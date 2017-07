SI NO LE QUEDA OTRA. Los clubes de la Liga de fútbol de Rivera, le dieron 15 días a su “incondicional” presidente para que rinda cuentas

FUTBOL CHACARERO DE RIVERA. Desde Rivera y desde la Redacción de DIARIO URUGUAY. Desde el viernes 8 de enero de 2016, fecha del acto electoral en la sede de la Liga Departamental de Fútbol de Rivera, donde doce clubes habilitados tuvieron la oportunidad de votar por dos listas, la 78 y la 1913. Al abrir los doce sobres, la victoria fue por siete a cinco para Holger Vildozola de la 78, sobre Javier Pons de la 1913, y hasta hoy, nadie podía esperarse un reclamo de ningún tipo que hacen y señalan los mismísimos fiscales del fútbol de Rivera, que son en este caso, dos abogados y un contador.

Y pensar que la prensa deportiva de Rivera, en papel o por radio nos hizo creer que a la gente de Vildozola, nadie lo podría aplastar ni silenciar. Con sol, viento, lluvia, 40 grados de calor o décimas bajo el celeste cielo de su departamento y el movimiento de ciertas banderas que expresan una adhesión inclaudicable. Cantándoles a esos colores que ondean en el Norte, nuevamente…

Son los nuevos hombres, los herederos de una pasión gorda de esperanzas y flaca de satisfacciones verdaderas. Porque ha sido la prensa del departamento la que infló a estos continuadores de aquellos estoicos y grandiosos futbolistas de la celeste del norte del pasado:

Basta con recordar el día que una vez asumido el cargo por Vildozola, en el mes de julio de 2016, hizo el famoso lanzamiento oficial de la tarjeta de beneficios del Club de la Celeste, en acto realizado en el recinto del Salón de Actos de la propia Intendencia Departamental de Rivera, con la presencia física del intendente Dr. Marne Osorio, y de autoridades del fútbol local, los cuales acompañaron esta idea.

Allí Holger Vildózola, afirmaba que “el sueño se hizo realidad tras un gran trabajo en conjunto”.



A tal punto que la prensa reflejó claramente sus palabras:“Debemos estar todos juntos”, destacó el propio Vildózola, quien entregó la tarjeta celeste como el socio Nº 1 al intendente Marne Osorio. Y donde el jefe comunal aprovechó el momento para adelantar:“esto es agregar un eslabón más a la Liga del Fútbol, que se ha trazado objetivos muy ambiciosos, en un trabajo que no se puede hacer solos sino que es un compromiso para asumir entre todos”. Resaltando Marne Osorio:“Tenemos que aprovechar la oportunidad de tener esta Liga que tiene el compromiso, pero fundamentalmente para pedirles a los medios de comunicación que nos ayuden a llegar a todas las familias de Rivera y así recordar la historia de nuestra ciudad que ha tenido jugadores y momentos tan lindos”.

MOMENTOS NO TAN LINDOS

Hoy estamos a un año de aquellos sueños, pues bien, el momento que se está viviendo está denunciado claramente en el Informe de la Comisión Fiscal publicado exclusivamente por Diario Uruguay, y que fue tratado a medias en la noche del lunes 17 de julio de 2017, en la sede de la Liga de Fútbol de Rivera, sin presencia de medios y con un solo periodista, que tiene vinculación casi directa con la actual Comisión Directiva que sigue presidiendo Vildozola. A pesar del pedido expreso del intendente, la prensa que habló bondades y festejó casi todo de esta dirigencia, no se apareció… No importa. Lo que sí importa es que DIARIO URUGUAY ya sabe lo que se trató y lo que se nos ha informado con mucho celo al respecto:“El informe de la Comisión Fiscal dice que no hay coincidencia en los dos balances de la liga, presentado por la contadora y el de la selección, y solicita coincidir ambos”. Por tanto “La asamblea decidió dar un plazo a la liga de 15 días, para que lo haga y vuelva a la Comisión Fiscal, dudo que lo puedan hacer…”, según palabras de un delegado presente que pidió absoluta reserva de identidad a Diario Uruguay.

Ante la insistencia informativa de nuestro medio periodístico, se nos agregó que:“La asamblea sesionó sólo con los clubes, a los neutrales se les solicitó retirarse…”.

Cabe consignar que el presidente Holger Vildozola estuvo en la Liga, presenciando los movimientos que se preparan para las próximas horas en el ambiente del fútbol riverense, ya que se pasó a un cuarto intermedio.

¿CON QUÉ NECESIDAD?

Ahora bien, los supuestos dirigentes de hoy que viven y sufren por el fútbol riverense, ¿no sabían que en algún recodo del camino los estaba esperando el grupo de fiscales? ¿No lo intuyeron? ¿O simplemente, no lo soñaron? Ni lo adivinan, parece: Porque Rivera tiene historia. Un pasado esplendor que se gestó con ilusión y sacrificio, con entereza y determinación, con imaginación y fervor, con inquietud y con grandeza, según contado a nuestro medio digital por Waldemar “Pocholo”Bentancourt. ¿Pero qué hicieron los actuales dirigentes? Consultado uno de los delegados de los clubes de primera división de Rivera, precisó que:“Pidieron a la contadora la conciliación del balance. Ella va a contestar que no es posible como lo hizo en un informe previo que realizó antes a la comisión directiva de la liga”. Agregando además:“No quieren hacerlo con la contadora de la liga porque ella ya les dijo que es imposible hacer el balance…”. Reafirmando algo que vamos a tener en cuenta para dentro de dos semanas:“Es que, es ella (la contadora), la que tiene que informar por qué no se puede hacer el balance…”.

Aunque los sueños surgen y se desvanecen, ellos, los clubes no aflojan… ¿y quién se atreverá a negarlo?, después de lo que pasó el lunes 17 de julio de 2017…