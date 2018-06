Esta visto: todo lo de la OFI se cocina en San José. Una llamadita desde Rusia hizo cambiar de parecer al presidente del gremio arbital AIAF

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay.

Bares metió cuchara en el conflicto a la distancia. Y apagó la bomba al menos por este fin de semana.

El teléfono de Walter Brajús, el presidente de la Asociación Intergremial de Árbitros de Fútbol (AIAF) sonó mil y una vez en la jornada de ayer.

Una de las tantas veces que atendió la llamada, se encontró con que del otro lado del mundo lo llamaba el presidente de OFI, Gustavo Bares.

Y desde Rusia, donde integra la delegación de Uruguay en el Mundial gracias a haber sido sorteado en la AUF, acordó con Brajús que los árbitros no tomaran ninguna medida este fin de semana, como había anunciado el gremio, y acordó una reunión entre los árbitros y el Ejecutivo que provisionalmente lidera Alcides Larrosa, para el próximo martes.

“Estuvimos hablando un poco con Brajús, me explicó qué es lo que falta, sobre todo en el fútbol femenino, y lo que le pedí fue que la medida no fuera tomada esta semana, que diera primero la posibilidad de charlar con el Ejecutivo, para que hablen un poco de las diferencias, qué es lo que hay que mejorar y lo que no se ha cumplido”, dijo Bares a EL TELEGRAFO desde Rusia.

El presidente de OFI agregó que “lo importante es la continuidad del campeonato. Estamos jugando la Copa del Mundo y no podemos tener al fútbol del Interior parado por cosas que se pueden arreglar”.

Ayer, la AIAF envió una nueva nota a FIFA, en la que anuncia que postergará la medida de no tener árbitros disponibles hasta la próxima semana, “hasta ser recibidos por el Ejecutivo el martes 3 de junio”. El pasado martes ingresó a OFI la nota en la que los árbitros manifestaban que no estarían disponibles para el fin de semana, exigiendo dialogar sobre una serie de puntos.

OFI respondió la nota dando, en primera instancia, tiempo hasta hoy para que el gremio diera marcha atrás con la medida y la ratificara. Y dejó constancia que, en caso de que no se jugara el fin de semana por no contarse con árbitros, se suspenderían todas las competencias por tiempo indefinido.

En la misiva enviada ayer a OFI, la AIAF señala que posterga una semana la medida, hasta dialogar con el Ejecutivo, “por el bien de nuestro fútbol del Interior y la continuidad de trabajo de nuestros asociados”.

Están los detalles

Bella Vista y Amanecer jugarán una de las semifinales de la Copa Nacional de Clubes de la Divisional A.

El partido de ida, con el papal de locatario, se jugará el domingo a la hora 18, en el Estadio Artigas, con el arbitraje de Eduardo Castillo, Roberto Galizzi y Oscar Sosa (Soriano Interior).

La otra semi se jugará entre los maragatos Río Negro y Central. El primer choque será el domingo a la hora 14, en el Casto Martínez Laguarda, donde pitará Guillermo Arismendi acompañado por Elio Gómez y José Ávila (Durazno).