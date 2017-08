El presidente de la gremial AIAF fue claro: hubo error de aplicar el protocolo, pidió disculpas, y dejó en claro que no había motivo para sancionar a los tres árbitros

FUTBOL CHACARERO DE PAYSANDU. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay. Culminó la sesión del Consejo Directivo Central de la Liga de Fútbol y solo quedaron cuatro neutrales luego de que el presidente y los delegados clubistas se retiraran. Instantes más tarde, las dos gremiales de árbitros de Paysandú comunicaron que irían a la Liga acompañados por Walter Brajús, presidente de la Asociación del Interior de Árbitros de Fútbol, con la intención de dialogar con respecto al diferendo entre las partes, que llevó a que el fin de semana tampoco hubiera actividad.

Atrás quedaba la nota enviada por los jueces a la Liga solicitando explicaciones sobre un par de puntos, leída en el Consejo. Era tiempo de hablar, negociar e intentar llegar a un acuerdo.

Y la reunión dio resultado: Brajús y el neutral Gastón Giles llevaron la voz cantante, hubo entendimiento, y se trabajará en algunos puntos a incluir en el actual contrato con los árbitros.

El presidente de la gremial nacional fue claro: hubo error de los árbitros locales a la hora de aplicar el protocolo, pidió disculpas por lo sucedido, pero también dejó en claro que no había motivo para sancionar a los tres árbitros a los que el plenario clubista definió no se tuviera en cuenta. Y marcó algunos otros aspectos, pero en el afán de alcanzar un acercamiento.

El maragato encontró en Giles un aliado para entenderse pese a intercambiar impresiones, plantear diferencias pero también coincidencias. Y se decidió mirar hacia adelante, con el objetivo de que el fin de semana vuelva el fútbol.

La Liga planteó un par de puntos a sumar al convenio, como una multa de 50 UR por cada partido que se suspenda por falta de árbitros, y el hecho de que antes de que se declare un conflicto se dialogue con el Consejo Directivo. Los árbitros también pidieron algunos aspectos. Que todos puedan estar a disposición y defina el Colegio las designaciones, que mientras no haya aranceles impagos no habrá negociaciones, y que se estipule un plazo para la mejora de las canchas que no están habilitadas. Hoy desde la Liga se enviará a la gremial nacional la redacción del documento, que seguramente puede tener alguna variante, a los efectos de que el jueves, nuevamente con Brajús presente en Paysandú, se firme este acuerdo.