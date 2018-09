Es brutal la sinceridad y los cuentos del presidente de la OFI. Gustavo Bares:”menos mal que yo en setiembre dejo la OFI, porque si me quedara más tiempo calculo que también terminarían conmigo”

POR EL INTERIOR DE LA OFI. El pasado martes 21 estaba previsto el levantamiento del cuarto intermedio de la Asamblea de la AUF que tenía pendiente la elección de un nuevo Presidente. Tras la caída de las candidaturas de Wilmar Valdéz, Eduardo Abulafia y Arturo del Campo, los clubes volverían a postergar la decisión mientras “construirían” un candidato; ya se manejaban en el ámbito periodístico los nombres de Óscar Curuchet y Fernando Nopitsch, pero el mismo martes, cuando los representantes de los clubes comenzaron a llegar a la AUF, se encontraron con una nota de FIFA en la que comunicaba la intervención del organismo rector del fútbol uruguayo hasta el 28 de febrero de 2019 por parte de una “Comisión de Regularización”. Los representantes de FIFA y CONMEBOL llegaron ayer a Carrasco.

La Tota’ Lugano habló recién y nos defiende a muerte por las gestiones que venimos realizando, repudió totalmente esos calificativos y dijo que cómo vamos a ser golpistas si hace siete años que estamos actuando de acuerdo a los Estatutos…”

Los motivos de la histórica y trascendente medida de FIFA son por un lado la reiteradamente postergada aprobación del Estatuto que hace años exige FIFA y que prevé – entre otras cosas – la unificación entre el fútbol del interior y el profesional y además las oscuras circunstancias que generaron la renuncia de Wilmar Valdéz y el retiro de su postulación para ser reelecto, a partir de la aparición de audios que están en sede judicial y que han colocado al entorno más íntimo del fútbol nacional en la cartelera de los más vergonzosos escándalos de los últimos tiempos.

Tras conocerse la decisión de FIFA el ambiente del fútbol profesional explotó con dos bandos claramente identificados de dirigentes y periodistas; por un lado quienes de una u otra manera representan, defienden o sostienen hasta el momento los intereses del grupo Casal y la empresa Tenfield y por el otro quienes coinciden en la necesidad de que debe aprobarse el Estatuto referido antes de realizar la elección, ya que el escenario de los electores varía sustancialmente según con qué normas estatutarias se realice.

El ya famoso Estatuto, cuya última redacción es del mes de abril y está avalado por FIFA, establece entre muchas modificaciones, que la actual Asamblea de Clubes pasará a ser un Congreso y que los 17 votos que hoy cortan y pinchan pasen a ser 32, con representación de OFI (seis votos), la Divisional B (que pasa de uno a seis votos), el fútbol femenino, el universitario, la Segunda Amateur. Para muchos colegas muy informados, este podría ser el fin del poderío que hace décadas ha ostentado Francisco Casal y el grupo Tenfield. Mario Bardanca dijo en su espacio de Océano Fm que la medida de FIFA le “corta el brazo a Paco Casal”.

OFI| Como dijimos la medida de FIFA sacudió el ambiente del fútbol, en medio de un vasto repertorio de opiniones destacó la del periodista de VTV Daniel Banchero que tildó de “golpistas” a la reunión de Diego Lugano (MUQN), Gustavo Bares (OFI) y Marcelo De León (gremial de árbitros), y que allí se estaba eligiendo “al Goyo Álvarez del fútbol uruguayo” en una comparación desproporcionada, infeliz e irrespetuosa con las víctimas de la dictadura cívico militar.

Gustavo Bares dialogó con La Semana y al respecto de las acusaciones dijo que “si le dijeras eso a los jugadores seguramente te querrían pelear. ‘La Tota’ Lugano habló recién y nos defiende a muerte por las gestiones que venimos realizando, repudió totalmente esos calificativos y dijo que cómo vamos a ser golpistas si hace siete años que estamos actuando de acuerdo a los Estatutos, golpistas es cuando alguien acuerda algo hoy y mañana dan vuelta todo, pero son actitudes de desesperación porque la situación no tiene marcha atrás”.

Bares agregó que el actual presidente de AUF Edgar Welker “fue a Conmebol y vino con la respuesta de que FIFA va a intervenir igual, lo único que se propuso es que si acceden a votar el Estatuto se podría levantar la intervención antes”.

En medio de la tormenta inicial hubo también infelices declaraciones de la Ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz dijo que FIFA “no puede intervenir sobre una institución que está regida por las normativas nacionales”. Al respecto el Presidente de OFI dijo que “algunos quisieron presionar con eso a la FIFA y la respuesta fue muy clara, si el gobierno impide la intervención, Uruguay tendrá que jugar internacionalmente fuera del ámbito de FIFA, es obvio, si estamos asociados a una organización mundial que determina las normas y estamos obligados a respetar sus decisiones, todos sabemos que no podemos recurrir ni siquiera ante la Justicia”.

