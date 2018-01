En Guichón, destapan la realidad de los existentes “clanes de dirigentes” que mandan en el fútbol de las ligas de la OFI

POR EL INTERIOR DE LA OFI.

Fue en el programa SEÑALES (PAZ, de La nueva Radio AM 1520), donde el dirigente de la Liga Regional de Fútbol Salvador Bosco Pereira, diera su visión sobre el fútbol de Guichóny la marcha directriz, este año con tantos altibajos y prácticamente al final de la temporada con muchos dirigentes desencantados, así como delegados: “más para irse”, que “para quedarse”, se nos dijo.-

–Si hablamos de crisis en nuestro fútbol -comenzó diciendo Bosco Pereira-, ya en el año 2010 el fútbol estaba con serios problemas… si habría inconvenientes que este año no hubo actividad y con pocos equipos afiliados.- Fue en el año 2011 que se afilian los equipos de: Defensor de Piñera, Estrella del Sur; Orgoroso, Deportivo Piedras Coloradas en el 2012 y en el 2013 “la vuelta de Algorta al Fútbol de Guichón”… No podemos hablar de “crisis” por aquellos años, pero sí transcurrido el tiempo se va ingresando a un nivel diferencial muy bajo… con niveles de espectáculos muy pocos atractivos.- Por ahora lo que más preocupa, es lo que va a pasar el año próximo y para ello tendremos que esperar”.- manifestó, para agregar:

–“Se dicen muchas cosas… en lo que a mi respecta el cargo mío está a disposición de los equipos, como debe de ser”.

Es acaso una crisis institucional la que esta padeciendo el deporte entero en Guichón, le preguntamos: –“Nosotros lo vemos “del otro lado” y es por ello que quizás lo vemos de diferente forma… Hay comisiones bien constituidas y trabajan muy bien por sus clubes, especialmente aquellas instituciones que no son de Guichón y otras que presentan a la Liga una nota nombrando cargos principales, pero esas personas no las vemos en el desarrollo de actividades… o sea que son clubes que tienen “referentes” y bien sabemos que en la mayoría de los casos son los que solventan estos clubes.

– Por lo que, en referente a la crisis institucional, hay una diferencia muy grande .

– La mayoría de los delegados no tienen propuestas, así como poco conocimiento del reglamento”, dijo.-

En otro orden de la charla le preguntamos al dirigente local que: “Hemos escuchado decir más de una vez, que hay gente dispuesta a participar, pero que tienen “su” Liga y muchas veces no son las mismas personas que eligen los delegados, como si en nuestro fútbol hubieran clanes de dirigentes?, a lo que nos manifiesta: –

“Creo que es así… Hay dirigentes en los clubes de nuestro fútbol con más de treinta años … por ende, con estos dirigentes, existe una tendencia de mantener a determinados dirigentes en la Liga… Para mi forma de ver las cosas, eso no es bueno … En nuestro fútbol hace muchos años que no hay renovación… En mi caso, estoy planteándome el momento que habrá que rotar … No está mal un recambio, pero este debe de darse a mandato de los dueños de nuestro fútbol: Los Clubes… Un caso bien claro, no hace mucho, fue la presencia de Núñez como dirigente… vino con ideas totalmente renovadas… En este proceso, fueron los clubes que en su momento le brindaron apoyo unánime, pero en menos de un mes, prácticamente “lo voltearon”… No me refiero al plan Núñez como la salvación, pero “si era otra cosa” y al final fueron los clubes que no lo aceptaron… Si los clubes “no cambian” es muy difícil hacerlo “desde la Liga”, para agregar: “”Considero que los clubes -a nivel gerencial-, están muy envejecidos… y no estoy refiriéndome a las edades de cada dirigente, sino a las “prácticas” directrices… Esto es lo que habría que cambiar… Lo que es muy fácil decirlo, pero cada cambio viene a través de las pautas culturales.- Son los clubes quienes definen cada uno de los neutrales”, expresó.-

EL HINCHA DE GUICHÓN DEJÓ DE ACOMPAÑAR A SU EQUIPO

Sobre la diferenciación de los llamados “Clubes locales” y “de afuera”, Bosco hace la precisión que: –“La Liga Regional está incluyendo a cuatro clubes que son de la región… Estos clubes a nivel local y de visitantes, generan muchos más dinero que los equipos de Guichón… A través del tiempo nos hemos dado cuenta que es la gente de Guichón que no acompaña a sus equipos y si hay buenas recaudaciones, es porque nos visitan cuadros de afuera: Algorta, Orgoroso, Piñera y quizás en menor medida Piedras Coloradas… Los déficit son más abultados cuando se enfrentan en Guichón equipos locales… Este es un tema para analizar, sin dudas”, agregó.-

