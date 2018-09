El culebrón que hay en la OFI de Bares, tiene inquieto al Litoral:“El embrollo no se aclaró allá y lo que dijo Cheppi es una opinión personal, como todo el mundo tiene derecho a tenerla”

POR EL INTERIOR DE LA OFI. Desde Paysandú, Santiago Balbis para Diario Uruguay.

“Estamos tratando de bajar la pelota al piso. Habían pedido las otras Confederaciones saber dónde estábamos parados, porque el consenso era darle el respaldo al Ejecutivo por lo actuado, más allá de que existe alguna disconformidad”

Vienen siendo días complicados en el ambiente político del fútbol del Interior. Una vez conocido que OFI había pedido la intervención de FIFA y Conmebol en AUF, junto a jugadores de la selección y a los árbitros, las cuatro Confederaciones dejaron constancia por escrito el apoyo a la actuación del Ejecutivo.

Quizás la nota más liviana había sido la del Litoral, que firmada por el presidente de la Mesa y futuro presidente de OFI, Mario Cheppi, y los dirigentes Esteban Maccio y Ruben Romero, dejaba constancia de “nuestra gratitud y apoyo a todos quienes luchan por la unidad y consideración del fútbol del Interior”. Para el martes de la semana anterior, el Ejecutivo que lidera Gustavo Bares citó a las cuatro Confederaciones a OFI para volver a brindar detalles del aspecto económico de la organización, pero también para hablar sobre lo actuado a lo largo de los años en las negociaciones por el estatuto de AUF.

Los dirigentes visitantes optaron por volver a dejar constancia del apoyo con una nota firmada por representantes de las cuatro Confederaciones. La misiva indicaba respaldar “en un todo las acciones tomadas por la OFI en las últimas instancias relativas a la crisis en la que está envuelta el fútbol uruguayo”, pero además declararon “como improcedentes las lamentables declaraciones que atentan contra la honorabilidad y la unidad de la OFI y sus representantes”, así como remarcaron “la unidad de la Organización de la que son garantes las cuatro Confederaciones firmantes”. Pero se armó revuelo: Cheppi, el futuro presidente de OFI y hasta el pasado sábado presidente del Litoral, no estampó su firma.

“La Confederación del Litoral firmó una carta de respaldo a la Organización, pero no la firmó este presidente sino una persona (Heber Scirgalea) que forma parte del Litoral; y tendrá su opinión, diferente a la mía”, dijo Cheppi el pasado sábado a EL TELEGRAFO.

“Comparto todo el trabajo, puedo decir que se anduvo mucho atrás de esto y que muchos dirigentes perdieron horas de sueño para lograrlo, pero me parece que no tenía por qué haber llegado a esto cuando había una fecha límite como el 2 de diciembre” dada por FIFA para la firma del estatuto, agregó. Las palabras del futuro presidente recorrieron el país. Y no fueron tomadas por algunos de la mejor manera.

El martes se sumó otro capítulo: el Litoral envió una nota a OFI, en la que se deja constancia de “nuestro respaldo y apoyo a lo actuado en defensa de los intereses del fútbol del Interior”. Está firmada por el ahora presidente de la Confederación, el mercedario Karlen Leguisamo, y el secretario Silver Gil. “Estamos tratando de bajar la pelota al piso. Habían pedido las otras Confederaciones saber dónde estábamos parados, porque el consenso era darle el respaldo al Ejecutivo por lo actuado, más allá de que existe alguna disconformidad”, dijo Leguisamo a EL TELEGRAFO al ser consultado por la nueva nota enviada a OFI.

“El embrollo no se aclaró allá (en aquella reunión en OFI), y lo que dijo Cheppi es una opinión personal, como todo el mundo tiene derecho a tenerla. Pero queremos alinearnos al resto de las Confederaciones, bajar la pelota y trabajar para llegar de la mejor manera al Congreso de Minas”, en el que se elegirán a las nuevas autoridades de OFI.

El dirigente quiso bajar las revoluciones con respecto al revuelo político de los últimos días. Además, Leguisamo confirmó que “es la idea plasmada por varios, y que será presentada por una o varias ponencias de diferentes sectores para tomar una postura”, el que el actual presidente y secretario de OFI, junto al nuevo presidente, el secretario y miembros de las cuatro Confederaciones integren una comisión para seguir trabajando en el estatuto.