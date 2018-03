El presidente de la OFI desaprovechó el “Gol al Futuro”, los clubes le piden dinero para jugar la Copa, pero él prefiere a Luis Matosas que lo sigue arrimando al Maestro Tabárez

POR EL INTERIOR DE LA OFI para Diario Uruguay.

El colega Santiago Balbis nos informa que la OFI recibirá mediante una nota el pensamiento y las inquietudes de los clubes que disputarán la Copa Nacional de Clubes de la Divisional A.

Doce de los 20 clubes que formarán parte de la competencia se reunieron el pasado sábado en Trinidad, donde cada representante planteó sus inquietudes. Pero más allá de lo que será el planteo en cuanto a la conformación de las series, la gran preocupación de las instituciones pasa por el aspecto económico.

Se esperaba una reunión para hoy con el Ejecutivo de OFI a pleno, pero el presidente Gustavo Bares comunicó que sería imposible esta tarde, aunque sí la próxima semana. Los clubes entienden que es muy tarde, por lo que aceptarían en principio la propuesta de ser recibidos por un grupo de consejeros y el tesorero, a los efectos de conversar sobre los planteamientos clubistas y los dirigentes informen cómo se está trabajando pensando en la Copa Nacional de Clubes.

La nota aprobada por las instituciones para ser entregadas a OFI dejan en claro que lo que se pretende es una ayuda económica. “De no cambiar nada, el único camino de cada club es tomar deuda, y no estamos dispuestos a dar ese paso”, reza en un párrafo la nota que fue elaborada por los clubes, teniendo en cuenta el escaso aporte y las magras recaudaciones.

Los 20 participantes en la Copa piden, por lo tanto, que OFI se haga cargo de los costos asociados a la logística de los traslados durante la fase de grupos, así como también de las ternas o cuaternas arbitrales.

Y, por otra parte, harán un planteamiento sobre la venta de dos entradas al precio de una, es decir el acuerdo realizado el pasado año con el Banco República. Los clubes pedirían que el precio de la entrada 2 x 1 sea fijado por el organizador del espectáculo, y que no esté obligado a que sea igual al precio de venta en la boletería del escenario.

Además, seguramente se planteará la propuesta en cuanto a la conformación de las series para la primera fase de la Copa, en la que se pretende tener en cuenta la cercanía para así acortar costos.

Se encamina

Ayer, en el Complejo Uruguay Celeste, el presidente de OFI fue de la partida en una reunión de la que formó parte, entre otros, el presidente de AUF, Wilmar Valdez, y el técnico de la selección uruguaya, Oscar Tabárez.

El motivo no fue otro que seguir proyectando la futura competencia en conjunto, que será no solo en Sub 14 y Sub 17, sino también en mayores con la Copa Uruguay.

Foto: El Telégrafo de Paysandú