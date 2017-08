Después de 20 años en el fútbol… por qué renunció el Contador Gabriel Gómez, como Fiscal de la Liga de Rivera?

FUTBOL CHACARERO DE RIVERA. Desde Rivera, Entrevista/Eduardo Mérica para Diario Uruguay.

“Yo hago las cosas, pero también demuestro que las cosas están hechas en forma transparente…”

“Yo, diálogo con la dirigencia o con el presidente jamás tuve… Nunca”

Es de un impacto la reacción honesta de los ex miembros de la Comisión Fiscal de la Liga de Fútbol de Rivera, que ha dejado en silencio total el ambiente deportivo del departamento. Por miedo, fundamentalmente, por miedo, la mayoría de los dirigentes no aceptan conversar sobre este tema. A esta hora, hay delegados de clubes de la Liga riverense que están de acuerdo en apoyar a los fiscales, aunque su institución piensa lo contrario. Como será: que todavía estamos esperando el anunciado Comunicado oficial, que parece no será escrito… Por eso nos llama mucho la atención la actitud sobresaliente que han tenido los profesionales que ya hemos citado en anteriores notas en DIARIO URUGUAY, y porque además, uno de los valores más desgastados en la actualidad es la honestidad, cuya ausencia desafortunadamente ha alcanzado todos los niveles de la sociedad e inclusive a los deportes incluyendo al fútbol. Y ahora es el momento, donde está por verse si los hombres que pensábamos eran honestos al final resultaron estar envueltos en la corrupción. Ejemplos tenemos muchos tanto en la política como en el fútbol. Lo más deshonesto e increíble es que Rivera parece que está cayendo en el peor caso de su historia. Como ya lo han afirmado los dirigentes renunciantes.Especialmente, las palabras del contador Gabriel Gómez, serán tan inolvidables como eternas:“Que es un soplo la vida/que veinte años no es nada”

La frase puede sonar cierta o desacomodada, pero tiene tanta actualidad que asusta.

“Desde 1998, integro la Comisión Fiscal del fútbol de Rivera. No soy hombre del ambiente del fútbol. He sido invitado por lo que soy…”

“Ý yo sé como es el ambiente del fútbol… vi muchas simplificaciones a nivel de la Asociación Uruguaya de Fútbol, siendo los responsables de la venta de entradas de la Copa América en Rivera, y nos dábamos cuenta que la contraparte poco importaba si iba diez, si iban 20 o 500 mil dólares. Y uno nota que hay cierta lasitud, cierta liviandad en el manejo del dinero”