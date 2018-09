El fútbol soñado por el presidente de la Liga de Rivera:”Tenemos que dejar de ser hipócritas y volver a lo que uno creyó y aprendió, que es la palabra”

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Rivera/Entrevista/Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

“Lo que sí tenemos que pelear todos, es por unirnos, y empezar a ser fuertes otra vez en el Litoral Norte. Porque hoy la Confederación perdió mucho, mucho campo y hay que volver a recuperarlo…” “Hay muchas cosas que se tendrán que aclarar en el Congreso de OFI. Nosotros que estamos un poco lejos para cuando les conviene, parece que les cuesta llegar la documentación…”

Javier Pons se va caracterizando por decir las cosas de frente, sin importarle las posibles consecuencias. Y ahora, a pesar de las continuas “guerritas” que existen en la Confederación de Fútbol del Litoral Norte, tampoco cierra la boca. El sabe que por ahora, no va a haber solución para ciertos problemas que se avecinan en el fútbol del interior, porque sabe muy bien, que gran parte de la culpa de lo que sucede es de los que estamos metidos en el fútbol. Y nunca tratamos el tema a fondo. Y menos que menos, los nuevos dirigentes, que nunca dicen nada… Siempre filosofan, porque parece que a ellos nunca les tocó la mala. Nunca se comprometieron, ésa es la verdad. No puede ser que para que se descubran las cosas, tenga que intervenir un medio de prensa -todavía digital-. ¡¿Por favor, en qué mundo estamos viviendo?! Nadie se une con nadie. Pasan cosas graves y casi nadie emite ni siquiera un comunicado de repudio. Al contrario, los noveles dirigentes de hoy, arman notas repletas de adulaciones hacia cosas que directamente no existen. Y allí es donde vemos que parece que no se enteraron de nada. ¡Deben vivir debajo de la tierra!… ¡Hay que hacer algo de una buena vez por todas! Por eso llamamos al presidente de la Liga de Fútbol de Rivera, para acompañarlo en esta instancia electoral que se viene en la OFI, y para respaldar con sus palabras a los nuevos dirigentes que tendrá el organismo -desde este sábado 29 de setiembre-, en estos momentos de incertidumbre y tensión por lo de la intervención de la AUF. La otra OFI, es cuestión de días, de horas. Porque así no se puede trabajar más en el fútbol chacarero. Y Pons, coincide con Diario Uruguay.