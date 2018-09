Mostrándose como es, el próximo presidente de la OFI, Mario Cheppi: “No soy hincha de lo que pasó. Tengo discrepancias, porque no soy hincha de la intervención”

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay.

“La Confederación del Litoral firmó una carta de respaldo a la Organización, pero no la firmó este presidente sino una persona que forma parte del Litoral…”

Mario Cheppi, que dejó la presidencia de la Confederación del Litoral Norte el sábado en Paysandú, y que se transformará en el próximo presidente de OFI a partir del próximo mes, remarcó a EL TELEGRAFO que no estuvo de acuerdo con la nota de apoyo al Ejecutivo de OFI que lidera Gustavo Bares por lo actuado ante FIFA y Conmebol.

El 28 de agosto, representantes de las cuatro Confederaciones estuvieron en OFI al igual que Cheppi. Y tras recibir un informe de Bares, se firmó una nota respaldando “en un todo las acciones tomadas por la OFI en las últimas instancias relativas a la crisis en la que está envuelto el fútbol uruguayo”, así se reconoció “el trabajo del equipo conformado por el Consejo Ejecutivo y los asesores legales de la organización”.

“La Confederación del Litoral firmó una carta de respaldo a la Organización, pero no la firmó este presidente sino una persona que forma parte del Litoral; y tendrá su opinión, diferente a la mía. Pero no estaba la firma de quien era presidente hasta hoy (sábado)”, dijo Cheppi tras el congreso del Litoral llevado a cabo en Paysandú.

El dirigente explicó que la nota en cuestión “salió después de una exposición del señor presidente de OFI, que en un momento dijo que estaba solo. Esa palabra, solo, hizo reaccionar a las Confederaciones para darle el respaldo. Me parece perfecto porque eso es la democracia, manda la mayoría. Comparto todo el trabajo, puedo decir que se anduvo mucho atrás de esto y que muchos dirigentes perdieron horas de sueño para lograrlo, pero me parece que no tenía por qué haber llegado a esto cuando había una fecha límite como el 2 de diciembre” dada por FIFA para la firma del estatuto.

Cheppi agregó al respecto que “soy totalmente hincha de la integración. Y más allá de que hoy tengo la posibilidad de llegar a OFI, no soy hincha de lo que pasó. Tengo discrepancias, porque no soy hincha de la intervención”.

El futuro presidente de OFI agregó que “lo hecho, hecho está”, y que “habrá que esperar a que esto finalice, se firme el estatuto y ubicarnos dentro de la organización con una OFI integrada, teniendo derechos y obligaciones”. Pensando en lo que se viene, Cheppi dejó constancia de que “se ha conseguido algo importante” para OFI en cuanto a la posición que tendría dentro de la AUF según el estatuto en el que se ha venido trabajando pero también fue cauteloso por el hecho de que algunas cosas podrían cambiar.

“Podemos tener alguna discusión en cuanto a que OFI va a tener seis votos, es decir el 19,5 por ciento de la cuota total (dentro del futuro Congreso de la AUF), pero hay que hilar muy fino porque con esta intervención se agregan dos actores más: jugadores y entrenadores”, remarcó.

En ese sentido, especuló que para contemplar a estos dos nuevos grupos de interés en el estatuto y dentro del Congreso “puede pasar que se le quite un voto a la B y otro a la OFI. O que en lugar de 31 votos totales se tenga un mayor espectro y que en lugar de 6 votos puedan ser 8. Es todo una incertidumbre”.

Por eso, “hoy por hoy hay que esperar, trabajar y aguardar que todo esto salga bien”. Más allá de volver a señalar que “no comparto la intervención”, Cheppi dijo que “una vez que pueda firmarse ese estatuto en el que pueden cambiar algunas cosas”, se cuidará “celosamente lo que le corresponde al fútbol del Interior”.



Y, dejó en claro, que “si son recursos económicos, no porque vengan por una vía mucho más sencilla los vamos a derrochar”.

Así, estableció que “lo que se logre habrá que volcarlo no solo al deporte sino también a infraestructura, con el objetivo de darle mayor dignidad” al fútbol del Interior.