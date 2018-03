Rechazo oculto: Te mostramos la nota firmada por los clubes de la Liga de Fútbol de Rivera, dando su definitivo apoyo a los Fiscales renunciantes. Documento que no fue difundido por la prensa deportiva.

FUTBOL CHACARERO DE RIVERA. Informe desde Rivera/Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

El viaje de arena gruesa que le tocó vivir a los integrantes de la Comisión Fiscal del fútbol de Rivera, les sirvió para escapar de esa dura política interna que había ejercido el expresidente de la Liga, Holger Vildózola, que estalló en las páginas de DIARIO URUGUAY, cuando empezamos a entrevistar a los representantes renunciantes, insistiendo, también, en algunos presidentes de clubes, los cuales no estaban de acuerdo con los pedidos de renuncia, y sí, con el rechazo del comportamiento de algunos directivos, ya que la realidad no parecía ir de la mano con las reflexiones del discutido presidente. Lo cierto es que, nos fue imposible grabar una sola palabra de algún presidente de club del departamento, porque no considerábamos razonable que se la pasaran despotricando contra la Directiva, e hicieran un verdadero escándalo al enterarse de una desprolijidad organizativa y administrativa, sin que nadie saliera a denunciar públicamente los hechos que hoy son reflejados por una nota que al fin de cuentas fue correctamente escrita y que deja al descubierto ciertos excesos vedetittas de los pasados dirigentes.

Por las dudas: El único club que no firmó esta nota, es el club Oriental.

Por más dudas: estamos en la cuenta regresiva, según palabras del presidente de la Comisión Fiscal, el Dr. Ruben Darío Machado, cuando nos adelantó que le dará tiempo hasta fines de febrero, a los actuales dirigentes de la Liga riverense para que pongan la casa en orden, en cuanto a balance y otras cosillas.

LAS PREGUNTAS QUE NO NOS HACEMOS TODOS



¿Por qué los principales dirigentes de los clubes de primera división de Rivera, se negaron a hablar? ¿Por temor a alguna verdad oculta? ¿Por miedo a las influencias que podían mover los anteriores dirigentes? ¿Quién explica hoy la actitud reiterada de los dirigentes y de los periodistas deportivos, en llamarse absolutamente a silencio?

Este nuevo fracaso de la dirigencia del fútbol riverense merecerá una reflexión seria y profunda, porque si no lo hacen, volverán a enarbolar el manual de la excusa, como sucede habitualmente. Y con ello persistirá esa manía persecutoria que tienen algunos dirigentes, proclamando a los cuatro vientos que hay una campaña para desprestigiarlo. Cuando la verdad es otra. ¿Quién querrá echarlos? ¿No será que en vez de cambiarlo a él se procura que sea él quien cambie?

¿Alguien tiene la respuesta?

Parece que no.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Las instituciones que suscriben el presente comunicado, socias todas de la Liga Departamental de Fútbol de Rivera, ante los hechos ocurridos en el transcurso de los últimos meses, vinculados al Balance Anual, que debió presentar la Comisión Directiva ante la Asamblea General Ordinaria, manifiestan:

1°) Su total respaldo las solicitudes de informes efectuadas en su oportunidad por la Comisión Fiscal de la Liga, órgano electo por los clubes, así como a las demás actuaciones efectuadas por la misma, y al informe que en su momento elevó a la Asamblea General Extraordinaria llevada a cabo el día 31 de julio pasado; actos estos llevados a cabo de acuerdo a las atribuciones que les confieren los Estatutos, los que fueron sistemáticamente ignorados por la Comisión Directiva.

2°) Su respaldo a la excelente labor desarrollada por la Cra. Laura Verónica Raineri, quien fuera designada por una Asamblea de Clubes y dejada cesante por la Comisión Directiva, sin causa justificada, siendo que la misma actuó dentro de lo que establecen las normas financiero contables aplicables, ajustándose siempre a criterios estrictamente técnicos, lo que no fue del agrado de la Comisión Directiva.

Rivera, setiembre de 2017