En el interior se piensa que ya no se aprobará el estatuto AUF OFI

INTEGRACION OFI – AUF. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay. Comenzó el nuevo año, ya se tachó a enero del calendario, y febrero se está marchitando. Abril, por lo tanto, está a la vuelta de la esquina. Y con el cuarto mes del almanaque culminará el plazo establecido para que la AUF apruebe el estatuto que unificará al fútbol uruguayo, y que incluirá a OFI.

Si bien el 6 de abril es la fecha límite, cuando se abra el cuarto intermedio pedido por los clubes en Asamblea el último día de octubre del pasado año para poner a consideración el estatuto, FIFA no se quedará de manos cruzadas hasta esa fecha y anunció que llegarán a Uruguay sus enviados para ver cómo marcha la discusión del articulado que incluye el estatuto.

Mientras tanto, la comisión que trabaja en los cambios propuestos por parte de las instituciones ha mantenido varias reuniones, y ha apurado la discusión de los diferentes puntos.

Todo hace indicar que la actitud de los clubes, e incluso de los integrantes de la comisión, ha cambiado. Y lo que ha venido sucediendo en los últimos meses, no solo en el aspecto político sino también deportivo, hace suponer que el documento finalmente se aprobará el día en que se levante el cuarto intermedio y el nuevo estatuto se ponga a consideración.

Varios eran los temas que estaban sobre la mesa y que no convencían. Los que involucran a OFI, es decir que su presidente integrará el Ejecutivo y se tendrán seis votos en los Congresos, no se tocarán salvo que FIFA cambie de parecer con respecto a lo que ya ha anunciado: son aspectos innegociables.

Después, no es menor el hecho de cuándo entrará en vigencia el estatuto. Más allá de que lógicamente deberá ser aprobado por el Ministerio de Educación y Cultura, las instituciones dejaron en claro en la última Asamblea que no estaban dispuestos a que entrara en vigencia antes de las elecciones que deben realizarse este año.

Pero al parecer se puso el pie en el acelerador, y se está trabajando seriamente en los cambios que pidieron los clubes para, una vez los enviados de FIFA lleguen en marzo, seguramente evaluar cuáles serán aceptados y cuáles no por parte del organismo que rige los destinos del fútbol mundial. Y esperar con mayor optimismo lo que suceda el 6 de abril.