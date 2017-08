Mayday mayday!, el fútbol de Rocha se muere…

FUTBOL CHACARERO DE ROCHA. Opinión de Jorge Méndez, desde Rocha para Diario Uruguay. Realmente me sorprendí cuando hace instantes abrí mi face. Tal cual es norma, lo primero que encontré es una nota de un día como hoy pero escrita el año pasado, o sea, hace 360 días.

Grande fue mi sorpresa cuando al leerla comprobé que las mismas cosas del 6 de Agosto del 2016, podría escribirlas hoy sin ponerle ni sacarle una coma… lo que si digo: es que aún podría agregarle más aspectos negativos, porque es indudable que el nivel y el entorno del fútbol local está en caída libre en todos los aspectos. Figuras en el ámbito local, diría: que no quedan… cambios no existen… el Rocha F.C como equipo profesional SE MURIÓ… nuevos dirigentes que intenten cambiar esto no veo ninguno… interés de las autoridades departamentales por elevar el nivel de nuestro deporte diría que no existe.

Basta con decir que la segunda ciudad del departamento: Chuy, hace dos años no tiene Liga y de ella -la ciudad- lo que más trasciende son las asesinatos casi que semanales que allí se producen.

Aquello de que la unión hace la fuerza, ninguna de las Ligas de fútbol de las distintas ciudades lo plantea y en lo personal esa unión, pienso, es el cambio que tenemos que realizar volviendo a transitar por caminos que permitieron escribir la mejor historia de nuestro fútbol.

La verdad… había tomado la decisión de no escribir más del fútbol local en el cual estamos manejando nuestro alejamiento de cualquier actividad que tenga que ver con el mismo.

Pese a nuestro amor por él, al que le hemos dedicado gran parte de nuestra vida pensamos hoy que no vale la pena querer “arar en el desierto”.

Sucede que leímos la nota que redactamos el año pasado y luego de vivir un maravilloso fin de semana de sol pero sin fútbol- seguramente por “excesivo buen tiempo” se suspendió el inicio de la Copa Rocha-, viendo como se repiten las situaciones año a año, es que que escribí esto que si tuvieron paciencia terminan de leer.

Tómenlo como un pedido de alguien que añora aquellos fines de semana que se transformaban en hermosas fiestas futboleras que realmente dudo volvamos a vivir .

OPINIONES ENCONTRADAS

Desde su Facebokk Pedro Antonio De Leon Mendez A estos dirigentes los pusieron los clubes, no entraron por cuenta de ellos, LOS CLUBES EN SU MAYORÍA QUIEREN UNA SILLA PARA QUE SUS DIRIGENTES VIVAN UN MOMENTO DE GLORIA. PERO SI PUDIERAN DEFINIR LOS CAMPEONATOS POR SORTEO LO HARÍAN. CLARO DE AHÍ A DEJAR QUE LA GENTE DEL PUEBLO DISFRUTE DEL PRINCIPAL DEPORTE DEL PAÍS, PERDIENDO SU ÚNICO LUGAR DE TRASCENDENCIA, HAY UN TRECHO. SI DEJAN ESO. ME PREGUNTO DESPUÉS QUE HACEN, HA DE SER LA MISMA PREGUNTA QUE SE HACEN ELLOS Y COMO NO ENCUENTRAN RESPUESTA, SIGUEN ESTORBANDO A QUE EL FÚTBOL VUELVA A LA CIUDAD Y AL DEPARTAMENTO A LA GLORIA, COMO LO HIZO EN LAS DOS ÚLTIMAS DÉCADAS DEL SIGLO PASADO… CLARO OTROS HOMBRES. OTRAS CAPACIDADES… QUE LE VAMOS A HACER…

Desde su Facebook Camalala Rodriguez jorge… estoy de acuerdo con lo que dices en relación a la unión de las ligas del departamento… aquellas competencias de la década del 80. hoy son solo recuerdos de quienes las disfrutamos y sufrimos en los triunfos y derrotas pero que dejaron marcado un camino que seguramente habrá que recorrer en el futuro…

Desde su Facebook Jeremias Pereira Jorge , yo ya hace tiempo que dejé de referirme al fútbol nuestro, entendí que era lo mejor para la salud por mucho que uno lo quiera. pero como dice el refrán la culpa no es del chancho sino de quien le rasca el lomo!!

Desde su Facebook Saul Corbo Saludo al amigo, de acuerdo en tu comentario sin dudas es muy difícil se vuelva a vivir aquel fútbol! Hoy no existe nada, todo muy triste para los que amamos este deporte abrazo.

Desde su Facebook Jaime Gómez Sentimientos encontrados al leer esta sentida nota (además de los comentarios) de personas que formaron parte de esos grandes momentos…

Desde su Facebook Enrique Tricolor Suàrez De acuerdo en todo, yo mamo fútbol sin embargo hace más de 20 años no veo fútbol local, no me atrae, me divierte más acompañar a mi hijo al baby.