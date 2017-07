(VIVO) Buenas noches cuarto oscuro en la AUF, para no dejar ver la intención de no integrarse con la OFI

INTEGRACION OFI – AUF. EXCLUSVIO Desde Montevideo Ariel Giorgi y Eduardo Mérica para Diario Uruguay. Como estaba previsto se levantó el cuarto intermedio de la Asamblea de la Asociación Uruguaya de Fútbol que, ante representantes de FIFA, y nuevamente dieron mil vueltas para no poner a votación el nuevo estatuto del fútbol uruguayo, que entre otras cosas incluye a la Organización del Fútbol del Interior dentro del ámbito de la misma AUF.

Pero antes, durante todo el día viernes 30 de junio, el propio presidente de la OFI, Gustavo Bares, estuvo recluído en la sede de los chacareros estudiando plantear aspectos muy claros: que la AUF envió fuera de plazo las reformas que pretendía en el estatuto para que fueran corregidas por FIFA; que solo concurrirá para votar el documento y no discutirá ningún punto pues ya se trabajó en ello y, por lo tanto, espera que no se presente el estatuto paralelo corregido por Racing, que no fue enviado ni aprobado por FIFA, como es pretensión de algunos dirigentes de la AUF.



Además, OFI dejó en claro que no está de acuerdo con el artículo 84, en el que se reza que el estatuto entrará en vigencia una vez que estén listos los nuevos reglamentos y códigos pues es de imaginarse que los clubes se tomarán todo el tiempo del mundo para votarlos.

Ahora habrá que esperar la postura de FIFA ante la AUF, ya que ésta sigue buscando la manera de alargar en el tiempo la unificación del fútbol uruguayo. Mientras que los representantes de FIFA, en la última Asamblea aceptó estudiar algún cambio en el estatuto (cosa que ya hizo dado que envió el documento corregido y ese es el que se tiene que poner a votación), los enviados del organismo dejaron en claro que el estatuto se vota o se vota. Y que, en caso de que la AUF no se ajuste a las nuevas normas FIFA, será sancionada y no podrá jugar internacionalmente a nivel de clubes ni de selección, justo cuando en agosto se vuelve a las eliminatorias.

La aprobación del documento, algo que viene exigiendo FIFA no se cumplió y por ello está el ultimátum a la AUF, el que se ha demorado… En la última Asamblea (de marzo de este año), los clubes profesionales plantearon poder realizar una serie de variantes al documento, lo que fue aceptado a regañadientes por la delegación de FIFA y la Conmebol.Ese será, entonces, el documento que tendría que considerarse en la Asamblea y fue prácticamente obviado…



A pesar de la advertencia de Gustavo Bares antes de la reunión con la AUF, terminó explicando:

“Queremos dejar establecido lo que arreglamos con FIFA, tanto con Primo Corvaro en su momento como con las otras delegaciones. Y vamos a presentarles los documentos y las actas. Si eso es lo que vamos a votar a la noche, sin discutir, vamos a la Asamblea. De lo contrario no vamos a ir. Yo no voy a ir a discutir a la AUF”. Además, se planteó a FIFA la discrepancia por la puesta en vigencia del estatuto: “Es automático o a lo sumo inmediatamente después de que lo apruebe el Ministerio de Educación y Cutura. Pero ni un día más”, aseguró el presidente de OFI.

Ahora el próximo martes 4 de julio, las principales autoridades de FIFA tendrán el informe respectivo de lo que sucedió el día 30 a la noche y ahí empezaremos a rezar para que no apliquen una sanción que nos deje afuera del Mundial ruso 2018.