La mendicidad ya es un hecho en el fútbol del interior, después que los 20 clubes de la OFI buscan una explicación para darle a Tenfield

Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay.

Las 20 instituciones que comenzaron disputando la Copa Nacional de Clubes de la Divisional A emitieron un comunicado a través del cual intentan explicar por qué el personal de Tenfield no contaba con la acreditación correspondiente y, por lo tanto, no pudo trabajar adentro de la cancha en Florida, lo que llevó a que la empresa que compró a los clubes los derechos de televisación no emitiera en la pantalla ese partido, así como decidió no televisar los partidos previstos para el día siguiente.

El pasado fin de semana no hubo actividad debido al congreso de entrenadores que se llevó a cabo en Punta del Este, pero ahora volverá a rodar la pelota, y los partidos volverán a la pantalla.

Los clubes explicaron lo sucedido por nota a la empresa, que no tuvo objeciones en continuar con el vínculo.

¿Qué dicen los clubes? Hablan en el comunicado de que lamentan lo sucedido los días 2 y 3 de junio, “que empañó la finalización de la primera fase, al impedirse que distintos partidos fueran televisados, y de esta forma se perjudicó nuestra legítima expectativa en cuanto a que todos los equipos fueran televisados como local”.

Las 20 instituciones admiten que “se exige la acreditación de las personas que trabajan en el campo de juego”, pero también que “por motivos que no corresponde desarrollar en este comunicado, los funcionarios técnicos –no los periodistas– no contaban con la documentación exigida”. Y piensan que “este hecho podría haberse solucionado por medio del diálogo entre las autoridades y los clubes, y no haberse llevado a una desproporcionada actitud que determinó un perjuicio actual y futuro a las 20 instituciones”.

También reconocen que “la falta de acreditaciones (…) es responsabilidad de los 20 clubes participantes según contrato vigente”.



Los clubes confían “plenamente en la capacidad de todas las partes, las 20 instituciones somos orgullosos integrantes de OFI y en ningún momento pretendimos menoscabar la autoridad de la Organización, pero apelamos a la buena fe y a la herramienta del diálogo para que nunca más vuelva a repetirse un hecho insignificante y burocrático que derivó en la no televisación de distintos eventos”.

Comunicado que no comunica

El comunicado de los 20 clubes no cumple con el cometido de informar: la causa de la situación no es explicada. E incurre en una serie de errores.

Primero, hay que decir que fue Tenfield la que optó, ante la situación de que quienes no tenían acreditaciones (como OFI avisó previamente se exigiría, tal como establece además el reglamento) no podían trabajar dentro de la cancha”

Y seguramente la expectativa de que se cumpliera con lo exigido también era legítima.

A diferencia de lo que opinan los clubes, sí es importante que se desarrollen los motivos por lo que los funcionarios técnicos de Tenfield no contaban con la documentación exigida. Y, vale aclararlo, los periodistas tampoco tenían acreditación por Tenfield, sino por los medios en los que trabajan habitualmente.

La solución al tema la establece el reglamento: hay que tener acreditación. Por eso no es admisible hablar de “desproporcionada actitud”.

De paso, hay que remarcar que no se establece cuáles son los perjuicios ocasionados a los 20 clubes, lo que sería importante conocer.

También se habla de diálogo, cuando el presidente de Porongos pegó duro al decir a El Observador que “con esto, OFI hizo gala de un poder desmedido”, o que “hay animosidad” del organismo.

Por último, se habla de las acreditaciones, la misma que deben solicitar y pagar todos los trabajadores de los medios de prensa para poder realizar su tarea en cualquier punto del país, como “un hecho insignificante y burocrático”.

¿Cuál es la realidad? ¿Qué no se dice? Que OFI pidió que los clubes enviaran nombre y documento de quienes trabajarían para Tenfield, y nunca brindaron la lista. Así, los gafetes –que no tendrán costo para la empresa– esperaron en un escritorio, de donde salieron recién ahora. Y la lista llegó a las aproximadamente 70 personas.