ULTIMO MOMENTO: un pasito pa’atras. Los árbitros de AIAF han resuelto aflojar y postergar la suspensión, así que se jugará por la Copa de Clubes este fin de semana

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay. La Asociación Intergremial de Árbitros de Fútbol (AIAF) decidió ayer en la mañana no tener colegiados disponibles para ninguna actividad de OFI los días 29 y 30 de junio, así como tampoco el 1º de julio.

Esta vez no hubo agresiones a los árbitros que ameritaran la decisión, pero la gremial anunció la medida y pidió una reunión con OFI para el martes próximo a los efectos de trabajar en los temas que derivaron en la medida adoptada.

Los puntos anunciados son los escenarios deportivos y su seguridad; las salidas no protegidas y/o condiciones de permanencia de los vehículos en los escenarios deportivos; las condiciones de las salidas de los árbitros; higiene y condiciones de los vestuarios; la designación del fútbol femenino y escenarios que no reúnen las mínimas condiciones de higiene y seguridad; la participación en los campeonatos de integración OFI AUF; así como las condiciones de los dirigentes gremiales que concurren a asistir a las ternas o cuaternas en lo que se puede proveer para la mejor performance de los mismos en la competencia y se nos ven vedada poniendo en tela de juicio a la honorabilidad de la función.

No tiene explicación

Leída la nota de la gremial en la sesión de ayer del Ejecutivo de OFI, encabezado por Alcides Larrosa, presidente en ejercicio mientras Gustavo Bares permanezca en Rusia, los dirigentes pusieron un freno.

Primero, se planteó que la medida es inentendible. “No tiene explicación, porque evaluamos la nota y no entendemos por qué se toma esta medida”, dijo el consejero Martín Mernier a EL TELEGRAFO.

Segundo, se decidió no solo no convocar esa reunión pedida por los presididos por Walter Brajús, sino que además se respondió la nota señalando que se dará plazo hasta mañana a la AIAF para que rectifique o ratifique la medida adoptada.

Y en caso de que los jueces mantengan la decisión, OFI suspenderá automáticamente todas sus competencias por tiempo indeterminado.

“Lo que planteamos está claro: esperaremos hasta el jueves para ver qué responden los árbitros. Y si se mantienen en esto, no se jugará más. Incluso nos comunicamos con Bares para hablar del tema”, agregó Mernier.

Otro de los puntos que definió el Ejecutivo es que los partidos de semifinales de la Copa Nacional de Clubes de la Divisional A entre Bella Vista y Amanecer, y Central y Río Negro de San José, se disputarán en el Estadio Artigas y en el Casto Martínez Laguarda.

Si mañana los árbitros mantienen a postura, OFI anunció que no solo suspenderá toda competencia por tiempo indeterminado sino que, además, se pasará toda la documentación a la asesoría jurídica para que estudie el convenio con los árbitros, que podría caer.

Los árbitros tienen la pelota. Y habrá que esperar por la decisión final para conocer qué postura tomará Tenfield, que tiene los derechos de televisación del torneo.