¡Juguemos en el bosque, mientras el presidente no está!… Ahora salió el secretario de la Liga de Fútbol de Rivera, a aclarar que Holger Vildózola no renunció a su cargo

FUTBOL CHACARERO DE RIVERA.

¿Cómo está hoy el fútbol en Rivera?. Es la gran pregunta que nos hacen varios dirigentes chacareros de distintos puntos del país, que no entienden y siguen sin entender lo desconcertante de la situación que se vive en el ambiente deportivo. DIARIO URUGUAY ha hecho todo lo posible para charlar con algunos integrantes de la Comisión Fiscal que renunciaron a pleno a sus cargos, porque no hay balance presentado hasta el momento y otras cositas que es mejor no mencionar por ahora, a tal punto, que insistimos por todos lados para conseguir la palabra de los presidentes de los clubes de primera división, y la respuesta ha sido increíble:“Si hablo vamos a terminar con lo poco que queda del fútbol local”. Lo cierto es que, nadie quiso agarrar la manija y nunca llegó la hora de hablar derecho del tema, que está prohibido tocar. Está visto, por supuesto, que cada uno atiende su juego. Y vemos con asombro que el orden se puede invertir a gusto. Se anunció la renuncia del presidente de la Liga riverense, y hoy leemos con estupor, cómo renacen los viejos fantasmas… Porque publicó con fecha 13 de octubre de 2017, en su Facebook, el secretario de la Liga, Roberto Araújo, lo contrario: “Holger, es el presidente”. Entonces, ¿en qué quedamos?… Producto final: crisis, desgaste, conflictos. Si estas palabras avanzan hacia el terreno de los hechos, quedará arriada definitivamente la bandera de la Prioridad. Y quedarán marcados los hombres que hoy están al frente del fútbol de Rivera. Esto por el lado de la dirigencia. Ahora transcribimos textualmente lo escrito por el secretario de la Liga Departamental de Fútbol de Rivera.

“Debo aclarar que no soy amigo de Holger a quien lo he conocido recientemente, “pero aun así lo defiendo”…”





ATENCIÓN AL FÚTBOL DE RIVERA.

Aclarando.

Antes que nada debo aclarar que lo que voy a decir, lo hago a título personal, pero con la autoridad que me confiere mi condición de Secretario de la Liga Departamental electo y en actividad, y además con el aval de tener 35 años de historia como directivo de mi club, en el fútbol amateur y profesional. Además y eso, lo digo al pasar que también fui directivo colaborador de otras instituciones tales como el 14 de Julio y Gremio de Livramento. Por si eso fuera poco esta semana he sido invitado a integrarme a la Liga de Básquetbol de Rivera , lo que me llena de orgullo.

Vamos al grano.

Holger es EL PRESIDENTE.

Debo aclarar que no soy amigo de Holger a quien lo he conocido recientemente, “pero aun así lo defiendo”, considerando que hoy nadie mas que él debiera dirigir los destinos del fútbol local, donde demostró que es posible hacer lo que ya nadie pensaba.

Eso no significa que justifique ni apruebe, su patética intervención en un programa deportivo local, acto que lo considero fuera de lógica y razón.

Algunos se preguntan si ha renunciado o no, a lo que aclaro, que es dable entender que hoy la renuncia ya n es como ayer, hoy el presidente de una institución como la liga (asociación civil de segundo grado) tiene cierta responsabilidad que excede lo meramente informal, pues su investidura esta registrada tanto en OFI, en la AUF, asó como en el MEC, en la Dirección Nacional de Deportes, y además en la institución bancaria donde la Liga opera.

Para que renuncie debe hacerlo por escrito, y no basta solo su voluntad, sino que debe pasar por la aceptación, o sea lo que en fin se presenta de se el caso, es “su deseo de renunciar”, lo que debe ser aceptado y aprobado por la directiva, cosa que no ha sucedido, por lo cual, al dia de hoy sigue siendo el presidente.

Por tal si sumamos que por lo menos tres miembros mas de la directiva permanecen activos (Vice-presidente. Secretario y tesorero) , la comisión está integrada, como también los órganos accesorios (colegio de árbitros y tribunal de penas), en tal estado la continuación de las actividades están perfectamente amparadas para continuar sin tropiezos.

LO DEL LUNES.

El pasado lunes antes de comenzar la reunión de Primera División, el Presidente pidió ser escuchado y anunció su deseo de renunciar, lo que se habría de efectivizar en las próximas horas, lo que en ese mismo sentido fue acompañado por otros directivos quienes se retiraron de sala, y por tal situación no se pudo realizar la sección correspondiente, suspendiéndose de cuajo la actividad prevista.

Minutos después varios clubes me contactaron, e iniciamos los tramites para resolver la situación.

ASAMBLEA.

En tal estado, algunos clubes, presentaron en las últimas horas un pedido de asamblea, valiéndose de una solicitud con baches administrativos de trascendencia que la inviabilizan, porque refieren al art. 16 del estatuto que no es del caso, cuando debieran en tal caso referir al art, 14 del mismo. Además no establecen un orden del día tal cual prevé el referido estatuto. Por lo cual en las próximas horas he de comunicar en mi calidad de Secretario, que en el caso que insistan con la idea, deben hacerlo con las formalidades que el caso amerita.

FUTURO.

En tal estado debemos aclarar, que por ahora la comisión está integrada y con cuórum para reunirse, (ya han sido citados los suplentes de los renunciantes), si es del caso y el Presidente oficializa su renuncia, ya hemos contactado a sus suplentes quienes se han comprometido en aceptar la responsabilidad, hasta en tanto se convoque a una nueva elección.

Por tal, comunico que

1)- el próximo día martes (ya que el lunes es feriado) se han de reunir las divisionales juveniles y de primera (me comprometo que estarán presentes los “neutrales” correspondientes para darle cuórum), y se ha de fijar como corresponde la próxima fecha de los campeonatos correspondientes.

2)- La comisión directiva ha llegado a un consenso en el sentido de citar en los plazos estatutarios que correspondan una Asamblea, con el fin de “adelantar” las elecciones, para darle a la nueva comisión el tiempo necesario para poder tomar decisiones trascendentes, fundamentalmente en relación a la actividad de selecciones.

RESUMIENDO.

Hay comisión directiva actuante, el martes se ha de fijar la nueva fecha, y se ha de llamar a una asamblea en el menor plazo estatutario posible, para poder dotar a la Liga de una nueva comisión directiva

He dicho.