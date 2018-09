(Audio)Termina la pesadilla con Bares y empieza el sueño con Cheppi en la OFI.”El Litoral que no fue consultado, no puede dar apoyo a este Ejecutivo”

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Young/Entrevista/Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

“Estamos en el desconocimiento total del estatuto único, que va a ser un poco la nueva ley que regula a todo el fútbol uruguayo”

Las cuatro Confederaciones supuestamente han apoyado las gestiones del presidente de la OFI, Gustavo Bares, según comentan, para que tomara en soledad la determinación de pedir ante la Conmebol la intervención de FIFA en la Asociación Uruguaya de Fútbol.

“Bares no me llamó para nada. No soy el único. En el Litoral hay otros integrantes… y creo que al menos hasta donde sé con gente del Litoral Norte y el Este, tampoco lo hizo”

“La mayoría de la Confederación del Litoral está bregando por la integración. Vamos a hablar claro: no fuimos tenido en cuenta… El Litoral que no fue consultado, hoy no puede decir: “estoy apoyando al Ejecutivo, cuando estamos en un lugar donde el Litoral fue salteado…”

Han ventilado algunos medios de prensa del interior que las Confederaciones del Este, Sur, Litoral y Litoral Norte no solo respaldaron por escrito a través de un comunicado la actuación del presidente de la OFI, si no que también le propusieron continuar vinculado al organismo una vez que deje el cargo, encabezando una comisión para trabajar junto a la AUF en la intervención. En esa reunión producida el martes 28 de agosto pasado, en la sede de la OFI, Bares y el resto del Ejecutivo convocó también al futuro presidente, Mario Cheppi, así como a integrantes de las cuatro Confederaciones, a quienes se le detalló un informe de tesorería, pero además el presidente Bares explicó paso a paso el camino recorrido a lo largo de las negociaciones con FIFA y AUF.

NOS CONFESÓ MARIO CHEPPI:”Usted mismo colgó en la página de Diario Uruguay, una nota que escribe un periodista de Mercedes. Yo hice la consulta, conseguí hasta el teléfono, y creo que este señor de apellido Corujo, que no me conoce. Ni tampoco tengo el gusto de conocerlo… Entonces ahí puede verificar lo que digo, donde el hombre habla de acomodos y arreglos de mi persona para llegar a la Organización. Yo le dejé un mensaje de texto y de voz, y me hubiese gustado que me diera dos minutos como corresponde, que es lo que se llama “derecho a réplica”. No, no lo hizo… Y este señor para que lea o escuche esta nota grabada le voy a contar como es la historia”

Posteriormente decidieron emitir un comunicado en conjunto, respaldando “en un todo las acciones tomadas por la OFI en las últimas instancias relativas a la crisis en las que está envuelta el fútbol uruguayo”, así como reconocer el trabajo del Ejecutivo y los asesores legales. No así fue el proceder ya que no la nota don Mario Cheppi. Antes de esa reunión conversamos con Cheppi, el que asumirá el 29 de setiembre la presidencia de la OFI, resaltando lo concreto de nuestra insistencia: de que casi todo el mundo futbolero del interior desconoce la labor de Bares, y especialmente el contenido del estatuto, porque se ha encargado durante 4 años de meter los grandes temas en una caja negra, donde Bares guarda celosamente sus movimientos secretos y su inevitable saga de nervios y presiones, lo que desde el punto de vista político, resulta casi ridículo su comportamiento al frente de la OFI. Algo nunca visto.

En el audio con Cheppi se podrá notar todo lo que denuncia, lo que permite ver que su entrada muy pronto a la OFI tendrá una particular historia, que queremos contar y que nos mantiene en vilo hasta último momento… de la pronta partida de Gustavo Bares. Al final, en la intimidad de la conversación con Mario Cheppi, se pueden sacar más conclusiones de la tremenda desinformación que hay en todo el interior deportivo, lo que sigue siendo un pesado encargo para los dirigentes que asuman en la OFI. Por ahora, lo más importante, es que no hay dudas sobre si la unidad del grupo que comanda Bares es real o ficticia. Diríamos: es un dolor muy franco.