“Hemos visto un presidente… “ahí sentado en los escritorios” de una Asamblea representativa, es capaz de desmerecer con lamentables palabras a la OFI”

LA OPINION EN EL URUGUAY. Desde Colonia del Sacramento, Daniel Vigorito (ex dirigente de la OFI) para Diario Uruguay.

TANTO VA EL CÁNTARO A LA FUENTE QUE AL FINAL SE ROMPE



Lamentablemente les llegó lo que se había anunciado.

Algunos dirigentes de La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tiraron tanto de la cuerda que al final pasó lo que tenía que pasar y fue la propia FIFA que este miércoles 11 de julio les pasó el mensaje: “si el 31 de octubre Uruguay no tiene aprobado el nuevo Estatuto que contempla la integración total de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) y el fútbol femenino, será sancionado”.

Dos años trabajando en esto y necesitaron llegar a esto ahora si preocupación por la sanción, bueno es lo que se ganaron.

La Organización del Interior ya aprobó el nuevo Estatuto y la Asociación debió hacerlo, pero no alcanzaron los votos. A esa asamblea asistieron representantes de FIFA que llegaron especialmente a Montevideo.

Ahora les empezó la cuenta regresiva para la AUF: vota el Estatuto antes del 31 de octubre o será sancionada, con pena que podría llegar a la suspensión de la afiliación.

Enunciado: Quien con fuego juega, se quema.

NUESTRO APOYO A LA ORGANIZACIÓN DEL FUTBOL DEL INTERIOR

Hace pocos días publicamos nuestra opinión sobre actitudes y declaraciones de un dirigente del fútbol profesional, que se manifestó contrario al nuevo estatuto del fútbol uruguayo, denostando al fútbol del Interior con lamentables expresiones sólo por el hecho de estar representada con 6 integrantes de un total de 32 de los cuales 16 corresponden a equipos de Primera División Profesional, donde también habrá representantes del Fútbol Femenino y del Fútbol Playa de AUF.

Transcribo a continuación la propuesta la cual cuenta con la aprobación de FIFA, de uno de los cambios que establece la aprobación del nuevo Estatuto prevé, precisamente, la sustitución de la asamblea de clubes, integrada por los 16 equipos de Primera División, por otro órgano de carácter legislativo: el Congreso, que contará con 32 integrantes, 6 de los cuales corresponderán a la Organización del Fútbol del Interior (OFI), a la vez que también habrá representantes del Fútbol Femenino y el Fútbol playa de la AUF.

16 son los integrantes del Fútbol de Montevideo, 6 son los del Fútbol del Interior y eso le preocupa.

El Consejo Ejecutivo de la AUF, a su vez, por el nuevo Estatuto debe pasar de tener cinco integrantes (neutrales) a siete, uno de los cuales corresponderá al Fútbol Femenino y el otro a la OFI.

Es tiempo, donde supuestamente los actores deberían darnos muestras de capacidad orgánica la cual nos dice que debe primar el entendimiento mutuo para el logro que el conjunto de las instituciones avancen y sean reconocidas. Pero no todo lo contrario.

16 es mucho más que 6, tengan la capacidad intelectual para integrarse y así resolver sus propios problemas. Tienen tiempo hasta el 31 de octubre.

Volvemos al principio:

“HAY DOS COSAS INFINITAS EL UNIVERSO Y LA ESTUPIDEZ HUMANA.

DE LA PRIMERA NO ESTOY COMPLETAMENTE SEGURO”.

Albert Einstein.

HOY EL FUTBOL

DINERO+DINERO = NEGOCIO+NEGOCIO

PARA MUCHOS DE NOSOTROS PASION + PASION



PERO HOY TAMBIEN ES VIOLENCIA+GENERADORES DE VIOLENCIA QUE NO SON LAS FIGURAS DEL ESPECTACULO. LA MISMA HA LLEGADO A LOS ESCRITORIOS DONDE SUPUESTAMENTE LOS ACTORES DEBERIAN DARNOS MUESTRAS DE CAPACIDAD Y ENTENDIMIENTO MUTUO PARA EL LOGRO QUE EL CONJUNTO DE LAS INSTITUCIONES AVANCEN Y SEAN RECONOCIDAS.

PERO NO, TODO LO CONTRARIO UN PRESIDENTE DE UNA INSTITUCION PROFESIONAL DEL FUTBOL URUGUAYO, “AHÍ SENTADO EN LOS ESCRITORIOS” DE UNA ASAMBLEA REPRESENTATIVA, ES CAPAZ DE DESMERECER CON LAMENTABLES PALABRAS A UNA ORGANIZACIÓN (OFI) QUE NUCLEA LA MAYOR CANTIDAD DE INSTITUCIONES DEPORTIVAS DEL PAIS, POR EL SOLO HECHO DE QUE LE OTORGAN LA POSIBILIDAD DE ESTAR REPRESENTADA CON DERECHOS GANADOS EN FORMA GENUINA.

ESTE LAMENTABLE HECHO HA GENERANDO RECHAZO, BRONCA Y REPUDIO EN MUCHOS DIRIGENTES E INSTITUCIONES QUE TRABAJAN CON FERVOR EN TODO EL INTERIOR DE NUESTRO PAIS EN LA GENERACION DE JOVENES VALORES PARA ESTE DEPORTE PONIENDO ENFASIS EN SU FORMACION.

VUELVO AL PRINCIPIO QUE PARA MUCHOS NO ES UN PRINCIPIO, LA VIDA ES ASI Y EN ESTE TRANSCURRIR VEMOS COMO HAN CAMBIADO NUESTRAS COSTUMBRES.

ES VERDAD PERO LA PELOTA NO ESTA EN LA CANCHA!!! Y LOS GENERADORES DE VIOLENCIA MUCHAS VECES NO SON AQUELLOS VISIBLES A LOS CUALES LE CORRESPONDE LA OBLIGACION DE NO GENERARLA.