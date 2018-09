Hace 8 años un Instructor de árbitros de OFI denunció en la justicia, lo que ahora está sucediendo en San José

POR EL INTERIOR DE LA OFI. EXCLUSIVO/ Eduardo Mérica para Diario Uruguay/ 22.09.2015|16:08

Se vuelve a despertar el episodio más negro de la Organización del Fútbol del Interior, que tiende a esclarecerse, a pesar de que ya pasaron ocho años y el trámite sigue en la justicia penal salteña. En un proceso demasiado largo nos fuimos enterando de muchas cosas tras la denuncia presentadaen su momento- por el Instructor de Arbitros de la propia OFI, el salteño Jean Martínez, lo que llevó en una instancia hasta citar como indagado al entonces Jefe administrativo de la Organización del Fútbol del Interior, Gustavo Ruiz, para declarar por la supuesta expedición de carnets de árbitros, como documentación falsa y como ha sido denunciado por el citado exfuncionario del organismo chacarero.

La renovación en la investigación puede aclarar definitivamente, todos los puntos de preñez que ha tenido este asunto y que enfrenta a la OFI a una situación jamás vivida en el fútbol. Porque si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo.

Caso Jean Martínez en la OFI



NEGLIGENCIA Y OMISION TOTAL DEL COLEGIO DE ARBITROS DE LA ORGANIZACION DEL FUTBOL DEL INTERIOR

Haciendo equilibrio en esa delgada línea que separa lo limpio de lo levemente manchado o a los capaces de los que no lo son. Así están los árbitros de la Liga Salteña de Fútbol, desde el año 2010, luego de que el Instructor de árbitros de la Organización del Fútbol del Interior, el salteño Jean Martínez, se presentara en la Justicia Penal de su ciudad, para radicar una denuncia contra dicha Liga y la propia OFI, y que hoy sigue su curso a la espera de un fallo judicial.

Lo de Jean Martínez, ya es un ejemplo a seguir, porque dio un paso al frente inesperado para ir contra un sistema que ya llevó a un Juzgado Penal de Salto, a dos presidentes de la OFI, (el dr Gabriel Rodríguez Chaippini y a Nelder Márquez) a declarar como indagados, lo que marca un hecho nunca vivido en el ambiente del fútbol chacarero.

Denuncias que nunca investigó la OFI, y que hace ocho años la Justicia Penal está por dar todavía su fallo. Cuando el almanaque de la memoria repase la película de la denuncia del Instructor de Arbitros de la Organización del Fútbol del Interior, Jean Martínez, quedará como que dejó el maquillaje de una dirigencia de fútbol agresiva, de laburo, sin estudio y sin disciplina para ejercer los cargos a los que fueron elegidos para la OFI.

Cuando en dudoso trámite uno descubre como es esta historia, tan oscura, viendo que no tiene participación alguna de la prensa deportiva, que al parecer, se olvidó rápidamente de su palabra, ya que se mudó de oficinas y los productos que publicita están vinculados a ciertos dirigentes o empresas que permiten que sigan andando como si tal cosa por el mundo

Nos permite reafirmar una cosa: La palabra solía tener más valor que una firma.

Pero para algunos dirigentes en la OFI de hoy, ya no es así… Y tienen motivos para hacerlo.

Basta con remontarse a la historia de esta denuncia en el ambiente de la Organización del Fútbol del Interior, que espera desde el mes de abril de 2010, una respuesta clara de los principales responsables, tanto en OFI como en la Liga Salteña de Fútbol. Historia esta que se va convirtiendo en la más negra del arbitraje del fútbol chacarero de Uruguay. No tiene antecedentes. Que arrancó sin dudas y llegó a la sede de la OFI en Montevideo, con la intención de cambiar la historia y retomar el camino correcto de lo que significa la función de justicia para un árbitro de fútbol.

Primero haremos un repaso y repetiremos paso por paso lo que hemos publicado -desde el principio- y luego podrá ver la nota de respuesta del Consejo Técnico Sector Arbitrajes de la OFI, que es para caerse de espaldas, ya que es el comprobante verdadero de que el Colegio de Arbitros chacarero “tomó conocimiento del hecho -desde el primer día- y respondiéndole a la Liga Salteña de Fútbol, dando cuenta de que de una lista de 50 árbitros salteños enviada a la OFI”, se llegó a constatar de que 26 no figuraban como registrados ante el organismo rector. Y mucho más, ya que pasaron dos gobiernos diferentes, dos presidentes y lo que hicieron fue silenciar todo. A pesar de que tuvieron conocimiento de todo y no se les movió un pelo, como tantos otros consejeros.

LA INVESTIGACION QUE NO HICIERON

¿Dónde está la investigación administrativa de la OFI, sobre la denuncia realizada por el Instructor de Arbitros, Jean Martínez?

¿Dónde está metida esa investigación, que hace tiempo reclama la Justicia Penal de Salto?

Ya se terminó el tiempo de las preguntas obvias. No importa, porque tenemos en nuestro poder toda la documentación que ahora pasamos a reeditar. La nota en cuestión que usted leerá le hará ver que parecería que a ningún dirigente de la Organización del Fútbol del Interior, le tocó en lo más íntimo este tema… Ahora hay tiempo. Vaya si hay tiempo para juzgar este nuevo escrito que le presentamos en forma exclusiva.

