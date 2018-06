Los tres mosqueteros del arbitraje de la OFI, que han convertido a San José en la capital del poder paralelo de la OFI

POR EL INTERIOR DEL ARBITRAJE DE LA OFI. EXCLUSIVO/Desde Rivera, Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

Los Instructores de árbitros de la OFI, preparan su gremio con quejas evidentes sobre falta de preparación y remuneración adecuada, aunque llama la atención que desconozcan la existencia de la Confederación de Fútbol del Litoral Norte, que no es mencionada en el documento que cazó DIARIO URUGUAY. Después de todo queda registrado por primera vez la problemática que arrastra todo el arbitraje del fútbol del interior. Por eso hay que creerles cuando dicen que se sienten exactamente lo mismo que hace 20 años atrás; de lo contrario, sería imposible entender el presente.

“En lo que va del año 2018, la parte técnica, tanto instructores como de árbitros, no ha tenido instrucciones, evaluaciones y asesoramientos…” “En el año 2017, sólo se tomaron pruebas a árbitros, en dos oportunidades.En el año 2016, pasó exactamente lo mismo…”

Queremos comunicar el menoscabo que está sufriendo nuestra tarea instructiva que luego se verá reflejada en el rendimiento de los árbitros”

La serie de hechos de violencia contra los árbitros de la OFI, que hemos registrado, supone que parecería que el fútbol del interior ya es un deporte de alto riesgo. Lo es? Producto del interés periodístico donde vivimos buscando mayor precisión en los planteos y en la forma de cómo se encaran las profesiones, hemos logrado rescatar una nota que explica algo de lo que aparentemente sucede y cuáles serían las causas reales de la función de un árbitro de la OFI dentro de una cancha de fútbol. En este comunicado que publicamos firmado por los Instructores de árbitros chacareros, se nota que ya no son entusiastas con su labor, porque hablan de menoscabo de su tarea instructiva, lo que implica la necesidad de ventilar este asunto para conocimiento de todo el fútbol uruguayo.

Es por eso que este grupo de intrépidos Instructores nos indican que están en proceso de crear su gremio, para activar la marcha de su fuerza, que en definitiva, lo harán para sentirse bien y disfrutar… Nos llama la atención que sus reclamos escritos no sean dirigidos (ver nota) a la Confederación de Fútbol del Litoral Norte, por error o por desconocimiento.

UN DOCUMENTO QUE LLEGA A NUESTRAS MANOS CON UNA AUTOCRITICA FULMINANTE

“Guerino Ramon Bortoluzzi Callejas en Eduardo Mérica

5 de noviembre de 2013 · Montevideo ·

Estimado: después de saludarlo quiero comunicarle que por este tiempo y desde hace 3 años me desempeño como instructor y entrenador de árbitros de la liga regional de fútbol de Ecilda Paullier,y le confirmo que estamos abocados junto a los directivos de dicha liga a combatir la violencia en el fúbol principalmente en nuestra liga, y es por eso que el lunes próximo en el club Artigas de Ecilda Paullier, a la hora 21.30, se desarrollará un evento en los cuales están invitados (obligatorio) directivos, árbitros, cuerpo técnico, jugadores y de los equipos integrantes de la misma.

Los moderadores en este caso es el inspector retirado y ex jefe de cárceles Eduardo Pereyra Cuadra, y el suscrito, que se busca con esto?… crear conciencia y que se respete los roles de cada uno dentro de nuestro fútbol, crear un protocolo antiviolencia y delegados tipo fiscales en cada equipo a los efectos de prevenir los posibles focos de violencia trabajando junto a la policía, a los efectos.

También le comento que si entra a mi página de facebook encontrará sugerencia hacia los árbitros chacareros, basados en conocimiento y cursos de capacitación junto a los instructores internacionales, como son Elizondo, Ruiz, Alarcón, Rossen, Larrionda, Filippi, y algún otro local que siempre aporta mucho al arbitraje. Esto se lo comento si lo cree conveniente subir algo que usted crea pueda servir a nuestros árbitros del interior. Está a su disposición y sería un honor para mí aportar un granito de arena para mejorar el arbitraje y sobre todo atacar la violencia que se quiere instalar en nuestro fútbol chacarero.

Desde ya gracias y a su disposición para lo que crea conveniente”

Guerino Ramon Bortoluzzi Callejas en Eduardo Mérica

3 de noviembre de 2014 ·

Hola Eduardo: soy Ramón Bortoluzzi, seguidor de tu diario, ex árbitro y actualmente instrutor. Me llamó la atención la noticia del RAP de FIFA en Colombia, ya que en nuestro país se realizó lo mismo con árbitros, pero además, con los instructores de todo el país, cosa muy positiva para todos aquellos que estamos en el fútbol (los instructores fueron exactamente los mismos a excepción de Ruiz, porque estuvo Larrionda. Bueno, si te sirve de algo esto. Un abrazo y estamos en contacto.

AIAF SOBRE EL CONFLICTO ARBITRAL EN RIVERA

Walter Brajús:

“Buenas noches para que te informes, que los dirigentes de Rivera estén enojados, la verdad no me molesta ni siquiera me interesa ya que ellos me llamaron para que les llevara una solución al conflicto. Cuando no son los árbitros del interior que piden la asistencia en conflicto, y son las ligas, yo jamás me opongo pero los gastos corren por cuenta de las mismas, no lo van a pagar mis asociados”