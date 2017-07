Mujer y hombre de la Confederación Litoral Norte apoya al Consejo Ejecutivo de la OFI, en su actuación frente a la AUF

FUTBOL CHACARERO. Desde Artigas, Santiago Balbis para Diario Uruguay. La Confederación del Litoral Norte, reunida en Artigas, explicitó su apoyo a lo actuado por el Ejecutivo de OFI en cuanto a la integración con AUF, y como contrapartida dejó en claro su discrepancia con el actuar del Consejo Técnico arbitral.

Mañana la Confederación enviará una nota a OFI dejando establecido ese respaldo, pero también pretende conocer un tema que ya fue planteado en Congresos de OFI anteriores, con respecto a cuál es el monto que aporta Antel por la publicidad, así como por cuánto tiempo se extiende el contrato que vincula a las partes.

Lo que quedó nuevamente en evidencia fue la actuación del Consejo Técnico arbitral de OFI, al punto que pensando en el Congreso a llevarse a cabo en setiembre en Rivera, se definirán una serie de ponencias. Está previsto que la Confederación se reúna en agosto, en Salto, a los efectos de definir en bloque cuáles serán al respecto los planteos que se llevarán con respecto a este tema. Hace ya varios días OFI planteó a FIFA colaboración para concretar la llegada de sus enviados a los efectos de que estudien la situación y realicen una reorganización en el tema arbitral.

Otro de los puntos sobre los que se posó la discusión, planteándose posiciones encontradas dentro de las Ligas, es que OFI emitió una circular informando lo que ya se había decidido el pasado año: no se jugará más en Sub 18 a nivel de selecciones, sino que se apostará a una Sub 17.

Si bien ligas como Paysandú y Artigas comenzaron a trabajar en base a esa divisional, hay otras que integran la Confederación que no están de acuerdo en que se baje una categoría. Más allá de que seguramente pueda plantearse el tema en el Congreso de OFI, la postura difícilmente se cambie teniendo en cuenta que se reformuló el pasado año esta situación, pensando incluso en acompasar la competencia de AUF y a las categorías que pretende FIFA.

Vale señalar que la representación de la Liga de Paysandú estuvo conformada por Nelson Manzor, Juan Elliot, Julio Rieger y Sylvia Soza.