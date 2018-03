Una vez más los clubes de la OFI reclamarán al Ejecutivo una ayuda económica para jugar la Copa

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay. “No existe en el presupuesto aprobado por los Sectores en el pasado Congreso de Rivera, partidas presupuestales que permitan al Ejecutivo, aunque sea en parte, acceder a los reclamos económicos”, reza la nota enviada la semana anterior a los clubes que militarán en la Copa Nacional de la Divisional A y que habían reclamado por escrito ayuda económica para afrontar la competencia.

Por eso hoy se reunirán los presidentes de las instituciones en OFI, a partir de la hora 15.30, y luego serán recibidos por el Ejecutivo.

Los presididos por Gustavo Bares tendrán una intensa jornada, teniendo en cuenta que los clubes (hasta el momento son 19 de los 20 los que han estado en permanente contacto) intentarán en la misma sede de OFI unificar criterios y mantener la postura presentada por escrito, teniendo en cuenta las dificultades económicas para afrontar el torneo.

Los presidentes de los tres clubes sanduceros que formarán parte de la competencia nacional estarán en la reunión.

Nilson Ayende, presidente de 18 de Julio, dejó constancia que “se irá por el mismo camino de lo que hemos pedido”, aunque también reconoció que “posiblemente los clubes nos acordamos un poco tarde de esto”.

Ya hubo una primera instancia en Trinidad hace algunos días. Y ahora la cita será en OFI, donde se espera encontrar eco de la dirigencia del organismo.

“Lo que decimos es que entendemos y es lógico que no esté dentro del presupuesto, pero sí buscar la manera de vender el campeonato. Ya que hasta FIFA está interesada en que jueguen AUF y OFI juntas en la Copa Uruguay (prevista para 2019) no puede ser que no haya algún dinero para el fútbol del Interior”, dijo en tanto el presidente de Bella Vista, Andrés Imperial.

El dirigente explicó que “pedimos el costo de la terna de árbitros y el traslado, aunque sabemos que al menos este segundo punto es difícil. Pero tenemos un promedio de 700 kilómetros por viaje”.

Sobre la conformación de las series, y el deseo de que no sean más de dos clubes de la misma ciudad los que integren una serie, Imperial dijo que “matarnos entre nosotros va a depender de la plata. Si se consiguen fondos se destraba mucha cosa”.

El presidente papal también reconoció que “quizás nos movimos con poco tiempo, muy tarde, porque antes de fines del año pasado sabíamos que comenzábamos a jugar el 4 de abril”. Pero “no podemos decir que no arrancamos, quizás postergarla. Hay que conseguir recursos, y por ejemplo no puede ser que a la televisión no le interese”.

Además de este tema, OFI deberá definir qué postura se toma con respecto al pedido de los futbolistas de no jugar más entre semana la actual Copa Nacional de Selecciones.