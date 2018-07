Gustavo Bares, no siendo todavía presidente de la OFI, denunció a sus pares por el escandaloso viaje de una delegación a Chile

POR EL INTERIOR DE LA OFI. DESARCHIVANDO DIARIO URUGUAY.

Fue el 04 de julio de 2012 cuando el periodista maragato Ricardo Piñeyro publicaba la siguiente nota:

Gustavo Bares:” Así no podemos seguir más, gastando y gastando…”

Cuestionan que 11 consejeros viajaron para un campeonato de menores

Escándalo en OFI por gastos de más de 400 mil pesos de viaje a Chile del Ejecutivo anterior

En setiembre cuando se reúna el Congreso de la Organización del Fútbol del Interior, el tema de los gastos de la administración Rodríguez – Hatchondo será considerado por las ligas.

Cuando el tema de una posible auditoria se instaló en el nuevo ejecutivo que preside Nelder Márquez, algunos dirigentes de la administración anterior miraron de reojo la intención de algún consejero, pero dejaron pasar el tiempo y los acontecimientos. Ante tanto trabajo por hacer, el tema de los gastos desmedidos del ejecutivo anterior que presidió Gabriel Rodríguez ni se había tocado antes con tanta insistencia, como pasó el pasado martes en la reunión ordinaria. El maragato Gustavo Bares exhortó a conocer todos los gastos de aquel sonado viaje, donde participó un número impensado de consejeros.

La discusión

La reunión del Consejo Ejecutivo de OFI se vio alterada por una fuerte y áspera discusión entre los consejeros Manuel Román, Gustavo Gómez y Gustavo Bares, que hizo que la sesión no llegara a su término normal y terminara antes de tiempo.

Es más, el actual secretario de OFI Gustavo Bares a viva voz gritó:”Así no podemos seguir más, gastando y gastando…”. A pesar que todo se había mantenido en las tinieblas desde la salida de Rodríguez y Hatchondo de OFI, el ex tesorero del anterior gobierno en OFI, y actual consejero Manuel Román dio la cifra exacta de lo que se gastó en aquel renombrado viaje a Chile, donde increíblemente llegaron a viajar – proporcionalmente- más dirigentes que futbolistas salteños, delegación que encabezó el ex presidente Dr Gabriel Rodríguez Chiappini, la cifra descomunal que se escuchó es de 415 mil pesos uruguayos. Sin embargo otros dirigentes consultados estiman que la cifra real del gasto fue de más de 600 mil pesos, según pudo saber Primera Hora.

Ahora bien, después de tanto tiempo parecería que hay dirigentes que quieren devolver el dinero gastado de más, así nomás, entre amigos, y que siga rodando la pelota en el organismo más grande de todos los deportes de Uruguay. Y por allí, habría comenzado la acalorada discusión entre los citados consejeros del Ejecutivo de OFI.

Un verdadero gasto a Chile, que nadie hasta hoy había querido mencionar, especialmente, el actual presidente de OFI, Nelder Márquez, que viajó más allá de la cordillera como vicepresidente del organismo e invitado por su amigo -presidente de la época- el Dr Gabriel Rodríguez, que además tuvo el gesto de invitar a su otro amigo el salteño Carlos Rocha (Director de Deportes de la comuna salteña), todos fueron a Chile gracias a los dineros de la Organización del Fútbol del Interior, según publica la web de Diario Uruguay.

Atento a esta situación, el secretario Gustavo Bares puso el grito en el cielo y solicitó conocer los números reales, probablemente se venga una denuncia a la Comisión Fiscal. Este tema será abordado en el próximo congreso de la organización que está previsto para el mes de setiembre.