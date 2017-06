La solución se dio entre la Liga de Canelones y el sindicato arbitral, y vuelve el fútbol a la OFI

FUTBOL CHACARERO. ULTIMO MOMENTO 20:09:07 del miércoles 28/06/2017.

Luego de que la Asociación del Interior de Árbitros de Fútbol (AIAF) resolviera no dirigir el pasado fin de semana en la Copa Nacional de Clubes y el torneo femenino debido a que Canelones decidió –ante un conflicto interno con los jueces– sacar a sus árbitros del ámbito de la OFI, se esperaba una solución y ella llegó.

“Hablamos con el presidente de Canelones y con el de la gremial local, y esto se va a solucionar”, adelantó el presidente de la AIAF, Walter Brajús. El cual además contó al diario EL TELEGRAFO, que no justificó la medida adoptada por Canelones al sacar a sus árbitros de OFI debido a que los colegiados decidieron no pitar en el ámbito local ante la agresión sufrida por un colega.

El presidente de la AIAF argumentó que “no la justifico, porque fue una medida abusiva, ajustada a un reglamento que está obsoleto. La Liga tiene la potestad de no dar disponibilidad a sus árbitros por diferentes motivos, ya sea porque un árbitro no pita en el ámbito local y sí nacional, o porque los necesita porque quiere terminar sus competencias y no puede cederlos. Pero este reglamento está vetusto y se usa para tomar una revancha ante una medida gremial”. Y agregó: “OFI le soltó la mano a Canelones, porque dejó en claro que no tiene problemas con la gremial y que la responsabilidad fue de su Liga”.

Por último, Brajús, indicó que el tema se solucionaría como ocurrió, aguardándose ahora que Canelones vuelva a dar disponibilidad a sus árbitros para que puedan ser desigandos en la Copa Nacional y así el torneo pueda volver a su normalidad.

AQUI LA NOTA DE LA LIGA CANARIA

Canelones, 26 de junio de 2017

El Consejo de Liga de la Liga Departamental de Fútbol de Canelones reunido, de forma extraordinaria, en el día de la fecha y luego de conocer los hechos y la actuación de nuestra Liga resuelve:

Repudiar y condenar los lamentables hechos ocurridos en el parque Adelmo Perrone en ocasiones de la finalización del encuentro sub 15 ente las instituciones de San Francisco y Progreso.

Respaldar y apoyar todo lo actuado por nuestro Cuerpo de Neutrales en el entendido que los pasos tomado en este diferendo, fueron realizados ajustados a derecho, preservando el orden establecido y salvaguardando los intereses de nuestra liga y de todo OFI.

Propiciar una mesa de diálogo, a fin de solucionar esta situación, con la Gremial de árbitros

Respaldar y defender los intereses de todas nuestras instituciones integrantes y nuestras selecciones en todas las competencias de OFI no permitiendo que sean avasalladas en sus legítimos derechos reglamentarios que ellas tengan.

Encomendar a los clubes integrantes de la comisión de seguridad a:

A) Establecer el número de guardias a designar en los partidos que actúe tanto de local como visitante el C. A. Progreso de forma de salvaguardar la seguridad de los actores.

B) Conformar, en el marco de la comisión de seguridad, un nuevo protocolo para todas las categorías y divisionales. Que comience a ser vigente a partir del comienzo de los campeonatos de sub 17 y primera

LIGA DEPARTAMENTAL DE FÚTBOL DE CANELONES

AQUI LA NOTA DE LA UNION DE ARBITROS DE FUTBOL DE CANELONES

Canelones, 27 de junio de 2017

Comunicado a la Opinión Pública

La UDAFC (Unión de Árbitros de Fútbol de Canelones), reunida en el seno de su comisión directiva, de acuerdo a los últimos acontecimientos de público conocimiento, emite el siguiente comunicado.

VISTO: la resolución de la Liga Departamental de Fútbol de Canelones, de no reintegrar la lista de sus árbitros a la Organización del Fútbol del Interior (OFI), estableciendo esta instancia como medida posterior a una mesa de negociación para solucionar la problemática de la violencia contra los árbitros.

CONSIDERANDO: que esa decisión de la liga hace que hoy a la fecha estemos desvinculados de la misma laboralmente.

SE RESUELVE:

1) Suspender el llamado de asamblea de árbitros de UDAFC fijada para el día de la fecha.

2) Comunicar a AIAF de esta medida para que tenga conocimiento y articule las medidas que entienda pertinente

3) No volver a citar a asamblea de socios, hasta tanto la Liga Departamental de Fútbol de Canelones reponga a la totalidad de sus árbitros al seno de OFI, por lo que no estaremos a la orden de la liga hasta que solucione este aspecto reglamentario que usó en su legítimo derecho.

Por la UDAFC

Hugo Bragunde (presidente)

Adrián Ferro (secretario)