MINISTRA| Gustavo Bares dijo que las declaraciones de la ministra Muñoz “cayeron muy mal, recién lo hablaba con Lugano, todos estamos muy molestos, cuando el conflicto en la Mutual los futbolistas se presentaron ante el Ministerio y estuvo un año para tomar medidas, OFI mandó una denuncia y solicitud de que se estudiara el Estatuto de la AUF y que se nos contestara rápidamente antes de que se realizaran las elecciones para ver si teníamos o no derecho a voto y no se nos respondió, pero cuando ingresa la nota de FIFA interviniendo la AUF la Ministra en cinco horas resolvió que estaba mal, ¿cómo puede haber estudiado los estatutos de AUF y de FIFA en cinco horas? Debió tener esa misma voluntad para responder rápidamente lo que habíamos planteado tanto en su momento la Mutual como luego la OFI”.

Agregó que “felizmente luego de eso salió Fernando Cáceres de la Secretaría de Deportes, él ha respaldado a OFI y entiende que OFI tiene que votar en la elección de la AUF, este es un tema que minuto a minuto va cambiando su escenario, cambian los actores, cambian las posiciones de algunos”.

Sobre la incidencia que ha tenido OFI en la decisión de FIFA, Bares dijo que “nosotros lo que pedimos fue que se interviniera y que se apruebe el Estatuto que está pronto desde abril y ya aprobado por FIFA o que, si se pretende integrar a los jugadores que se corrija en tal sentido, pero eso no implicará pérdida de votos de OFI sino que se obtenga del fútbol profesional, porque los jugadores pertenecen al fútbol profesional, eso está claro porque lo he hablado con FIFA y es así, así que en ese caso habría que reordenar el Estatuto y aprobarlo y después de aprobado proceder a la elección del presidente y el resto de las autoridades que correspondan”.

El presidente de OFI dijo que estos últimos meses “han sido muy movidos, con muchas negociaciones, muchas presiones, unos presionan para que algunas cosas pasen y otros presionan para que algunas no pasen” y agregó que en el mes de julio “habíamos pedido la intervención de la AUF para lograr que el presidente se eligiera bajo el nuevo Estatuto, también ingresamos una denuncia ante el MEC que aún no ha tenido una respuesta. Cuando viajamos al Mundial de Rusia, le dijimos al presidente Valdéz y a muchos otros dirigentes que a nuestro regreso podríamos presentar un recurso de amparo y suspender las elecciones hasta que el MEC se expidiera”.

APOYO HISTÓRICO | En los últimos días se sumaron a la posición de OFI los futbolistas y los árbitros. Bares dijo que “comenzamos a charlar con los jugadores y les informamos todo lo que hemos estado haciendo desde OFI y nos dijeron que nos apoyaban y que querían firmar junto a nosotros la nota que se iba a presentar, al final firmaron Godín, Suárez, la Mutual y también los árbitros, es decir todos actores principales del fútbol que pedimos tener una participación acorde a lo que representamos, porque hoy están los dirigentes de los clubes, que no tienen el respaldo de los jugadores por un lado, y del otro lado están los futbolistas profesionales, los futbolistas de la Selección Uruguaya, los jueces y todo el fútbol del interior y se han unido también en estas horas los directores técnicos, el apoyo que ha logrado hoy el fútbol del interior es un hecho histórico y lo tomamos como un gran reconocimiento a lo que reclamamos”.

Bares dijo que “cuando llegué a OFI como Secretario me comprometí a dar esa pelea, hice todos los esfuerzos y dejé mucho trabajo para eso y mucho tiempo de mi vida por el nuevo Estatuto, fue una pelea donde recién algunos sectores se han dado cuenta que también tenían que estar y hoy considero un gran logro el hecho de que en la próxima elección de presidente del fútbol uruguayo estará sin dudas el voto de OFI”.

La caída de Sebastián Bauzá en su momento y recientemente de Wilmar Valdéz no han sido hechos aislados. Bares dijo que ambos “estaban totalmente de acuerdo con el nuevo Estatuto, nosotros trabajamos con ellos y siempre tuvimos su apoyo en este tema” y agregó que “así terminaron también, ¿no? menos mal que yo en setiembre dejo la OFI, porque si me quedara más tiempo calculo que también terminarían conmigo”.

Para Gustavo Bares la participación de OFI en la nueva estructura del fútbol uruguayo implica “crecer en todo, se participa en el nuevo Comité Ejecutivo, los seis votos del Congreso habilitan también a participar en todas las comisiones como el Femenino o Juveniles, y para eso llegan partidas muy importantes de FIFA y CONMEBOL, como ejemplo digo que el Proyecto Forward son dos millones y medio de dólares y eso significaría para el fútbol del interior un millón 250 mil para el desarrollo del fútbol femenino, juveniles. Este campeonato que estamos jugando ahora de Sub 14 y Sub 15 nos cuesta 380 mil dólares, todo eso es parte de lo que encierra el nuevo Estatuto, hace unos días le reclamé a Godín el apoyo de los futbolistas de la selección para el campeonato Sub 14 y me confirmó el aporte de 1:250.000 pesos, el fútbol profesional maneja mucho dinero y hay mucha tela por cortar”.

Fuente: La Semana de San José