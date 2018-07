Dirigentes de la Liga Ecilda Paullier declaran persona no grata a exneutral que denuncia gravísimas irregularidades ante la propia OFI

POR EL INTERIOR DE LA OFI. La verdad no sorprende que haya más denuncias sobre una Liga de fútbol del interior de Uruguay, ya que hay mucha gente que conoce como son las cosas en algunos rincones deportivos, pero no se anima a ventilarlo. Esta vez nos volvemos a enterar desde el sitio de Primera Hora de San José, que el ex-neutral de la Liga de Ecilda Paullier, Carlos Rodríguez, realizó graves denuncias sobre supuestas irregularidades en la organización que preside Daniel Blanco (foto).

Rodríguez recordó que el año pasado se jugó un campeonato Preparación que culminó el 18 de julio en cancha de Oriental, con la final entre los locales y Cruz Real. “En ese momento Cruz Real clasifica a la Copa de OFI “B” y los dirigentes de este club no tenían conocimiento de como hacer para participar de la Copa, esto fue en diciembre del año pasado”, reveló. A su vez, dijo que cuando recibió la lista de jugadores que jugarían la Copa se sorprendió ya que seis futbolistas “no estaban en regla, no estaban fichados en OFI, o sea que no existen, no podían jugar”; acotó en declaraciones en FM El Lugar.

En otro orden, reveló que en “en la Liga se vota jugar con cédula la primer parte del año (Preparación en mayores e Inicial en formativas), cuando se están por terminar esos campeonatos se pone a consideración de los clubes si siguen jugando con cédula, si lo aprueban se sigue de esa manera”. También que los fichajes de los jugadores se pagan a fin de año, “los clubes están creídos que sus jugadores están fichados, todo ese dinero va a una caja aparte que la maneja el presidente de la Liga. Cruz Real en su momento pagó $ 114 mil, pero no tenía todos los fichajes”. En formativas según precisó, la realidad “es similar o peor, hay chiquilines que han jugado tres años y juegan sin carné de OFI”.

Otra grave denuncia que planteó fue que para tramitar la ficha médica los jugadores de Cruz Real que pagaron $ 350 cada uno, pero nunca fueron examinados por el médico que trabaja en la Liga de Ecilda Paullier. “La ficha médica de los jugadores de Cruz Real fue expedida por cuatro meses, pero debería durar un año. El año pasado Cruz Real jugó sin ficha médica todo el año, los jugadores no fueron revisados”; advirtió.

Los clubes de la Liga ecildense analizaron los dichos de Rodríguez y dieron su respaldo unánime a Blanco, al tiempo que declararon al ex-dirigente “persona no grata”.