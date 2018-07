(Audio) Hace 8 años que esperamos el fallo de la justicia penal de Salto, sobre la denuncia realizada por el Instructor de Arbitros de la OFI, Jean Martínez

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Caso Jean Martìnez en la OFI. La Justicia de Salto decretó la citación del árbitro Ramón Mena

NEGLIGENCIA Y OMISION TOTAL DEL COLEGIO DE ARBITROS DE LA ORGANIZACION DEL FUTBOL DEL INTERIOR

Salto. Exclusivo. Fútbol OFI. Eduardo Mérica para DiarioUruguay. Haciendo equilibrio en esa delgada línea que separa lo limpio de lo levemente manchado o a los capaces de los que no lo son. Así están los árbitros de la Liga Salteña de Fútbol, luego de que el Instructor de árbitros de la Organización del Fútbol del Interior, el salteño Jean Martínez, se presentara hace tres años atrás en la Justicia Penal de su ciudad, para radicar una denuncia contra dicha Liga y la propia OFI, que hoy está en su etapa final, esperando el fallo judicial, de cualquier momento a otro…

Cuando por estas horas se usa mucho en los ambientes referiles la palabra dignidad, debido a la huelga de la gremial de árbitros de la OFI, que duró 8 días, y que como solución se colocó un parche hasta el 30 de noviembre de este año, sorpresivamente la Justicia Penal salteña citó al árbitro salteño Ramón Mena para que declare en el “caso Jean Martínez”, lo que le permitiría al Juez, en pocas horas, ir muy atrás en el tiempo para recordar el nunca aclarado “caso” en el fútbol chacarero.

A tal punto, que en Salto no falta quien asegura que estamos llegando al tramo del juicio final, aunque hoy nos excusamos de hablar más del tema, que ahora viene concitando la mayor atención del aficionado del fútbol uruguayo.

ESCUCHA AQUI LA ENTREVISTA CON EL INSTRUCTOR DE ARBITROS DE LA OFI, JEAN MARTINEZ, QUE CUENTA LOS PORMENORES DE UNA DENUNCIA NUNCA VISTA EN EL FUTBOL URUGUAYO.

ES OTRO INSTRUCTOR DE ARBITROS DE OFI QUE APOYA Y RESPALDA A SU COLEGA JEAN MARTINEZ . A TAL PUNTO, QUE ES EL TESTIGO PRINCIPAL DE TODO LO QUE SE DENUNCIO EN LA SEDE DE LA ORGANIZACION DEL FUTBOL DEL INTERIOR, SIN EFECTO ALGUNO DE SANCION O RESOLUCION DE DOS CONSEJOS EJECUTIVOS.

ESTA ENTREVISTA ES FUNDAMENTAL PARA CONOCER MAS DETALLES DEL CASO QUE SIGUE REVOLUCIONANDO TODO EL AMBIENTE DEL FUTBOL CHACARERO URUGUAYO.

Sufriendo por el enemigo está el Instructor de Árbitros de la Organización del Fútbol del Interior Jean Martínez.

Se le nota en su tono de voz, en sus palabras, en la manera de vivir su profesión.

Después de lo que le sucedió en el año 2010, que jamás olvidará, ha decidido hablar con Diario Uruguay para contar su verdad sobre la denuncia que tuvo que estampar en un Juzgado de su ciudad.

Con gritos o sin ellos, con pasión o con indiferencia, bajo el frío o el calor, usted no puede dejar de escuchar la grabación que logramos y que asegura una cosa importante, oír cómo es el guión de esta insoportable historia de la mano de un árbitro en el mundo del fútbol.

Jean Martínez, ya es un ejemplo a seguir, porque dio un paso al frente inesperado para el sistema, y todos los que amamos el fútbol seremos los mayores beneficiados.

Federico Margall aclara y oscurece

“Dentro del reglamento todo, fuera del reglamento nada”

04 Mar. Fuente: Diario Cambio de Salto

Fotos: Diario Cambio

Federico Margall, junto con Jean Martínez es uno de los dos instructores de árbitros de la Organización del Fútbol del Interior (OFI), no deja pasar las irregularidades que está cometiendo la Liga Salteña de Fútbol con la adquisición de nuevos árbitros.

Explica las violaciones al reglamento y también su posición a las decisiones que clubes y neutrales toman con respecto al arbitraje. Aclara que los instructores salteños cumplen con su trabajo y que quien debe tomar medidas es la OFI.

– Desde tu punto de vista profesional, ¿cómo ve el arbitraje salteño para esta temporada?

– Como primera medida te diré que toda la información que hemos recabado con Jean Martínez sobre el tema, es a través de diario CAMBIO, pues de la Liga Salteña de Fútbol no hemos recibido ninguna comunicación. Lo cierto es que de la lista de 42 árbitros que inicialmente se presentó, creo que hay entre 30 o 32 que no están habilitados para arbitrar.

A ésto la Liga lo sabe. Salió publicado en CAMBIO que en la última sesión del Consejo Superior, Miguel Rognoni, delegado de Saladero, cuestionó el hecho de que estos árbitros estuvieran habilitados para arbitrar, de acuerdo a lo que solicita el reglamento para habilitar a un árbitro. Y la reglamentación amparaba totalmente lo que él expresaba.

El reglamento de OFI, en el párrafo Registro de Arbitro, indica en el Artículo Nº3 lo siguiente: “Todos los árbitros de las Ligas afiliadas deberán estar fichados en OFI, quien expedirá un carné identificatorio. Los árbitros que no cumplan con este requisito o que no tengan el carné vigente, se considerarán inhabilitados, por lo tanto no podrán en los torneos organizados por las diferentes Ligas afiliadas, ni podrán realizar las pruebas evaluatorias”. Esto quiere decir que si no tienen el carné de OFI, no están habilitados.

