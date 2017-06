No salen los árbitros a la cancha hasta nueva orden de AIAF, y la OFI se ve obligada a suspender sus campeonatos

FUTBOL CHACARERO. Desde Sala de Redacción de Diario Uruguay/ Eduardo Mérica.

Agresiones físicas o verbales que se repiten ante los ojos de los cada vez menos espectadores en el fútbol uruguayo. A tal punto, que ya perdimos la cuenta, no el interés por publicar la violencia que se ha instalado hace rato en todo el territorio de la Organización del Fútbol del Interior, y los episodios se repiten…

DIARIO URUGUAY se ha encargado de registrar casi todos los hechos de violencia contra los silbantes chacareros, aquellos que se arriesgan a ser insultados, amenazados, perseguidos fuera de la cancha, atacados, hospitalizados y… falta que anunciemos una muerte.

¿Qué hay detrás de esta evidente ola de violencia, que en gran parte afecta a los árbitros de los niveles básicos, cuyo papel es vital para mantener el desarrollo del fútbol?

Nadie lo sabe. Porque ya es un problema complejo.

La OFI reconoce que es necesario encontrar soluciones pero, ellas no aparecen. Ahora leamos el comunicado del sindicato arbitral del interior de Uruguay, que preside el árbitro Walter Brajús, que ya no emite más advertencias, va al papel.

“…en un partido de la Liga Departamental de Fútbol de Canelones, donde se constató una grave agresión a un árbitro de esa referida liga…”

San José, 23 de junio de 2017

Sr. Presidente de OFI

Don Gustavo Bares

Presente:

VISTO: los hechos de violencia acontecidos el pasado domingo 18 de junio en un partido de la Liga Departamental de Fútbol de Canelones, donde se constató una grave agresión a un árbitro de esa referida liga. Y que la gremial UDAFC (Unión de Árbitros de Fútbol de Canelones) se ajustó a lo aprobado en el protocolo de seguridad de AIAF que dispone que los árbitros no se encuentren a la orden para el próximo fin de semana, para la actividad local de esa referida liga, medida esta comunicada a nuestra directiva y respaldada en su totalidad por haberse ajustado a nuestro protocolo.

CONSIDERANDO: que las autoridades de la Liga Departamental de Fútbol de Canelones, desconociendo el alcance del protocolo de seguridad de AIAF, aprobado por todas las gremiales de árbitros del fútbol del interior, y retomando viejas prácticas perimidas en la actualidad y haciendo uso de una arbitrariedad unilateral contra los árbitros de su liga, a quienes en primera instancia no confirma asistencia a una terna de esa liga que tenía designación para una partido para el campeonato de clubes campeones de OFI, y como segunda medida dispone el retiro de todos los árbitros de la liga de Canelones del listado de árbitros interdepartamentales OFI, haciendo caer la designación de la terna de Canelones para la fecha a disputarse este próximo fin de semana. Y haciendo acuerdo, que esa Liga ya tiene antecedentes de problemas de violencia en general (recordar que el campeonato 2016 no culminó por problemas muy graves de seguridad, que involucra incluso la presencia de armas de fuego), y que en vez de abocarse de lleno a tratar de solucionar los problemas de seguridad, prefiere atacar a los árbitros que no solo son agredidos físicamente, sino que también les coarta la libertad de trabajo en un ámbito distinto al de la liga local, que cuenta con todas las seguridades ya acordadas con vuestra organización.

Ante esta situación:

SE RESUELVE:

1) Solidarizarnos con los colegas de nuestra gremial afiliada UDAFC en las medidas tomadas, por lo que este fin de semana NO HAY ÁRBITROS de AIAF a la orden en todos los campeonatos de OFI hasta el lunes 26 de junio a las 0:00 horas.

2) Solicitar que la Liga Departamental de Fútbol de Canelones, disponga el reintegro inmediato de sus árbitros interdepartamentales al listado de OFI. De no hacerlo y mientras dure esta instancia, no habrá disponibilidad de árbitros AIAF para la Liga Departamental de Fútbol de Canelones en aquellos partidos que se fijen en esa jurisdicción.

3) Mantenernos en sesión permanente, estudiando muy atentamente como se desarrollan los hechos, reservandonos la posibilidad de tomar las medidas que entendamos pertinentes para defender a los colegas de nuestra afiliada en esta justa causa que es el combate a la violencia en el deporte.

Sin otros asuntos, los saludan atte:

Walter Brajús

(presidente)

Fernando Pígola

(pro secretario)