DATOS PUNTUALES DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA OFI DESDE SALTO



1) Nota enviada al Consejo Técnico Sector Arbitrajes de OFI, el día 24 de febrero de 2010, informando sobre las irregularidades en las inscripciones de los Árbitros.

2) Nota enviada al Consejo Técnico Sector Arbitrajes de OFI, el día 28 de febrero de 2010, reiterando informe sobre las irregularidades en Sector Salto Capital, cumpliendo función árbitros ilegales.

3) Nota enviada al Consejo Técnico Sector Arbitrajes de OFI, el día 07 de marzo de 2010, elevando la denuncia de ASDAF.-

4) Denuncia de ASDAF enviada el día 07 de marzo de 2010, a cada Consejero-(ver el encabezado “Señor Consejero de OFI, en la nota referida y tambièn la fecha en que se enviò).

5) Lista de 50 Árbitros alcanzada el día lunes 08 de marzo de 2010, por la Liga Salteña de Fùtbol al Consejo Técnico Sector Arbitrajes de la Organizaciòn del Fùtbol del Interior.-

6) Respuesta del Consejo Técnico Sector Arbitrajes de OFI, con fecha 09 de marzo de 2010, al Instructor Jean Martìnez, contestando sobre la denuncia de ASDAF (Asociaciòn Salteña de Arbitros de Fùtbol).

7) Respuesta del Consejo Técnico Sector Arbitrajes, con fecha martes 09 de marzo de 2010, a la Liga Salteña, una nota que fue trasladada por el Dr Gabriel Rodríguez Chiappini (presidente de OFI) desde la sede de OFI, y entregada el día miercoles 10 de marzo, en las manos del Presidente de la Liga Salteña de Fùtbol, JUAN KUTCHER.

Nota: El día 09 de marzo de 2010 el Consejo Técnico contestó dos notas, la del Instructor Jean Martínez y la de la Liga Salteña, ambas bajo la firma de HUBER TORRES y JORGE DELGADO, ya fallecido (integrantes del Colegio de Arbitros de la OFI), la diferencia estuvo que la lista de los Árbitros irregulares no fue puesto en conocimiento del Consejo Ejecutivo de OFI por parte de su presidente, el salteño Dr. Gabriel Rodríguez Chiappini, llevàndola directamente a la ciudad de Salto.-

Sobre la denuncia de ASDAF en el Acta Nº 25 (que publicó Diario Uruguay) le dieron entrada en la sesión semanal del Ejecutivo porque todos los Consejeros de la OFI, recibieron la misma nota en una carpeta individualmente repartidas entre 14 dirigentes.

El Acta hace notar que el Ejecutivo de OFI dejó la denuncia para estudiarla en la reunión del día 16 de marzo, observándose en el Acta Nº 26 de 2010, que por unanimidad de los Consejeros solamente resolvieron darle vista a las Ligas involucradas. Aunque después se archivó el caso en la sede de la OFI, nunca más se trató este asunto y nunca más intentaron citar a los Instructores o miembros de ASDAF, o al propio Jean Martínez -por lo menos, para ver si seguían a lo sumo respirando.

LA NOTA DEL COLEGIO DE ARBITROS DE LA OFI QUE AVISA A LA LIGA SALTEÑA:

”de los 50 árbitros que figuran en vuestra nota, 26 no figuran en los registros de OFI…”

DIARIO URUGUAY en forma exclusiva publica textualmente la nota del Consejo Técnico Sector Arbitrajes de la OFI, llevada personalmente desde la sede de la OFI hacia Salto, por el Dr Gabriel Rodríguez Chiappini (presidente de la Organización del Fútbol del Interior- período 2009 a 2011), el día 09 de Marzo de 2010, y alcanzada ese mismo día al Presidente de la Liga Salteña de Futbol JUAN KUTCHER. Esta nota dice lo siguiente:

Montevideo, 09 de marzo de 2010.-

Sr. Presidente de la Liga Salteña de Fútbol.-

Don Juan Kutcher.-

PRESENTE:

Señor Presidente:

Atento a nota recibida de fecha 8 del corriente mes y año, el Consejo Técnico de la Organización comunica a UD., que de acuerdo a nuestros registros tenemos que: de los 50 árbitros que figuran en vuestra nota, 26 no figuran en los registros de OFI, 5 son de Ligas Agrarias con carné vencidos, 10 de Salto con carné vencido y 9 están en orden.

En cuanto a los 26 que no están inscriptos, solicitar documentación, si tienen curso aprobado, donde realizaron el curso, todo esto estipulado en el Reglamento de la Función Arbitral, a efectos de tomar prueba para poder habilitarlos, en cuanto a los 5 de Ligas Agrarias tienen que solicitar pase para poder arbitrar en Salto, los 10 de Salto con carné vencidos tienen que regularizar la situación.-

Sin más, estamos a las òrdenes para solucionar lo más rápido posible este asunto, saludamos a Ud. muy atentamente.-

HUBERT TORRES

JORGE DELGADO

Secretario

Presidente