No te va gustar… lo que te vamos contando de lo que pasó en Rivera con el 71° Congreso de la OFI

LA OFI DESDE PAYSANDU. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay. Pese a la postura de Paysandú, que defendió que se respetara lo ya decidido y votado anteriormente en cuanto a que la próxima Copa Nacional de Selecciones Sub 18 pasara a jugarse en Sub 17, el torneo no se jugará como estaba acordado.

En el Congreso de OFI llevado a cabo en Rivera se votó que la competencia fuera Sub 17, pero con refuerzos: la lista de 40 jugadores de cada selección podrá contar con 15 Sub 18, y dentro de la cancha podrá tener cada equipo cinco jugadores de esa categoría.

Luis Matosas, director del Consejo Técnico de Entrenadores de OFI, recordó lo que dijo durante el Congreso el presidente de la AUF, Wilmar Valdez, quien fue de la partida el sábado en la actividad desarrollada en Rivera: se viene la integración deportiva en Sub 13, Sub 14 y Sub 17, por lo que habrá que aggiornarse.

Mientras en la AUF se siguen discutiendo algunos puntos del estatuto que se votará en octubre, y que incluirá al fútbol del Interior, Valdez explicó que para 2018 se pretende jugar verdaderos Campeonatos Nacionales en las tres citadas categorías. Es decir que no serán las finales previstas para este año entre los mejores de OFI y AUF, sino que habrá torneos largos entre capital e Interior.

Matosas recordó lo indicado, dijo que se estaba trabajando en ese sentido y que se contará con dinero de la Conmebol a los efectos de solventar gastos, por lo que no sería conveniente cambiar la categoría de la votada Copa Nacional Sub 17.

Guichón retiró moción

Guichón retiró la moción que proponía la reelección de integrantes del Ejecutivo, por lo que se cerró la polémica en cuanto para muchos el presidente Gustavo Bares pretendía continuar al frente de OFI un nuevo período.

El actual pope del fútbol del Interior ya había aclarado que se dedicará a la política el próximo año por lo que no continuará en la organización, más allá de que la moción no hacía referencia a la posibilidad de una continuidad presidencial sino de otros integrantes del Ejecutivo, teniendo en cuenta que las actuales autoridades estaban empapadas en temas importantes y sería conveniente que pudieran continuar.

Además, se dejó en claro durante el Congreso que se respetará el acuerdo para que el próximo presidente sea de la Confederación del Litoral, y más allá de la candidatura del younguense Mario Chieppi, podría tomar fuerza el del carmelitano Miguel Fernández.

Damas al Ejecutivo

Fue aprobado por el Congreso una reforma en el estatuto para que en el Ejecutivo cuente de manera obligatoria con dos damas.

La reforma será elevada para ser aprobada por el Ministerio de Educación y Cultura. Más allá de que nada impide que las damas puedan integrarse a la dirigencia, para lo que tendrían que ser incluidas en lugares de privilegio en las listas electorales, ahora será obligatoria la integración de dos mujeres en el Ejecutivo.

Plazos acortados

Según se votó afirmativamente, los jugadores no cumplirán fecha de suspensión automática al ser denunciados por los árbitros en el formulario, como sucedía hasta el momento. Y se estableció además que el Tribunal de Penas falle en un período de 48 horas, evitando así situaciones complicadas como ha sucedido en los últimos campeonatos.