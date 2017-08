Bajo el signo del Sur, el presidente Gonzalo Recuero declara:”La integración (con AUF) viene respetando nuestras diferencias y valorando nuestras similitudes… Entonces, el verbo, es respetar”

FUTBOL CHACARERO DEL SUR DE URUGUAY. Desde Durazno, Entrevista/Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

“Hay dirigentes en el fútbol montevideano que piensan que venir al interior, es venir a cazar elefantes con una chumbera. No solo que nos han intentado expoliar. Nos han expoliado, y si no que nos ven… O no nos ven!!!, nos menosprecian de la manera que nos han menospreciado”