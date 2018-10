Hoy cuál es el nivel del fútbol de Paysandú:“Es un fútbol que la pelea de atrás”

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay.

Juan Ramón Silvera:“Voy a Montevideo y nos juntamos con entrenadores de todo el Uruguay. Y no sabés el respeto que nos tienen. El fútbol de Paysandú está muy bien”

El fútbol sanducero sigue surfeando las dificultades, a lo que ya está acostumbrado.

Y tras haberse acostumbrado también a no ser protagonista en el ámbito nacional, las cosas han cambiado en los últimos tiempos.

18 de Julio volvió a poner a Paysandú en el mapa futbolero nacional con la obtención de la Copa Nacional de Clubes de la Divisional A en 2016.

Y en este 2018 explotó todo: Paysandú logró el título Sub 17 de la Copa Nacional de Selecciones, Bella Vista se consagraría luego como campeón de la Copa Nacional de Clubes de la Divisional A, y de yapa Huracán se subió a lo más alto de la Copa de la Divisional B.

Está claro que a nivel de títulos, la cosa fue más que positiva para el fútbol sanducero.

Pero la gran pregunta es si algo cambió más allá de los resultados. Si esto es casualidad o producto de un trabajo diferente llevado adelante por los dos clubes y la selección juvenil. O si los títulos son el espejo del fútbol sanducero.

El tema es saber a ciencia cierta cuál es el nivel del fútbol de Paysandú.

“Es Un fútbol que la pelea de atrás”

Martín Parodi dirigió a la Sub 17 de Paysandú que se consagró campeona nacional. Y el “Ñato” asegura que todo depende de la forma de trabajar.

“Si ves a los cuadros que salieron campeones, Ramón (Silvera) y Murieda andan todo el día viendo qué es lo mejor para sus jugadores. Salieron campeones en gran parte por sus conductores, porque recibieron apoyo, pero no todos los clubes trabajan igual o tienen las mismas posibilidades”, reflexionó. Y afirmó que “en la selección nosotros formamos un grupo de trabajo, y si bien tuvimos el apoyo de la Liga en algunas cosas, después teníamos que andar nosotros”.

Pero los cuerpos técnicos no son la única clave para haber alcanzado estos tres títulos, más allá de que Parodi remarcó que “los tres trabajamos como profesionales, y estamos preparados. Murieda y yo estamos finalizando el curso profesional, y Ramón ya lo es. No es casualidad”.



Para el entrenador fue fundamental que Huracán y Bella Vista “tengan muy buenos jugadores, pero es clave que son planteles con una mayoría de jugadores que viene de abajo, son hinchas del club y sienten la camiseta. Nosotros, como selección, apuntamos a que nuestros jugadores también tengan sentido de pertenencia”.

El “Ñato” se aferra a una palabra: proceso. “La gente no lo cree, pero esa palabra existe y es fundamental. Un proceso no te da la seguridad de que vayas a lograr algo, pero sí te acerca mucho más”.



Resumiendo, Parodi afirma que, pese a estos tres títulos, la realidad del fútbol local es otra. “Es un fútbol que siempre la pelea de atrás, está el tema económico… Es una realidad muy difícil, pero dentro de esa realidad se da la realidad de Huracán, que salió campeón sin tener cancha. Nosotros, por ejemplo, estábamos entrenando mientras seguía el campeonato local. Se quiere hacer lo mejor posible pero se hace todo muy complicado”, resumió.

“La realidad es la de los títulos”

Ramón Silvera, técnico de Huracán, no lo dudó: “la magnitud del fútbol de Paysandú es la de los títulos”.

El entrenador fue contundente. Y apoyó su valoración en que “hay grandes jugadores, una camada de gurises jóvenes ganadores en varios equipos que se nota mucho más, y hay una consecuencia de aprendizaje de los entrenadores jóvenes y algunos de los viejos que no queremos quedarnos para atrás”.



Y pasó raya: “esto lleva a que se haya evolucionado”. Silvera remarcó que “se trabaja en los clubes con mucho más apoyo que en otro lado. En Huracán no me molesta nadie más allá de las deficiencia que tengamos de infraestructura, logística, de personal a veces dentro del cuerpo técnico. Pero se tiene más tranquilidad porque nadie puede venir a exigir resultados, y se pueden hacer las cosas necesarias”.



Para Silvera, “otra cosa es la selección, o aquellos equipos que ponen mucha plata y exigen resultados”.

Pero “la realidad del fútbol de Paysandú es la de los títulos”. Y tiró: “nadie puede desconocer a Parodi, a Murieda, a Huracán, Amanecer, 18 de Julio… A algunos les da para salir campeón, y otros están peleando siempre arriba”.

El entrenador del globito reafirmó que “el fútbol de Paysandú está muy bien”, y que es respetado en el resto del país. “Voy a Montevideo y nos juntamos con entrenadores de todo el Uruguay. Y no sabés el respeto que nos tienen”, confió.

“Nos preguntan por los métodos de trabajo, qué es lo que se aplica. He estado a un nivel de entrenadores muy bueno, y todos están interesados en contar con nosotros para ver por qué el fútbol sanducero ha levantado su nivel. Y mucho pasa porque todos los días tenemos que preocuparnos y estudiar”, dijo Silvera.

“Tenemos un fútbol fuerte”

Cristhian Murieda, el técnico papal, asegura en tanto que el fútbol sanducero es fuerte, pero que el gran problema pasa por la organización. Y también reclama por el mal estado de las canchas. “El fútbol de Paysandú es muy fuerte, tanto en inferiores como en mayores. El tema es que la organización es mala”, dijo el entrenador, el gran candidato a dirigir a la selección mayor en la próxima competencia nacional.

Murieda dijo además para confirmar sus palabras, que “habrás visto que los tres equipos que logramos el título jugamos diferente, tenemos metodologías distintas de trabajo, y ninguno juega igual. Los tres logramos ser campeones, y se salió campeón bien”.

El entrenador sí remarcó que el fútbol sanducero podría ser mejorar sensiblemente con una buena organización. Pero también con buenos campos de juego.

“La organización es fundamental, pero también para tener un buen fútbol hay que tener un buenas canchas”, algo que salvo un par de excepciones no existe en nuestra ciudad.

Murieda lo pintó así, y tiene razón: “imaginate que cuando vamos al Estadio Artigas a jugar entre nosotros, se puede ver un fútbol. Y otro totalmente diferente se ve cuando toca jugar en otra cancha. Pero el fútbol de Paysandú es muy fuerte en todas las divisionales”.