Los árbitros deben realizar la escuela, y mientras realizan la escuela “no están habilitados para arbitrar”.

– ¿Tampoco está funcionando la Escuela de Arbitros?

– No funciona porque no se ha efectuado ninguna solicitud de parte de la Liga Salteña de Fútbol. De acuerdo a lo que ustedes han informado en el diario, la Liga ha pedido a OFI el envío de un instructor de otra localidad a los efectos de regularizar la situación de los árbitros. Los 10 clubes y los 3 neutrales que violaron el reglamento y que a las inquietudes de Saladero le dijeron que el Consejo Superior lo único que hacía era aprobar a los árbitros, actuaron fuera del reglamento.

Lo que te puedo decir es que “a esta película ya la vimos”. Fue el año pasado cuando nos solicitaron a los encargados de la escuela que autorizáramos a arbitrar a los 7 árbitros que estaban realizando la escuela. Por escrito le comunicamos al Consejo Superior que según lo que marca el reglamento de OFI, no podían ser tenidos en cuenta.

En ese mismo momento que se leía en el Consejo Superior la nota enviada por nosotros, los clubes levantan la mano y aprueban a esos jueces. Con el debido respeto que se merece, hoy lo decía medio en broma y medio en serio, que si hubiera pasado “Ceropelo” por la Liga se inscribía y lo aceptaban.

Porque violaron todo lo que es reglamento e inclusive aceptaron a árbitros que pertenecen a otro sector del departamento, como son los árbitros que pertenecen al sector 2 de la Liga Agraria. Esos jueces para poder arbitrar en la Liga Salteña, como lo están haciendo, porque ya arbitraron en la Liga Salteña este fin de semana pasado, tienen que pedir pase a OFI. Deben realizarlo en las oficinas de la Liga. La Liga manda esas solicitudes a OFI, quien por intermedio del Consejo Técnico autoriza el pase. Entonces desde ese momento pertenecen a la Liga Salteña. Pero ese trámite no lo hicieron.

Si OFI actúa correctamente, estos árbitros que ya actuaron son pasibles de una sanción mínima de 12 meses y una máxima de 24 meses.

Si a la lista de 42 árbitros que están inscriptos les restamos árbitros que no tienen carné de OFI, árbitros de otros sectores que están inhabilitados para actuar en la Liga Salteña de Fútbol, llegamos a la conclusión de que hay de 10 a 12 árbitros habilitados para la actividad local.

En una charla personal con el presidente de la Liga (Juan Kutscher), le dije que los clubes tendrían que planificar la actividad de acuerdo a los árbitros que tengan. También le dijimos que estamos abiertos al diálogo, porque no somos los dueños de la verdad. Si nosotros nos equivocamos que nos lo hagan ver, porque no tenemos problemas en reconocerlo. Parodiando un poco al presidente Tabaré Vazquez, que dijo “Dentro del reglamento todo, fuera del reglamento nada”.

– El Consejo Técnico de OFI ha tenido contacto con ustedes para pedirle la opinión de lo que sucede aquí?

– Hasta el momento no. Nosotros cumplimos con lo que nos pide el reglamento, que es informar. Tenemos que realizar informes mensuales y los hemos hecho. Ante los hechos públicos notorios que salieron en la prensa, elevamos un informe al Consejo Técnico de OFI, donde comunicamos simplemente todas las irregularidades que se han cometido. El Consejo Técnico se debe reunir. No conozco qué actitud van a tomar; si se lo elevarán al Consejo Ejecutivo, que se reúne los días miércoles. La decisión es ahora de ellos. Al no tener ninguna solicitud oficial de parte de la Liga, nosotros lo único que podemos hacer es el informe, que es lo que nos permite el reglamento.

– ¿Cómo tomaron junto a Jean Martínez el hecho de que la Liga solicitara un instructor de otro departamento para tomar pruebas a los jueces inscriptos?

– Es una decisión de muy mal gusto. No es correcto el proceder de ellos, en la medida de que ya lo hicieron en los últimos meses del año pasado.

Aparentemente a estos neutrales no les gusta que les digan la verdad, no les gusta que los instructores actúen como dice el reglamento, por lo tanto violan el reglamento. Mandan notas a OFI que no tienen andamiento, y desde allí le responen negativamente a sus pedidos. Se olvidaron que esta época ya pasó en el Uruguay, por suerte. Ahora hay un Reglamento y hay que cumplirlo.

– ¿Cuáles serían los caminos a seguir para encontrar una solución?

– El que está marcado en el reglamento. Nosotros no imponemos ni decimos nada; es OFI la que estipula en el reglamento, que de la lista que se presente deben solicitarles el carné, en el cual consta un número. De lo contrario, esa lista debe pasar a los instructores, que serán los que avalen quiénes tienen escuela y quiénes no. En caso de que los instructores no hagan ese trabajo, lo deberán elevar a Montevideo y el Consejo Técnico será quien les diga cuáles son los árbitros habilitados.

Ahora les llevaron todo el peso al Colegio de Jueces, que no es quien debe discernir sobre quiénes pueden arbitrar y quiénes no. Es responsabilidad, en primer lugar de los clubes y neutrales en aprobar las listas, luego es responsabilidad de los instructores primero y del Consejo Técnico de OFI después. Reglamentariamente es así, no hay otra forma.

– ¿Está de acuerdo con la posición de Asdaf de exigir que se vote en bloque a sus asociados y no individualmente, como lo está haciendo la Liga?

– No, para nada. Considero que los jueces deben ser votados en forma individual. Luego, los árbitros se pueden asociar al gremio que quieran, porque definitivamente quien los va a defender después es el gremio. Pero las inscripciones y la aprobación por parte del Consejo Superior debe ser individual.