Vuelco para el 17. El informe de la Comisión Fiscal del fútbol de Rivera, nos dejó pensando:¿Fue vergonzosa la gestión del presidente de la Liga?

FUTBOL CHACARERO DE RIVERA. Desde Rivera, Eduardo Mérica para Diario Uruguay. A pocas horas de la exigida Asamblea en el fútbol de Rivera, pedimos saber si hay novedades y la fuente que pidió reserva nos dijo:“Por ahora no. Es muy raro, está todo muy quieto. El 17 puede pasar cualquier cosa”.

“Nos encontramos por lo tanto ante una situación insólita de una dualidad de administraciones y balances que por lo visto se pretende que sea resuelta por esta Comisión Fiscal”

Hace unos cuantos días que Diario Uruguay sabe lo que se tratará el lunes 17 de julio de 2017, desde las 19 horas, en la sede de la Liga de fútbol riverense.

Lo llamaron así:“No hubo balance”. Y por eso la cosa se puso más interesante sobre la administración de una Liga de fútbol del interior de nuestro país, después de haber podido acceder a las notas elaboradas por la comisión fiscal, que está integrada por dos abogados y un contador. Que no es poca cosa. Y en el medio vemos que todavía se le debe una respuesta a otro contador, como se deja entender en el documento que ahora decidimos publicar para conocimiento de la opinión pública.

Los contactos por estas horas está echados sobre base firme. Habrá más novedades porque ahora esta noticia cobrará cuerpo antes de la citada Asamblea, en el ambiente deportivo del Uruguay. Mucho se habló de parte de toda la prensa deportiva de Rivera, ya que la dirigencia contó con todo el apoyo de los periodistas del departamento, salvo DIARIO URUGUAY, que hace tiempo no tiene acreditación y menos información de la citada Liga. Pero la primera pista la dieron los fiscales, que por supuesto esperan que pase el día lunes próximo para acercarnos -cada uno de ellos- la palabra oficial de lo que están informando… Claro que por ahora ningún dirigente, suelta prenda, pero la luz está al final del túnel, muy cercana. Una luz que nadie quiere ver. De tan potente que es.

“…se nos hizo llegar un paquete de documentación acompañada de una especie de planilla de caja, sin un debido procedimiento para darle forma de balance como corresponde, y sin la firma de ningún responsable, la que supuestamente abarca los hechos económicos relacionados con las actividades omitidas en el balance habitual”

Rivera, 29 de junio de 2017.

Señor Presidente de la

Liga Departamental de Fútbol de Rivera

Don Hólger Vildózola

De nuestra consideración:

Los suscritos miembros de la Comisión Fiscal de la Liga Departamental de Rivera, reunidos en el día de la fecha

a efectos de analizar los elementos que se nos ha hecho llegar a efectos de conformar el balance general de la institución por el ejercicio cerrado al 30 de abril de 2017, hemos entendido que es absolutamente improcedente su consideración en su actual estado por no ajustarse a las normas y procedimientos administrativo – contables, lo que nos impide analizar su contenido.

Nos permitimos agregar las siguientes consideraciones.

No se nos ha hecho entrega del Balance de la LFR (Liga Futbol Rivera por el período 01/05/2016 – 30 abril 2017, entendiéndose por tal el documento único que expone el estado de situación patrimonial y los resultados del ejercicio de la integridad de las diferentes actividades de la entidad debidamente elaborado y bajo la firma de las autoridades de la Liga y de la profesional Contadora Pública que certifica su contenido.

Por una parte, recibimos un balance en formato habitual bajo la firma del Tesorero de la Liga y de la Cra. Laura Raineri, pero con especial aclaración de que el mismo no incluye los hechos económicos derivados del Campeonato Nacional de Selecciones OFI de la temporada 2016/2017, ya que la información correspondiente a dicha actividad fue administrada y registrada por la Comisión Directiva en forma independiente al funcionamiento ordinario de la Liga (ver Nota a los Estados Contables Nro 6). Por otra parte, se nos hizo llegar un paquete de documentación acompañada de una especie de planilla de caja, sin un debido procedimiento para darle forma de balance como corresponde, y sin la firma de ningún responsable, la que supuestamente abarca los hechos económicos relacionados con las actividades omitidas en el balance habitual.

Nos encontramos por lo tanto ante una situación insólita de una dualidad de administraciones y balances que por lo visto se pretende que sea resuelta por esta Comisión Fiscal. No debería ser necesario explicar que no es tarea de esa comisión revisar y consolidar ambos elementos que se nos ha entregado en forma separada (amén de que uno de esos elementos ni siquiera tiene forma de balance). Es absoluta responsabilidad de la Comisión Directiva de la Liga de Fútbol de Rivera y de los servicios administrativos-contables que de ella dependen, la confección de un balance integral, debidamente verificado por la profesional contratada y aprobado por la Comisión Directiva antes de ponerlo a consideración de esta Comisión Fiscal. La entidad es una sola, no existe una persona jurídica para los campeonatos locales y otra para la actividad de selección, por ende, la rendición de cuentas de su gestión que la entidad presenta a la Asamblea debe ser única.

Se manifiesta en la misma Nota 6 que“no se ha considerado a la Contadora Externa en lo que a su profesión se refiere durante el transcurso del Campeonato de la Copa Nacional de Selecciones”. De comprobarse tal situación,

sin que signifique presumir un manejo indebido de los recursos, denota un serio desvío de los procedimientos habituales en una entidad sin fines de lucro que maneja fondos que pueden asimilarse a recursos públicos. Las diversas empresas y personas que han aportado para el financiamiento de la actividad y los propios clubes, en tanto los titulares últimos de la Liga, merecen absoluta transparencia en el manejo de los recursos, atributo que no se puede lograr si el debido ordenamiento económico-contable que por siempre ha tenido la Liga resulta irresponsablemente abolido. Conviene insistir en el concepto: la Liga es una institución sin fines de lucro, y su irregular funcionamiento puede ser objetado ante el Ministerio de Educación y Cultura.

Conviene también puntualizar que esta Comisión Fiscal, habiendo tenido previo conocimiento extraoficial de esta situación, ya había solicitado por nota de fecha 27 de marzo de 2017 al Señor Presidente de la Liga la información sobre la actividad de selecciones, la cual nunca recibió respuesta, lo que denota determinada actitud hacia los órganos que conforman la institución.

Por lo expuesto, SOLICITAMOS al Sr. Presidente:

I) se sirva gestionar la elaboración del Balance General de la entidad a través de los servicios administrativo-contables de la institución, una vez cumplido este paso y previa aprobación del mismo por parte del Consejo Directivo, el que deberá someter al análisis de esta Comisión Fiscal,

II) se cite con carácter de urgente a una Asamblea General Extraordinaria de clubes socios de esa Liga, a efectos de darle conocimiento del presente informe.