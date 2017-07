Los clubes de la AUF no están de acuerdo con el hecho de que OFI se sume al Ejecutivo, y menos aun que cuente con seis votos en una Asamblea

INTEGRACION OFI – AUF. Santiago Balbis para Diario Uruguay. Sirvió de poco si se tiene la lectura de la letra fría. Pero de mucho si se mira un poco más allá de los hechos concretos: la AUF volvió a poner en discusión y no en aprobación el estatuto único del fútbol uruguayo ante la mirada de FIFA y Conmebol.

Los clubes profesionales volvieron a tirar la pelota para adelante: en 120 días la Asamblea volverá a reunirse para poner a votación el estatuto ante la mirada de los organismos internacionales, previo a que vuelva a trabajar una comisión para proponer reformas que FIFA deberá aprobar.

Es decir que la Asamblea del pasado 30 de marzo y la de anoche fueron un calco. No se definió absolutamente nada.

Pero tanto en la cita llevada a cabo en la AUF como la que se concretó en la mañana en OFI, con los anfitriones, FIFA y AUF, quedaron cosas importantes que seguramente pesarán, y mucho. Primero, FIFA dejó en claro tanto a la mañana como a la noche que lo que involucra a OFI en el estatuto, no se tocará. Y sus enviados brindaron tranquilidad tanto a los dirigentes de OFI, como también lo expusieron a viva voz en la Asamblea en la AUF.

Segundo: los clubes definitivamente se sacaron la careta y al fin se animaron a indicar que lo que molesta es que no están de acuerdo con el hecho de que OFI se sume al Ejecutivo una vez que esté aprobado el estatuto, y menos aun que cuente con seis votos en una Asamblea.

Racing tuvo la voz cantante. El mismo club que aspiraba a discutir un estatuto paralelo que nunca salió a la luz, dejó constancia de que no está de acuerdo “que le den seis votos a una organización que no pertenece al fútbol uruguayo”.

La respuesta del presidente de OFI, Gustavo Bares, no se hizo esperar: FIFA puso en el baile a OFI en este tema, “al punto que pedimos que nos dejaran afuera y nos dijeron que no”; y el número de votos lo estableció FIFA. Y fue por más: “¡Qué lástima me da el presidente de Racing! Tiene en sus filas al actual goleador del torneo, que hasta los 20 años fue creado por el fútbol del Interior, hace un año que está en su club, y ustedes pagaron 20 UR por el pase”.

La novela sigue. Pero ahora ya no hay máscaras.