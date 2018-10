La Liga Salteña de Fútbol exige al nuevo Ejecutivo: “Claridad en el manejo de los fondos y en las negociaciones de la OFI”

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Redacción para Diario Uruguay.

La integración de OFI con AUF ha quedado muy clara para los dirigentes. FIFA avaló el estatuto y lo exige a pesar de las negativas y demoras de la AUF, que no lo tenía en cuenta por intereses creados, no respetando al Interior, favoreciendo económicamente a los clubes en desarrollo de Montevideo.

Pasó un histórico Congreso de OFI, con una lista única para encabezar el Consejo Ejecutivo y en un año muy especial, porque pasará a integrar el Ejecutivo de la AUF con seis votos para las asambleas, gracias a la exigencia de la FIFA para la aprobación de un nuevo estatuto del fútbol uruguayo.

Salto y la Confederación del Litoral Norte estarán representados con Héctor Coronel, que además de ocupar el sexto lugar de la lista, presidirá al menos una subcomisión que trabajará para mejorar la situación del fútbol de esta zona del país.

Al margen de ello, la delegación que también formaron Marcelo Beltramelli y Eduardo Massarino tuvo la oportunidad de dialogar con representantes de los demás sectores del interior y ponerse al tanto de la actualidad de la OFI, de sus pormenores económicos y financieros que dejó la gestión que encabezó durante cuatro años Gustavo Bares.

A su retorno a nuestra ciudad, los dirigentes salteños explicaron también de otros aspectos tratados, por ejemplo de cómo se fortalecerá el Litoral Norte (edición de ayer) y otros aspectos que se pondrán en funcionamiento a partir del año próximo, como la forma de trabajar en los torneos de formativas y cómo solventar sus presupuestos.

TORNEOS DE FORMATIVAS

El sábado en horas de la mañana se trató el elevado costo que tiene participar en los torneos de selecciones en formativas, sobre todo por los traslados y principalmente para los departamentos al norte del Río Negro. En el Sur y Este se realizan muchas veces recorridos muchos más cortos, en cambio en esta zona los más costos significan viajar 200 Kms. entre ida y vuelta.

Lo primero que va a hacer el Ejecutivo nuevo será en conseguir el dinero para 2019, probablemente el que destina Conmebol y volcarlo para el apoyo a formativas del Interior.

A nivel de la Confederación también se trató un posible cambio en el calendario. Está en carpeta y es muy probable que si no se instrumenta para 2019 sea para 2020, que a mitad de año se jueguen juntos los de categorías Sub 14 y Sub 17 y que en enero, junto con el de Primera se juegue el de Sub 15 como preliminar.

La explicación es que los chicos de Sub 14 terminan su participación y a los pocos meses, por edad, puedan tener continuidad jugando en Sub 15 y poco después reenganchen en Sub 17. De esa forma los chicos podrán tener un proceso de tres años en selecciones, en una edad muy importante para la asimilación de fundamentos.

CRISTANILIDAD

Un punto a tener en cuenta y muy solicitado es que haya claridad en el manejo de los fondos y en las negociaciones de la OFI.

Desde el primer encuentro de representantes, realizado el viernes de noche y de forma informal, la directiva saliente presentó documentos a todas las confederaciones y se mostraron abiertos a cualquier consulta que se le hicieran.

Incluso, se brindaron los contactos de celulares y teléfonos de línea de quienes FIFA puso como interventores de la AUF. De esta manera las ligas y confederaciones pueden comunicarse con la AUF y ponerse al tanto de los pasos que se están dando y los objetivos de la intervención.

INTEGRACIÓN

En FIFA reconocen que existen muy pocos países con un fútbol amateur del interior con la organización que tiene la OFI.

COMISIONES

Tal como lo decía Héctor Coronel, la idea es trabajar fuerte con 14 subcomisiones, en las que un integrante del Ejecutivo puede presidir dos y que cada una tenga mismos derechos sobre las otras. Hay que pensar que la integración seguirá creciendo y habrá que adaptar competencias y administraciones a ello, teniendo en cuenta que recursos de Conmebol o FIFA ya no quedarán en exclusividad de la capital.

Fuente: Diario Cambio de Salto