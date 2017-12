El nombre de Diego Lugano ahora está en la sede de la OFI, como ejemplo de una denominada Galería de Campeones chacareros

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Montevideo, Santiago Balbis para Diario Uruguay. Diego Lugano fue homenajeado por OFI. La nueva Galería de los Campeones ubicada en la planta alta de la sede de la organización que rige el fútbol del Interior lleva su nombre.

La Organización del Fútbol del Interior (OFI) inauguró anoche (lunes 18 de diciembre de 2017) su Salón de los Campeones, con el que pretende reconocer a todos los ganadores de las diferentes competencias desarrolladas a lo largo de su historia, incluyendo a algunos que no eran reconocidos hasta el momento.

“Era una locura que algunos campeonatos no fueran reconocidos oficialmente, y es algo que OFI tenía en el debe. Este año se va a saldar la deuda”, dijo el presidente de OFI, Gustavo Bares.

El dirigente afirmó que, “entre otros títulos, estará el que tanto reclamó Bella Vista (la Liga Mayor de 1998 y la Supercopa de 1981), por lo que hemos invitado a sus dirigentes para la ceremonia”.

En filas papales se le ha dado gran importancia a este aspecto. El presidente de Bella Vista, Andrés Imperial, dijo que “en 2015, la primera vez que pisé OFI, estaba mirando la galería y encontré que no estaba la de 1981 ni la de 1998. Le pregunto a Bares y me dijo que era un debe de OFI, porque ninguno de los campeones de la Liga Mayor estaba. Cada año que he ido siempre he tocado el tema. Y la última vez que pregunté me dijeron que antes de fin de año iba a inaugurarse una nueva galería”.

Imperial reconoció que “es importantisimo para nosotros, porque si hasta el día de hoy decían que hacía 30 años que no se ganaba nada cuando van a hacer 20 que ganamos la última copa, esperemos que sea reconocido. Estamos contentos y reconfortados”.

DIEGO LUGANO

La Galería de los Campeones será denominada Diego Lugano, y se espera contar con la presencia del excapitán de la selección uruguaya de fútbol.

Bares explicó por qué este sector ubicado en la sede de OFI llevará ese nombre, señalando que “ha hecho mucho por el fútbol del Interior”.



“Lugano es un símbolo porque cada vez que firmaba un pase en el exterior, lo primero que pedía era que se estableciera la firma por el derecho de formación para que ese porcentaje le llegara al club que lo formó”, indicó.

Para Bares, el recientemente alejado del Sao Paulo de Brasil “fue un pionero en ese aspecto, porque en realidad todos querían evitar que ese dinero llegara a los clubes formadores del Interior”.