Telón no piadoso para el presidente de la OFI, que nos cortó el diálogo al no aceptar una entrevista pactada con 27 preguntas preparadas sobre la interna de la OFI

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde San José, Entrevista/Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

Cuando creíamos que estaba todo perdido porque el presidente de la Organización del Fútbol del Interior, Gustavo Bares, sorpresivamente nos daba su negativa para entrevistarlo a raíz de la durísima salida del dirigente Jorge Vezoli, debido a los pedregosos y polvorientos caminos de la OFI, queríamos realmente que nos brindara la última oportunidad para darle valor a sus palabras. No fue así, Bares prefirió agrandar los sinsabores de su gestión, dándose a sí mismo una luz en la puja por el poder absoluto del fútbol chacarero. Así vivió sin contarlo: Hay un título en danza, y un dirigente que habla más con los pies que con la cabeza, queriendo mandar en todo. Que se le haga. Ya que quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores …

Aquí están las preguntas que le enviamos por correo para que se preparara para responder, y que por vía telefónica el propio Bares desestimó, entendiendo que “esto es puro chusmerío”, según su propio juicio. Por supuesto, que su respuesta fue alejarse definitivamente de DIARIO URUGUAY, que sin vanidades, es un medio de comunicación digital que nunca dejó de tener el coraje de enfrentar todos los temas del fútbol.

Por ejemplo, poner contra la pared a Gustavo Bares. Y fusilarlo con una cámara, un grabador o un micrófono. Entonces pasó lo que todo el mundo vio, leyó y escuchó. Bares, que no maneja el idioma como un profesional. Reaccionó con un exabrupto de pésimo gusto afín con su vehemencia elemental…

Su pecado, como el de muchos -pero muchos- dirigentes del fútbol…

Pasa por la mirada distraída, mientras que la mayoría de sus compañeros lo hace por miedo, porque nadie los protege…

Ahora o más tarde: mañana, Bares, tiene que dar cuenta de sus errores.

Sería bueno que se baje del caballo y pida perdón. Si lo hace…

En fin, ni el Papa se hubiera animado a tanto.



LAS 27 PREGUNTAS QUE SE HACE TODO EL MUNDO CHACARERO Y QUE EL PRESIDENTE BARES NO QUISO RESPONDERNOS

1-¿Como se dice vulgarmente, le hicieron “la cama” a Jorge Vezoli, para sacárselo de encima en la OFI?

2-Te lo pregunto porque el otro día un dirigente del interior con bronca nos dijo:”Está bien lo que pasó con Vezoli, porque ganaba 80 palos!!!. Como que hay un poco de envidia también… ¿Qué pensás?

3-¿Es cierto: que te llegaron puteadas de todo el país, por la desproligidad de los cursos de entrenadores que lleva adelante el mercedario Luis Matosas?

4-¿La vedelía que se le iba a entregar a Vezoli, el 31 enero de este 2018, a quién se la entregaron?

5-Casi nadie sabe que el proyecto Uruguay 2030 es un Software , entonces, ¿quién se va a hacer cargo de ahora en adelante en la OFI?

6-¿En el Proyecto Uruguay 2030, el profesor Jorge Franco estuvo contratado como empleado de la OFI, como el entrenador Luis Matosas?

7-La gente no sabe que ese Software creado por Vezoli, te da un control total desde Montevideo: que te conecta con todos los coordinadores, alumnos y docentes del Uruguay, los alumnos escribían en el Software y Vezoli controlaba la emisión de exámenes y controlaba las notas desde allí, tenía todo el control.

8¿Te enojaste y lo trataste mal a Eduardo Mosegui (el tesorero de la OFI) porque trancó el tema de las horas extras a los funcionarios de la OFI?

9-Te lo pregunto, porque yo pensaba que Mosegui era tu mano derecha, pero tengo versiones de que lo destrozaste como dirigente… ¿Es cierto?

10-Con el despido de Vezoli de la OFI, cabe que te pregunte:¿hay listas negras en el organismo que presidís?

11-Como presidente: ¿te consta de que hubo abuso de horas extras dentro de la OFI?

12-Sé que has reconocido que sos un político. ¿También sos -como me han sostenido algunos dirigentes de afuera y de adentro de la OFI- presidencialista, no dejás a hablar a nadie, te cagás en todo, te cagás en todo lo que venga. Porque no crees en eso, más bien, crees en la mesa chica tuya. ¿Qué me decís?

13-Mirá que hay dirigentes que me han dicho: Bares, es un político, un caudillo puro, que no dejás hablar a nadie en la OFI.

14-Lo otro que poca gente sabe: que metiste al hijo de un periodista de tu pueblo como empleado de la OFI. Ahora bien, ese joven e inexperiente está trabajando en el Tribunal de Penas de la OFI?

15-Te lo pregunto, porque el comentario que resuena en casi todo el interior: de que la OFI ya parece una Intendencia de tanta gente que entra…

16-¿Cuánta gente de confianza tuya has metido en la Organización del Fútbol del Interior?

17-Hay un periodista de tu pueblo que tiene un programa en una radio de Montevideo, y que es empleado de Tenfield, que me mandó a decir: que voy a tener que rectificarme con lo expresado, sobre lo que me confiaste hace un tiempo atrás: de que le prestaste las siglas OFI, para que hable bien del organismo. Esa es tu política, o no?

18-¿Es verdad que cuando eras joven, en San José decían: ahí viene “la rata” Bares?.

19-¿Por qué te pusieron “la rata” en tu departamento?

20-Yo estoy convencido con los años que tengo detrás de la pelota de la OFI, que lo que pasó con Vezoli, es una -“Operación de Verano” donde todo el mundo está disperso, por el momento, de vacaciones, y que ahora no les va a salir barata, porque en el interior está todo muy convulsionado.

21-Llamamos al futuro presidente de la OFI, don Mario Cheppi, y me dice que él tiene dos versiones del despido de Jorge Vezoli. A quién creerles?

22-¿El consejero Sergio Gabito, es tu mano derecha?

23-La señora Martha Costoya, ¿es empleada o dirigente de la OFI?

24-Estamos informados: de que hay varios puntos de reestructura interna que está pasando en la OFI, y uno de los puntos más importantes era la reestructura de toda la operativa de curso de entrenadores a nivel nacional.

25-¿Los únicos fiscales que tiene hoy la OFI, son el contador Horacio Robledo y Eduardo Laborde?

26-Los fiscales de la OFI, ¿son imprescindibles?

27-La OFI o usted como presidente, ¿ha contratado periodistas en negro para hacer trabajos periodísticos para el sitio oficial del organismo en internet?