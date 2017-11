Las bestias siguen ganando en las canchas de la OFI. Le pegaron al juez fraybentino Sergio Liuzzi, y el fútbol sigue vestido de violencia

VIOLENCIA EN LA OFI. La rutina de agredir a un árbitro de fútbol parece no tener fin en cualquier rincón de la Organización del Fútbol del Interior. Los golpes no se detienen ni un instante. Entre varios expedientes y notas archivadas por el gremio AIAF, aparece otra denuncia que cambia el ritmo del organismo, y aumenta el caudal de recortes periodísticos sobre el tema. Desde DIARIO URUGUAY el disparador de atención está funcionando desde el primer día, porque pretendemos detener esta furia permanente contra los árbitros chacareros del Uruguay. Producto de hechos que no han quedado del todo esclarecidos y también, por la falta de seguridad en las canchas, una constante…

“Agresión a Sergio Liuzzi, en Fray Bentos, por jugadores y el Presidente del Club. Fue ayer (domingo 12 de noviembre de 2017), cuando jugaban Centenario vs 18 de Julio en el El Estadio Municipal Parque Liebig’s”. El testimonio es de Walter Brajús, presidente de la Asociación del Interior de Arbitros de Fútbol, según su versión, su colega fue víctima de golpes de todo tipo. En tanto, Brajús, conocedor íntimo del accionar de sus asociados, le confesó a DIARIO URUGUAY: “Estamos en Asamblea permanente hasta el Congreso de AIAF, en la ciudad del Chuy, Rocha, el día 17 de noviembre próximo”. Quiere decir: que el fútbol todavía tiene a la violencia como uno de sus principales protagonistas.

NO HAY ARBITROS PARA EL FUTBOL DE RIO NEGRO

Fray Bentos, 13 de noviembre de 2017.

Presidente de la Liga Departamental de Fútbol de Río Negro.

Sr. Esteban Maccio:

La Agrupación de Árbitros de Fray Bentos, nos dirigimos a Ud., con el fin de comunicar por su intermedio, de las medidas adoptadas en relación a los hechos de violencia registrados en la noche de ayer, en el marco de la disputa de la primera fecha del Torneo de Honor 2017, disputada en el Parque Liebigs.

Visto y Considerando:

1 El nivel de exaltación e intolerancia manifiesta de parte de los actores directos del espectáculo (jugadores, cuerpo técnico, dirigentes) y afición en general.

2 Que se ha venido constatando presencia de personas ajenas al espectáculo en la zona de exclusión (tema ya conversado personalmente).

3 Que en el marco de la disputa de los encuentros correspondientes a Semifinales de las Divisionales de Sub 15 y Sub 18, también se registraron hechos que fueron denunciados en los formularios de los encuentros, y situaciones tensas tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

4 Que al término de los tres encuentros disputados en el día de ayer 12 del corriente, ingresaron personas extrañas al terreno de juego (Presidentes de Instituciones, Equipier, etc).

5 Que en el encuentro de segunda hora, entre la Institución Atlética 18 de Julio y Centenario Fútbol Club, tras finalizar el encuentro el Arbitro Central Sr. Sergio Liuzzi, es agredido física y verbalmente por parte del jugador Nro 5 de Centenario FC Sr. Enrique TORRES, golpeándolo en el abdomen con el balón, arremetiendo contra su persona empujándolo siendo separado e intentando nuevamente agredirlo. Que posterior a este hecho se generan escaramuzas por parte de jugadores de Centenario Fútbol Club, debiendo intervenir la guardia policial. Que en dicho momento ingresan por el portón de acceso al terreno de juego personas ajenas (no registradas en los formularios), entre ellas el Sr. Daniel LEIVA, Presidente de Centenario FC, quien propina un golpe de puño en el abdomen al Arbitro central. Que posteriormente a este hecho el kinesiólogo de la misma institución Sr. Ariel PERALTA, agrede físicamente al Arbitro central, golpeándolo en el abdomen.

6 Que dicha institución cuenta con antecedentes de agresión a miembros arbitrales (caso registrado el año 2016, con el Arbitro Sr. Yosel GONZALEZ).

La Agrupación de Árbitros de Fray Bentos

Resuelve:

1 Repudiar enérgicamente todos los hechos de violencia en cualquiera de sus expresiones.

2 Solidarizarnos con el compañero agredido y apoyar los pasos legales que deban de seguirse.

3 Seguir de cerca los procesos y sanciones que se adopten por parte de los respetables tribunales competentes.

4 Activar el protocolo de se seguridad de A. I. A. F. comunicando a esa Liga que no se contará con Arbitros de esta Agrupación, disponibles y a la orden para encuentros fijados por ésa, desde este momento y hasta la hora 24:00 del día viernes 17 del corriente.

Sin más que agregar. Saludamos a Ud Atentamente.

Ruben CICHERO

Presidente

Ruben GONZALEZ

Vicepresidente