¿Por qué? (se nos murió el equipo profesional y está muy enfermo el fútbol local)

FUTBOL CHACARERO DE ROCHA. Opinión de Jorge Méndez, desde Rocha para Diario Uruguay.

Hace unos minutos me enteré que mañana se ha suspendido el comienzo de la Copa Rocha en la Liga Rochense de Fútbol. Cuando escribo sobre esto sé muy bien que el interés sobre lo que escribo es mínimo en la gente. Esto, como hombre que ama el fútbol local y que en algún momento vivió un ciclo donde la pasión popular local por nuestro principal deporte era prácticamente arrasadora en la población, claramente se ha perdido por diversos motivos que van desde lo económico a la falta de apoyo que en nuestra ciudad los equipos locales encuentran en las autoridades de gobierno: Estas, que sin embargo tienen hoy lo que no tenía antes… un grupo no pequeño de gente que trabaja en una Dirección de Deportes cuya finalidad es apoyar la práctica de los mismos fundamentalmente por los jóvenes. Se señala que hay que sacarlos de la calle y del flagelo de moda hoy, la droga, aunque, por otro lado, legalizamos el consumo de marihuana.

¿Es necesario decirles que poco han conseguido en esa intención de apoyo al deporte la referida Dirección?

Seguramente no, cosa que considero no es culpa de sus integrantes sino de los recursos que se les adjudican para organizar actividades deportivas.

No quiero pensar que esta suspensión de mañana haya sido consecuencia del BUEN TIEMPO que hoy sábado vivimos, realmente al momento de escribir esta nota NO SE EL PORQUE DE LA SUSPENSIÓN, sí, digo: que ya se nos murió el equipo profesional y que está muy enfermo el fútbol local.

Basta con mirar la ausencia de logros, las carencias de dirigentes en los clubes, la falta de infraestructura, las múltiples suspensiones que echan por tierra cualquier planificación seria que los pocos entrenadores de nivel que aún quedan en el medio realizan… muchos de ellos ya dejaron de trabajar en fútbol porque las carencias matan cualquier intención de trabajo serio.

Apuntamos a tener en el tiempo dos buenos pisos en los estadios pero un pésimo nivel deportivo en nuestros equipos, bastaría con decir que los equipos de primera división, salvo Lavalleja, no juegan desde el mes de noviembre del año pasado. Ocho meses parado un equipo no da para pensar que pueda lograr en 10 partidos que dura el torneo oficial un buen nivel. Después que se inician los torneos vienen las suspensiones, caen tres gotas y no se juega. La última vez que dirigí por lluvias el certamen llegó a tener 3 semanas de suspensiones consecutivas, o sea que oficialmente tuvimos un parate de 29 días, luego sufrimos otras suspensiones en forma alternada.

Está demás decir que esta falta de continuidad está matando al fútbol, en lo deportivo y en lo económico. Nuestros jugadores de mejor nivel comienzan a buscar otros horizontes, los aficionados planifican los fines de semana sin fútbol. Esto creo que está sucediendo ante la indiferencia de todos.

¿Quiere una más? Este año nuestro campeón Palermo, el equipo económicamente más fuerte del medio, no jugó en las competencias que le correspondían a nivel interdepartamental. Ese certamen que disputa solamente Lavalleja por la Liga lleva el nombre de 100 años de la Liga Rochense.

VUELVO SOBRE LAS SUSPENSIONES Y PREGUNTO: ¿QUE PASABA EN LA DÉCADA ANTERIOR QUE JUGÁBAMOS BAJO LLUVIA, CON BARRO Y CUANDO LLEGABA EL TORNEO DE SELECCIONES LA CANCHA DEL ESTADIO SOBRERO CON SU CÉSPED CORTADO DIBUJANDO UN SOL ERA LA ADMIRACIÓN DE TODOS QUIENES LA VISITABAN POR PRIMERA VEZ?.

FINALIZO DICIENDO: O QUIENES GOBIERNAN NUESTRO PRINCIPAL DEPORTE TOMAN CONCIENCIA DE QUE ESTAMOS HACIENDO LAS COSAS REALMENTE MAL O DE LO CONTRARIO ES FACTIBLE QUE NUESTRA LIGA SIGA EN EL TIEMPO EL MISMO CAMINO QUE EL ROCHA F.C.

HOY CREO QUE ESTO LE IMPORTA A MUY POCA GENTE, OJALA ME EQUIVOQUE…