Sobre el papel que cumplen hoy las redes sociales que alientan los hechos de violencia en la mayorìa de los casos, la opinión del hoy Vocal es que: –“En el mundo hay cada vez menos tolerancia… por ende en nuestro paìs cada vez menos se tolera la frustración de una derrota… Sobre la incidencia que puedan tener las redes sociales, creo que son muy “nuevitas” como para decir que son las que generan la violencia, dentro y fuera de la cancha”.

– El tema pasa por la educación y formación… el mes pasado vino un instructor para observar los partidos y hacer una devolución a los jueces… solo un juez se quedó… los otros dijeron que no necesitaban charla… Creo que esa es la mentalidad que debemos de cambiar, ya que el instructor Roberto Cruz es un instructor de vastísima experiencia y bien vale la pena escuchar una devolución y así corregir errores si los hay.

– Si me he enterado que en la Sub-14 se hizo una charla a nivel de árbitros locales… El fútbol es un deporte que se juega sin conocer las reglas y es por ello que insistimos que los jugadores deberían de conocerlas obligatoriamente”, manifestó.

Sobre que es hoy lo que necesita nuestro fútbol para encauzarse, nos respondió nuestro entrevistado: –“Si apostamos al nivel formativo es necesario amalgamar un campeonato intermedio: Liga de Fútbol Mayores y Liga de Fútbol Infantil, ya que los gurises finalizan en fútbol Infantil y quedan “colgados” un año… Este tendría que ser el primer salto formativo… o también -sería cuestión de estudio-, un campeonato mixto con la participación de las dos Ligas y luego sí, ir pensando en la participación a nivel nacional…Bien se sabe que como dirigente aporté mi granito de arena en traer la Sub-14 a Guichón, este año se hizo en su tercera edición… Digo esto porque algunas personas han dicho que soy enemigo de las categorías formativas…

Como dirigente he desplegado mucho trabajo con otros compañeros en traer la Sub-14 a Guichón e iniciar un proceso que ha sido muy provechoso, en principio con Alfredo Márquez… Más que iniciar -podemos decir-, continuar con “Joselo” Dalmao, a lo que se agregó otra gente, como Branca, Centurión, González…y creo que el año pasado ha sido la mejor participación a nivel Sub-14 ya que se logró clasificar terceros… Eliminados en la segunda fase por goles.-

Destacamos el trabajo que hicieron los padres para financiar los viajes de los chiquilines… seguramente que esa selección del año pasado, con Márquez, no tuvo Prensa … y con esto no quiero desvalorizar el trabajo de la última selección Sub-14… Creo que con un equipo de apoyo, puede ser el camino para descentralizar actividades y armar grupos, lógicamente en un marco de mayor claridad, ya que este año hubieron muchos desencuentros que llevaron a que el actual Presidente destituyera al técnico y con él a todo el equipo… Hubieron de salida inconvenientes y eso fue consecuencia de que no hubo tiempo de tomar previsiones… y por decirlo de alguna manera “la sub-14 salió medio a los empujones”… Muchas ganas, sí, pero no del todo planificado… por lo que hago votos para que en próximas ediciones cuando se le ceda funciones a un grupo sea en la forma más clara posible…Creo que con la participación de los padres, es posible lograr buenos resultados y así lo demostró Márquez… con la diferencia que no tuvo Prensa… es más, creo que no trabajó para publicitarse.- Otra cosa fundamental: “quien se haga cargo de la selección debe de estar en consonancia con la Liga toda”, significó.-

LOS CLUBES DETERMINARÁN

Sobre la planificación que tendrá que plantearse nuestro fútbol en la temporada 2016, nos reitera Bosco: –“No será de los neutrales cualquier resolución que se tome y “si” son los Clubes afiliados a la Liga de Fútbol lo que deben de buscar salidas… Ellos -y solo ellos-, son los que deciden y resuelven condiciones… De ellos depende si se juega o no… Si los clubes determinan que tal o cual neutral se tiene que ir, se va… Este año ingresó Núñez a los cuadros directrices… Fueron los cuadros de fútbol que resolvieron… Fue un año de muchos inconvenientes, de marchas y contramarchas”, finalizó.-