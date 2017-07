Martín Mernies:”Lo que quedó en claro es que los clubes no quieren que OFI esté integrada a ellos…”

INTEGRACION OFI – AUF. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay. Martín Mernies, integrante del Ejecutivo de OFI que participó de la Asamblea en la AUF, no dudó en catalogar lo sucedido como “una vergüenza”.

“Sabíamos que era difícil conseguir el número de votos para aprobar el estatuto, y lo que vimos es que es hay una estrategia, la de buscar cosas que no habían aparecido en la Asamblea anterior. Fue una decepción pero sabíamos que podía pasar algo de eso. Pero a la tarde le dijimos al presidente de la AUF y a los enviados de FIFA cuál era nuestra posición, y dejamos en claro que estábamos metidos en eso porque FIFA nos metió, y nos contestaron que tenemos que pertenecer sí o sí”, explicó el dirigente.

Mernies confesó que no le cayó bien “que Valdez nos dijera a la tarde que a la noche se votaba o votaba. Lo que pasó es claro: no se animaron a votar el estatuto negativamente, que en definitiva era lo que tenía que pasar porque no estaban los votos. Pero pensé que se iba a votar”.



El integrante del Ejecutivo de OFI contó que “la gente de FIFA nos dijo que si no se votaba se enviaría un informe y el tema seguirá administrativamente en Suiza, y que Uruguay podrá o no ser sancionado, aunque ha habido penas por incumplir”.

Mernier se mostró desconcertado. A tal punto que indicó “no sé en qué va a terminar, porque un estatuto van a tener que firmar, pero no quieren. Y lo que quedó en claro es que los clubes no quieren que OFI esté integrada a ellos. Lo que me parece es que está subestimando a FIFA, ojalá que no pase nada por Uruguay”.