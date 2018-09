Los clubes de la AUF entienden que lo que genere económicamente la selección uruguaya solo tiene que quedar en Montevideo

POR EL INTERIOR DE LA AUF. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay.

Fernando Muslera nació en Buenos Aires; Martín Cáceres en Montevideo, José María Giménez en Toledo, Diego Godín en Rosario y Diego Laxalt en la capital; Lucas Torreira es de Fray Bentos, Matías Vecino de Canelones, Rodrigo Bentancur de Nueva Helvecia y Jonathan Urretaviscaya de Montevideo; Luis Suárez es salteño, mientras que Gastón Pereiro nació en Montevideo.

De los 11 titulares de la selección uruguaya que jugaron el último amistoso internacional, que terminó en goleada por 4 a 1 frente a México en Estados Unidos, seis nacieron en el Interior.

También entraron con el correr del partido Cristian Stuani, que nació en Tala; Federico Valverde (Montevideo), Nahitan Nández (Maldonado) y Nicolás Lodeiro (Paysandú).

Es decir que de todos los jugadores que lucieron la Celeste en aquel amistoso, incluyendo a quienes ingresaron teniendo menos minutos, el Interior estuvo representado por nueve jugadores entre 15. Y esos 15 representaron a todo el país.

Ante México, todo el país estuvo expectante frente al televisor. Y ni hablar que el Interior es el gran responsable de que el Estadio Centenario se llene cada vez que juega Uruguay.

¿A qué viene la novela? A que si bien el fútbol del Interior es el que nutre al profesionalismo de nuestro país, los clubes de la AUF entienden que lo que genere económicamente la selección uruguaya solo tiene que quedar en la capital, y que no se escape ni un peso más allá del Santa Lucía.

Así lo plantean en los cambios que quieren imponer en el estatuto de AUF que FIFA obliga a aprobar antes del 2 de diciembre.

Esas variantes no fueron siquiera negociadas ni discutidas con, por ejemplo, OFI. Fueron impuestas y estampadas en el papel, y que lógicamente no cuentan con el visto bueno de FIFA. En el estatuto que debió votarse el pasado 6 de abril, que sí aprobó FIFA y que los clubes no quisieron votar, el artículo 78 establecía en su punto 3 que el “Comité Ejecutivo decidirá cómo y en qué medida se gestionarán los ingresos y los derechos que por cualquier concepto le correspondan a la AUF, derivados de la actividad de las selecciones nacionales, aplicando los mejores criterios de comercialización en cada uno de los rubros que los componen, lo que someterá al Congreso, para su ratificación.

El reglamento general establecerá la asignación de los ingresos, gastos a cubrir y la eventual distribución de utilidades entre sus miembros y afiliados”. Pero mágicamente el artículo cambió, sin que nadie negociara nada. Ahora reza que “el reglamento general establecerá la asignación de los ingresos, gastos a cubrir y la eventual distribución de utilidades entre sus miembros y afiliados de las Ligas previstas en el artículo 77.1”.

¿Qué dice el artículo 77.1? Habla de la organización de las competencias, y reconoce a la Liga Profesional de Primera División, a la Liga Profesional de Ascenso, a la Liga de Primera División Amateur, a la Liga de fútbol femenino, a la de fútbol playa y sala, y a las Ligas de Divisiones Juveniles de las disciplinas antedichas. ¿Y OFI? Brilla por su ausencia. Seguramente habrá discusión al respecto. OFI se plantará firme, y es un hecho que los jugadores de la selección (que aportarán un millón y medio de pesos para las competencias formativas del Interior tras el partido amistoso ante Francia) no lo aceptarán. Es más: según dijo a EL TELEGRAFO uno de los referentes de la selección uruguaya, “ya no se negocia si (OFI) recibe o no: es sí o sí. Nos pusimos firmes para que OFI reciba, y también intentaremos ONFI”.