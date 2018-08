El hijo del presidente del Colegio de Arbitros de la OFI, habla maravillas de Gustavo Bares. “Lo mejor que le podría pasar a OFI es que Gustavo sea reelecto”

POR EL INTERIOR DE LA OFI.

El Prof. Pablo César Torres Morales es docente de Secundaria, Profesor de Matemáticas, pero tremendo fanático carbonero, tanto que de pura militancia futbolera llegó a ser elegido en diciembre pasado, en las elecciones de Peñarol, como uno de los once consejeros titulares del Consejo Ejecutivo como integrante de la lista mayoritaria que llevó a la presidencia al Dr. Jorge Barrera.

LS: Matemáticamente, ¿qué parte de tu tiempo le dedicás a Peñarol?

PT: Entre treinta y cuarenta horas semanales, en realidad comparto el tiempo con mi trabajo en Secundaria y la familia, pero Peñarol me insume 30 o 40 horas semanales, casi un cargo de educación, pero lo tengo organizado.

LS: ¿Cuándo y cómo te vinculaste institucionalmente a Peñarol?

PT: En el 2009 recuerdo que Peñarol anduvo muy mal y soy de los que pienso que los socios y los que queremos al club tenemos que dar una mano, Daniel Monzón me presentó a Ernesto Ubal, que ahora es miembro de la Comisión Electoral y está con nosotros en Formativas, él me presentó en Formativas en 2010 y allí he estado hasta hoy.

LS: ¿Qué cargos te ha tocado desempeñar antes de ser Consejero?

PT: He ocupado diferentes lugares, fui Ayudante de una categoría, estuve en otra categoría como presidente, integré el Consejo de Juveniles como Consejero, estuve en la presidencia de Captación, llegué a tener la presidencia de Captación y al mismo tiempo dos categorías y esta nueva etapa me encuentra como uno de los once consejeros titulares del club, electos a fines del pasado año, integro nuevamente la Comisión de Juveniles y soy también presidente de Captación.

LS: ¿Cómo funciona la captación de jugadores juveniles?

PT: Nosotros tenemos en el interior a Néstor Goncálvez y en Montevideo a Juan Gandolfo, son dos coordinadores entonces una vez por semana o cada quince días nos reunimos con Goncálvez, con Gandolfo y con Fernando Curuchet que es el Coordinador de Juveniles, entre los cuatro coordinamos todos los aspectos de la Captación.

LS: ¿Qué proceso siguen los chicos que llegan a las formativas de Peñarol?

PT: Nosotros tenemos dos momentos distintos de Captación, uno es cuando están en la etapa de pre-juveniles, lo que sería baby, nosotros comenzamos la captación con 10 u 11 años, vemos sobre todo los torneos de selecciones de las ligas, hasta los 13 años captamos lo que serían pre-juveniles, esos jugadores entrenan en la Escuelita de Captación y por ejemplo los que tienen 13 este año son los que el año que viene van a estar para jugar en Séptima, que es Sub 14, Sexta es Sub 15, después hay una categoría que se llama Sub 16, luego la Quinta es Sub 17 y la Cuarta es Sub 19.

LS: ¿Dónde se alojan los chiquilines que llegan desde el interior?

PT: Tenemos un alojamiento en el Centro de Alto Rendimiento, en el kilómetro 25 de Avenida Gianatazzio, todo lo que es Juveniles se trabaja allí y en ese lugar tenemos 45 chicos de todo el país alojados, que son jugadores desde Séptima a Quinta, cuando ya son mayores de edad ellos se buscan su lugar.

LS: Recientemente viajaste al Mundial de Rusia, allí participaste del foro de F4F, ¿nos explicas de qué se trata?

PT: Es Fútbol for Friendship, fútbol por amistad, es un torneo al que viajé con dos chiquilines Sub 11, es el segundo año que Uruguay participa, fuimos el club elegido por la organización rusa para representar a nuestro país, este año ellos querían invitar a los 211 países y nos pidieron a nosotros que les diéramos una mano para hacer contactos en países de Sudamérica y Centro América, es un proyecto del que también me siento parte porque tuve la suerte de poder colaborar con ellos en esta organización.

En el foro se presenta el torneo y hay un intercambio y un debate que está muy bueno, la organización debía elegir cinco representantes de cada continente y tuve la suerte que me eligieran a mí para hablar en representación de América, me tocó romper el hielo en primer turno, pero me sentí muy cómodo y sentí mucho el apoyo de todos los países de Latinoamérica, fue un muy lindo momento para mí.

LS: ¿Qué opinión te merece el proceso Tabárez y cuál es la sensación en Peñarol?

Yo creo que el proceso de Tabárez es un proceso muy bueno, creo que hay algunas cosas de las que todos somos conscientes y que durante mucho tiempo no fue así, y es cómo ha cambiado la mirada sobre Uruguay de parte del resto del mundo comparado con hace doce años, eso es algo que me parece el aporte más significativo del proceso Tabárez, se cambió la imagen, seguimos siendo un equipo que mete pero con una hombría bien entendida y eso también se ha podido implementar desde las selecciones juveniles, ha sido todo un proceso, él organizó todo y está permanentemente arriba de las juveniles, acompaña el proceso de depuración, de trabajo, de refinamiento, siempre está cerca y presente aunque él no elige los jugadores, eso lo hace el técnico a cargo.

LS: ¿Qué posibilidades hay de que eso se filtre al resto del fútbol uruguayo, que demuestra mucha falta de planificación de este tipo?

PT: De hecho la mayoría de los clubes no tienen ningún jugador en la mayoría de las categorías de la selección, son de Peñarol, Nacional, Defensor, Danubio, Liverpool y River Plate, alguno quizás de Fénix, casi la totalidad de los jugadores de selección salen de esos equipos, con una gran predominancia de Peñarol, Nacional y Defensor, Peñarol es el equipo que más jugadores ha entregado a las selecciones en los últimos cinco años, pero hay que tener en cuenta que en Peñarol gastamos en Formativas, el triple de lo que gasta River Plate en todo el club.

LS: Luego de estar en el Mundial de Rusia, en cuanto a infraestructuras y organización, crees que Uruguay puede co-organizar el Mundial 2030?

PT: Uruguay sólo ni pensarlo, si tuviéramos una sede y jugamos un partido cada cuatro días y si para ese entonces se cambia el formato y las sedes son de tres equipos, de pronto podríamos llegar a tener dos series de tres, lo que yo vi en el Mundial es que inclusive Rusia por momentos se vio desbordado.

Tenemos la gran ventaja de que somos un país futbolero, pero cuidado, porque Brasil también lo es y en su Mundial tuvo serios problemas, al Mundial de Rusia llegaron 3 millones de personas, y si a Uruguay llegaran al mismo tiempo 500 mil personas, cómo hacemos? se colapsa todo el país, si uno se imagina esas multitudes en Montevideo, la gente esperando el 128 para ir al Estadio, entonces hay muchas cosas que hay que afinar primero.

LS: ¿Cómo perciben, desde el Consejo Directivo de Peñarol, el proceso de integración AUF-OFI?

PT: Es algo que no se ha dado aún, yo creo que OFI se ha acercado mucho porque tiene un gran capitán como Gustavo Bares que es más que un presidente, él ha hecho una muy buena gestión en este proceso y la AUF la viene remando, esa es la realidad, a veces hay mayor voluntad, a veces no la hay, para Peñarol no le afecta prácticamente en nada, OFI es una asociación amiga, en lo personal me llevo bárbaro con Gustavo, mi viejo trabaja en OFI, lo mejor que le podría pasar a OFI es que Gustavo sea reelecto.

