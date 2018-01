El futuro presidente de la OFI, con una honestidad a prueba de balas, responde por Vezoli

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Young/Entrevista/Eduardo Mérica para DIARIO URUGUAY.

“En OFI, me tengo que ir”… Pero pará un poquito (le dije a Vezoli), contame qué pasó. Debo haber demorado unos segundos porque me cayó con tanta sorpresa y era como una pesadilla. Y me hace la historia…” “Vezoli me hace la historia de que no había en la OFI los fondos que oportunamente iba depositando la Dirección de Deportes, algo parecido a un millón de pesos, que por lo tanto la OFI no tenía los fondos suficientes como para pagarle los sueldos. Y él mismo me dice: este es el panorama que me presentan. Pero no es así. Porque el programa es autosustentable. Entonces, yo le tengo que creer a Vezoli!!!!”

Hoy más que nunca queremos que la confesión del futuro presidente de la Organización del Fútbol del Interior, brote espontáneamente desde la intimidad de su actual Confederación Litoral. Se trata de una frase, nomás. Simple, clara, sin dobles intenciones. Sin embargo, y aunque su autor no se hubiera dado cuenta, se transformó en la más contundente de las definiciones del younguense Mario Cheppi:“Nadie sabe lo que va a pasar mañana pero, como usted decía: si todo está bien, nos tocaría conducir esa organización…”

Pocas palabras, apenas, bastaron para explicar todo lo ocurrido: en el despido del dirigente Jorge Vezoli de la OFI, al frente del Proyecto Uruguay 2030, porque parece que la prueba de fuego no ha sido exitosa y menos superada por el propio Vezoli, así se entiende por la actitud tomada por el actual Ejecutivo de la OFI, que sin aviso no da más crédito abierto para que continúe este trabajo serio, inédito y a corto plazo con las mejores promesas para el fútbol chacarero. A tal punto que, ya es un fracaso esta incursión de Vezoli, porque significa el adiós: si ganaba, se iba. Pero eso no ocurrió ni se mencionó, tanto para una como para otra cosa, porque hay material humano para lograrlo. Lo sabe el mismo: Vezoli. Por supuesto que Cheppi, también lo sabe…

Ahora habrá que repasar los nombres que pasaron y rodearon el proyecto Uruguay 2030, para comprender que, en este ámbito, Vezoli no iba por el buen camino. Ahora los nombres serán otros, con otra calidad y con atributo agregado: sin experiencia y capacidad para desarrollarlo en el contexto que fue presentado en la ciudad de Mercedes, Soriano.

Mario Cheppi (nuestro entrevistado) sin embargo, tiene toda la atención en el caso. Porque para él, ésta no era una competencia más para llegar a la presidencia. Lo suyo es una cuestión de orgullo: debe demostrar ante su propia gente que no está acabado ni mucho menos.

“El presidente de la Confederación del Sur, Gonzalo Recuero, está tan dolido y quedó tan sorprendido como yo…”