBO, SOBRE EL NEGOCIO DE LA VENTA DE LOS DERECHOS DE TV DE LA ORGANIZACION DEL FUTBOL DEL INTERIOR?

FUIMOS LOS UNICOS TESTIGOS CUANDO SE REUNIO LA CONFEDERACIÓN DE FUTBOL LITORAL NORTE EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN DE CHOFERES

ESCUCHE LOS AUDIOS: Y SAQUE SUS PROPIAS CONCLUSIONES COMO SE HA VENIDO MANEJANDO EL GOBIERNO DE LA OFI EN ESTE TEMA.

En el interior, las reuniones informativas de la OFI son vistas como verdaderos actos políticos…

¿Qué se dijo y qué no se dijo en Tacuarembó?

EXCLUSIVO desde Tacuarembó para DiarioUruguay/ Eduardo Mérica

Reunión Informativa sobre los derechos de televisación de la OFI en Tacuarembó, fue la que se hizo el sábado 6 de Julio, a partir de la hora 11 y 15 en parada América en el local de la Asociación de Volantes con frente a la Ruta 5. Ahí estuvimos sólo para escuchar y no palmear a nadie…

¿Qué escuchamos?, serán las frases que a continuación reproducimos aunque tiene un valor superior el audio (que adjuntamos en esta nota) original de la charla que brindaron y que duró por más de dos horas, por parte de la representación de la Organización del Fútbol del Interior, los dirigentes Germán Rodríguez Barcos y el tesorero Julio García Bedat.

“La propuesta de la empresa no es bien recibida, hoy por la OFI” “Si este proyecto no es aprobado unánimemente por las Ligas se caerá por su propio peso” “Desde hace un año atrás venimos conversando…” ” No hay nada firmado ni preacordado…” “En estos momentos hay dos propuestas contrapuestas” “Venimos a Tacuarembó a decirles dónde estamos trancados…” “El tema de fondo, es el de los derechos de televisación, por eso venimos a Tacuarembó” “Los objetivos de la empresa es pelear otros espectáculos” “¿Cómo entra la OFI en esto? Como socio sin riesgo económico…” “El nivel de los árbitros de la OFI es bajísimo, por tanto, si sale este proyecto tendremos que invertir en capacitación para mejorar los arbitrajes” “Este negocio de la TV hay que administrarlo. No lo puede hacer cualquier loquito, ni tampoco ningún empleado o consejero de la OFI. Si sale, tendremos que contratar a una empresa para eso…” “La administración tiene que quedar en manos técnicas para que nos rindan cuentas…” “Averiguamos todo lo que pudimos, por ejemplo, hoy hay 240 operadores de cables en el interior y 590 mil abonados (según datos que fueron aportados por URSEC)” “Los posibles contratantes -si sale el negocio de la TV para la OFI- nos dijeron serían unos 200 mil progresivamente…” “La venta inicial del producto está en el entorno de U$ 0,60, sólo por el fútbol del interior…” “Por supuesto, que otra programación futura incrementará este valor” “Sabemos que hoy contamos con 350 mil abonados en el interior de Uruguay.”

(FOTO) El disertante consejero Germán Rodríguez Barcos antes de iniciar la charla aventuró que hablaría sobre el tema de fondo que tiene ocupada a la dirigencia de las Ligas de fútbol del país. Rodríguez Barcos dijo:”Para que no haya malos entendidos hemos venido a Tacuarembó”

El Ingeniero Franklin Aliano Goldaracena escucha muy atento las palabras del dirigente de la OFI, para luego pedir la palabra y preguntar lo más difícil… ¿Quién es el empresario que quiere los derechos de TV de la OFI?. La respuesta que recibió y que escuchó todo el mundo:”A Pisani lo tenemos bien investigado, lo que pasa que no queríamos revelar nada de su vida”, refiriéndose al empresario argentino Alberto Pisani que quiere apoderarse de todo lo que haya en nuestro interior.

Mucha bandera en la Asociación de Volantes de Tacuarembó, pero poco ruido y una pésima recepción para las autoridades presentes de las Ligas de Artigas, Rivera, Cerro Largo, Pando y Guichón, donde alguno se quejó del servicio gastronómico brindado a pesar de que los costos son muy altos en el interior de Uruguay. Almorzar o cenar en Tacuarembó implica gastar unos 400 pesos uruguayos por persona.

Los nuevos dirigentes de la Asociación de Fútbol de Cerro Largo, fueron los que se mostraron más optimistas con el proyecto, a tal punto, que empezaron a imaginarse una cantidad de cosas que sabemos todos son irrealizables porque no hay empresa ni nadie que pueda bancar los altos costos en el fútbol.

Ni un vaso de agua para DiarioUruguay hubo en la reunión en Tacuarembó. El desprecio y el trato hacia los medios de prensa y los pocos periodistas que se arriman a este tipo de eventos, es cada vez mayor, porque nos tratan como de segunda categoría, Si estás, estás… Y si no estás, no le preocupa a nadie. Por eso está como está el fútbol de la OFI.

EL AUDIO VA A PERMITIR ESCUCHAR TODA LA CHARLA QUE SE BRINDO PRACTICAMENTE POR PARTE DE UN SOLO CONSEJERO DE LA ORGANIZACIÓN DEL FÚTBOL DEL INTERIOR

Lo único que falta ahora que un día de estos se reúnan en la sede de la OFI los dirigentes, y saquen una Circular prohibiendo cámara de fotos, entrevistas a ciertos dirigentes, en una palabra, censura total a todo acontecimiento como lo es un Congreso o una Sesión en el edificio matriz o fuera de él, tanto en Montevideo como en cualquier rincón de nuestro país.

Recordemos que está prohibido preguntar cuánto ganan los empleados de la OFI, y otros rubros… Eso sí, no han tenido los consejeros la misma personalidad para parar la invasión que se sigue dando en algunas ciudades del interior como San José, Florida, donde ya no un equipo profesional fija su partido que a casi nadie interesa pero que cuentan con el permiso del Intendente del pueblo.

Los maragatos ya se tienen que bancar a Boston River, Miaramar Misiones y Sud América. Tres clubes de la AUF en vez de uno, es como decirnos; no te gusta la AUF?… tres platos. Algo nunca visto en la historia de la OFI, que un presidente no haya sacado a lo sumo un comunicado sobre estos hechos que dañan y molestan a más de uno…

Es una pérdida de identidad nunca vista. El culpable número uno: Nelder Márquez, el hombre más rockero del interior de la OFI.