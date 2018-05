Entramos en la onda de los juicios en el Fútbol del interior. Brajús:“Vamos a denunciarlo nuevamente en OFI, y voy a ir por la parte civil porque tiene que ser responsable de sus dichos…“

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Paysandu, Santiago Balbis para Diario Uruguay.

Walter Brajús, presidente de la Asociación Intergremial de Árbitros de Fútbol (AIAF), confirmó que iniciará acciones legales contra el presidente de 18 de Julio, Nilson Ayende, por sus dichos en las redes sociales y en espacios radiales.

Ayende no solo manifestó su disconformidad con la decisión de OFI de suspender preventivamente el Estadio Municipal de Porvenir debido a la denuncia del árbitro y del veedor del partido ante Amanecer, disputado el pasado fin de semana. Apuntó directamente a los árbitros y especialmente al presidente de la gremial, para el que tuvo duras palabras en las redes sociales, que ayer repitió en una radio maragata.

“Vamos a denunciarlo nuevamente en OFI, y voy a ir por la parte civil porque tiene que ser responsable de sus dichos. Y tiene capital como para responder por el daño moral. Hoy (ayer) me trató de payaso y monito de circo, que hago mandados. Oficialmente OFI suspendió la cancha preventivamente hasta en tanto no falle el Tribunal. Pero no está bueno. Lo que está dentro del folclore del fútbol, está bien. Ahora hablar de malas intenciones, de corrupción, esas cosas no están buenas”, dijo Brajús al ser consultado al respecto.

Ayende le quitó trascendencia a la situación, aunque se mostró molesto por el hecho no solo de que no se le cobrar penal en una de las últimas instancias del citado partido, sino sobre todo porque “los árbitros fueron los que dijeron que no iban a venir a Porvenir, y OFI salió con la suspensión preventiva”, y no dudó en afirmar que “tengo un audio en el que me dicen eso”. Además, el presidente de 18 de Julio dijo que “recibimos la notificación recién ayer a la noche (miércoles), cuando la decisión se tomó el martes. Estábamos jugando, vimos el correo hoy”.



“Todo trámite lleva su tiempo”, dijo con respecto al pedido para jugar en el Estadio Artigas el próximo partido.

Anoche, la AIAF emitió un comunicado repudiando las declaraciones de Ayende.