Vezoli quedó solo. Y lo aprovecharon para correr a la cabeza pensante de la OFI

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Rivera/OPINIÓN/Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

Vezoli se quedó solo y al final lo echaron de la OFI

Cae la tarde del sábado 13 de enero, cuando nos comunicamos vía telefónica para una charla de casi dos horas con el dirigente Jorge Vezoli. Era el primer encuentro “face to face” entre ambos luego del bochornoso aviso desde la Organización del Fútbol del Interior, de su sorpresivo despido. Vezoli, no quiere entrevistas por ahora, igual se sacaron todos los trapitos al sol y se propusieron bajar los decíbeles de la polémica que ha generado su caso para encarar dentro de la mayor tranquilidad esta situación; en el ambiente chacarero ya había quedado instalado un malestar generalizado. La increíble medida contra Vezoli genera momentos de críticas y sospechas gravísimas, y no hace otra cosa que agregar más leña al fuego, alrededor del Proyecto Uruguay 2030.

Y hablando del proyecto Uruguay 2030 es una iniciativa de la Organización del Fútbol del Interior de (OFI), que consiste en desarrollar centros de formación de juveniles para trabajar con jóvenes de entre 14 y 17 años.

“Uno de los principales argumentos del proyecto es evitar el desarraigo”, habría dicho en Radio Uruguay, el director del proyecto, Jorge Vezoli, que ahora fue cesado en sus funciones adentro de la OFI.

Conocemos a Jorge Vezoli desde el 2004, y lo creemos uno de los pocos hombres capaces, contado con los dedos de una mano, que ha revolucionado al organismo chacarero, en los últimos 25 años. Es por ello que sus ideas de que la OFI aportara la metodología, la dirección del proyecto y fondos para infraestructura; y así las propias intendencias pusieran el predio y pagaran horas docentes, como así también, el programa Gol al Futuro aportara la ropa y materiales logísticos, fueron algunos detalles que fueron reales a la hora de ver si funcionaba el citado proyecto. Con esto queremos decir: los cambios continúan en la OFI, tras la remodelación administrativa de la misma, sumada a la realización de cosas concretas y visibles, y siempre comandada por la mano maestra de Vezoli. Ahora definitivamente afuera de la cancha de la OFI. ¿Pero, por qué?.

A principios de 2017 el gerente de la OFI, el Cr. Segura, increpó al tesorero Mosegui al enterarse de esta iniciativa. “Vezoli se está metiendo en temas que no conoce, voy a hablar con él”, habría dicho Segura.

¿POR QUÉ VEZOLI MOLESTA?

A Jorge Vezoli se le habría encomendado reestructurar la operativa de los cursos de formación de entrenadores. Estuvo trabajando meses en el desarrollo de una herramienta informática que centralizara y controlara la actividad a nivel nacional. Estaba además en un proceso de revisión y actualización de las más de 50 materias de los cursos de entrenadores y proponía la formación de un comité técnico permanente que trabajara en la calidad y actualización de los contenidos. Después de varios meses de solicitarle al Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior, que preside el maragato Gustavo Bares, fue aprobado el desarrollo del software.

La herramienta sería entregada de acuerdo a lo convenido con el proveedor el 31 de enero.

A 20 días de recibirla Vezoli es expulsado de la OFI y el proyecto vuelve a punto cero.

Jorge Vezoli es licenciado en ciencias de la educación de la Facultad de Humanidades y fue integrante del Claustro y de la Comisión de Carrera de dicha facultad. Un cacho de cultura, un hombre hiperactivo. Mira todo, marca las tareas, ordena actividades, controla los dineros. Lo suyo no pasa inadvertido. Así se le reconoce en el interior futbolero. El hombre no se detiene. En el estudio, su presencia se siente como la del capitán en la cancha. Está convencido -hace años- que este proyecto de los entrenadores va a cambiar la historia. Y como buen dirigente de la OFI, sueña que su realización contagie a sus pares.

Pero Vezoli, quedó solo. Solo, en la inmensa organización del fútbol. Y así le fue…